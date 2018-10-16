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Все про:ГПУ (8891) Швейцария (288) арест имущества (184) Курченко (447)

 Имущество беглого олигарха Курченко арестовано в Швейцарии, - ГПУ

По ходатайству Генеральной прокуратуры Украины компетентными органами Швейцарской Конфедерации арестовано имущество "банкира" Сергея Курченко.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте международно-правового сотрудничества ГПУ.

В сообщении отмечается: "Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по созданию преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

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О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено должностным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации.

В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений один из бывших должностных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также за счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов США".

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Источник: https://censor.net.ua/n3091653
 
   
 Топ комментарии
 
він ніби дружив із старшим сином овоча....
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Та пацанчики ж "легітимного" друзі-не-розлий вода були(а може і є до сихпір?). Ну як тут ліпшого друга синочка образити?
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Поясніть мені щодо цього Курченка. Як стало можливим, що досить молода людина стала такою цинічною ригоанальною сволотою і зробила таку кар'єру?
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він ніби дружив із старшим сином овоча....
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Та пацанчики ж "легітимного" друзі-не-розлий вода були(а може і є до сихпір?). Ну як тут ліпшого друга синочка образити?
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родственник влиятельный в Мацкве близкий к Кремлю, ну и свои таланты у него тоже есть.. алчный, работоспособный, бесжалостный, абсолютно аморальный, гибкий, и так далее..
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кого могли арестовать, все сбежали вместе с яныком
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ой, ну прям таки все. тут поле непаханное. просто "все" у корыта сидят и один другого покрывают. во время войны это очень чревато, имхо. самые тупые нарванные до сих пор в Москву ездят. а смотреть как взрываются склады кому-то может надоесть...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИмущество беглого олигарха Курченко арестовано в Швейцарии, - ГПУ
 
 
 
 
 
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