 ВМС ВСУ с начала года пополнились 8 кораблями и катерами, - командующий Воронченко

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Если провести экскурс за четыре года - весь боевой корабельный состав Украины остался в Крыму. В апреле 2014-го у нас был фрегат "Гетман Сагайдачный". Еще был СДК "Кировоград" (средний десантный корабль, сейчас назван в честь капитана 1-го ранга Юрия Олефиренко , погибшего в зоне АТО в 2015 году. - Ред.), ракетный катер "Прилуки" и морально и физически устаревшие суда обеспечения. Еще были самолеты и вертолеты, которые смогли передислоцироваться в Николаевскую область. Но самое главное, у нас было 2742 военнослужащих, вышедших из Крыма и не изменивших присяге. Так мы начали строить флот фактически с нуля. Сейчас у нас уже есть шесть бронекатеров, построенных на отечественных предприятиях. Есть два спущенных на воду десантно-штурмовых катера. В ближайшее время будет заложен наш ракетный катер "Лань" с противокорабельным оружием. У нас пока нет корабельных сил, чтобы мы могли полностью выполнять все задания. Но есть мощная береговая составляющая, которая может поражать десант и диверсионно-разведывательные силы [противника] и гарантировать территориальную целостность побережья", - рассказал он.

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"Первоочередная задача - обеспечить судоходство и безопасность в прибрежной зоне. Ее может выполнить "москитный флот" - скоростной, маневренный, который может оперативно действовать в прибрежных точках Азовского и Черного моря: защищать припортовую инфраструктуру, входы в лиманы и устья рек. Поэтому мы исходим из возможностей и времени. Чтобы не терять времени, мы модернизировали проект "Гюрза". Кто бы что ни говорил о работе в условиях волнения моря - они свои задачи выполняют на очень высоком уровне. Свою нишу займут и "Айленд" - это более мореходные катера. "Москитный флот" - это первый этап нашей стратегии. Второй - построение кораблей морской зоны, которые могут работать в исключительной экономической зоне и за пределами Черного моря", - добавил Воронченко.

"Приняли (в 2018 году. - Ред.) в боевой состав четыре бронекатера, спущены на воду два десантно-штурмовых катера - до конца октября они будут передислоцированы на пункты базирования и пройдут испытания. В отношении судов обеспечения - еще должны получить многофункциональное поисково-спасательное судно из порта Южный. Очень удачный вариант. Оно заменит четыре судна обеспечения, которые отслужили свой срок. В 95-процентной готовности находится еще одно судно обеспечения. Поэтому, если суммировать, получается в целом восемь кораблей и катеров", - заявил он.

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По его данным, переданные США катера "Айленд" будут перемещены на судах в Черное море в следующем году.

"По предварительным расчетам, перемещение состоится в конце августа - начале сентября 2019 года. Кто бы что ни говорил, в частности в российских СМИ, что они ржавые - нам передадут фактически новые корабли. Корпуса алюминиевые, никакой ржавчины там нет. Ресурс двигателей фактически нулевой. Аппаратура связи и навигации - современная, такая же, как используется на американских кораблях. А мы их будем переоборудовать под наше артиллерийское вооружение. Есть амбициозные программы по установке на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы", - констатировал Воронченко.