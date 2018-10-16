 Имущество беглого олигарха Курченко арестовано в Швейцарии, - ГПУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте международно-правового сотрудничества ГПУ.

В сообщении отмечается: "Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по созданию преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством Сергея Курченко, а также совершение в ее составе тяжких, особо тяжких и других преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах экономики, сфере налогообложения и других.

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О подозрении в участии в указанной преступной организации и в совершении ряда особо тяжких преступлений в ее составе в частности сообщено должностным лицам ПАО "Брокбизнесбанк", который по данным следствия был подконтролен участникам преступной организации.

В ходе расследования установлено, что за участие в преступной организации и совершаемых ею преступлений один из бывших должностных лиц ПАО "Брокбизнесбанк" получал значительные суммы средств. По сообщению компетентных органов Швейцарской Конфедерации, установлен один из счетов, на который по данным следствия перечислялись преступным путем полученные средства, а также за счет одного из подконтрольных преступной организации предприятий на территории этого государства.

Сейчас принятыми мерами уголовно-правового характера по запросу Генеральной прокуратуры Украины о международной правовой помощи на указанных выше счетах арестованы средства в общей сумме 2 млн долларов США".

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