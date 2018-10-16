 ВМС ВСУ с начала года пополнились 8 кораблями и катерами, - командующий Воронченко

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
"Если провести экскурс за четыре года - весь боевой корабельный состав Украины остался в Крыму. В апреле 2014-го у нас был фрегат "Гетман Сагайдачный". Еще был СДК "Кировоград" (средний десантный корабль, сейчас назван в честь капитана 1-го ранга Юрия Олефиренко , погибшего в зоне АТО в 2015 году. - Ред.), ракетный катер "Прилуки" и морально и физически устаревшие суда обеспечения. Еще были самолеты и вертолеты, которые смогли передислоцироваться в Николаевскую область. Но самое главное, у нас было 2742 военнослужащих, вышедших из Крыма и не изменивших присяге. Так мы начали строить флот фактически с нуля. Сейчас у нас уже есть шесть бронекатеров, построенных на отечественных предприятиях. Есть два спущенных на воду десантно-штурмовых катера. В ближайшее время будет заложен наш ракетный катер "Лань" с противокорабельным оружием. У нас пока нет корабельных сил, чтобы мы могли полностью выполнять все задания. Но есть мощная береговая составляющая, которая может поражать десант и диверсионно-разведывательные силы [противника] и гарантировать территориальную целостность побережья", - рассказал он.
"Первоочередная задача - обеспечить судоходство и безопасность в прибрежной зоне. Ее может выполнить "москитный флот" - скоростной, маневренный, который может оперативно действовать в прибрежных точках Азовского и Черного моря: защищать припортовую инфраструктуру, входы в лиманы и устья рек. Поэтому мы исходим из возможностей и времени. Чтобы не терять времени, мы модернизировали проект "Гюрза". Кто бы что ни говорил о работе в условиях волнения моря - они свои задачи выполняют на очень высоком уровне. Свою нишу займут и "Айленд" - это более мореходные катера. "Москитный флот" - это первый этап нашей стратегии. Второй - построение кораблей морской зоны, которые могут работать в исключительной экономической зоне и за пределами Черного моря", - добавил Воронченко.
"Приняли (в 2018 году. - Ред.) в боевой состав четыре бронекатера, спущены на воду два десантно-штурмовых катера - до конца октября они будут передислоцированы на пункты базирования и пройдут испытания. В отношении судов обеспечения - еще должны получить многофункциональное поисково-спасательное судно из порта Южный. Очень удачный вариант. Оно заменит четыре судна обеспечения, которые отслужили свой срок. В 95-процентной готовности находится еще одно судно обеспечения. Поэтому, если суммировать, получается в целом восемь кораблей и катеров", - заявил он.
По его данным, переданные США катера "Айленд" будут перемещены на судах в Черное море в следующем году.
"По предварительным расчетам, перемещение состоится в конце августа - начале сентября 2019 года. Кто бы что ни говорил, в частности в российских СМИ, что они ржавые - нам передадут фактически новые корабли. Корпуса алюминиевые, никакой ржавчины там нет. Ресурс двигателей фактически нулевой. Аппаратура связи и навигации - современная, такая же, как используется на американских кораблях. А мы их будем переоборудовать под наше артиллерийское вооружение. Есть амбициозные программы по установке на них противоминных и противолодочных станций, а также станций противодиверсионной борьбы", - констатировал Воронченко.
Помимо того, что в Крыму внезапно пересох канал и образовалась нехватка электричества, начались те или иные элементы блокады. Арест судов, заходивших в крымские порты, санкции против компаний, совершающих регулярные рейсы на полуостров, давление на рыбаков, осуществляющих вылов в украинской экономической зоне. Задержание сейнера «Норд» и танкера «Механик Погодин» вполне вписываются в эту картину - заходили в закрытые ещё в 2014 году порты, обходя санкции, сами виноваты. Само собой, за поребриком была зафиксирована серия вспышек и бурное выделение сероводорода, а в акваторию Азовского моря перебросили десятки катеров, включая древние «Шмели» и «Грифы». Начались досмотры, закрытия того или иного участка акватории для проведения учений, стрельб или БШУ авиацией. За полтора месяца было досмотрено около 140 судов, направляющихся в Украину. Кроме того, увеличилось время прохождения пролива под арками моста, там образовывается буквально очередь из десятков кораблей, включая и идущие в российские порты. Сокращение пропускной способности Керченского пролива, проблемы с получением разрешения на прохождение от начальника керченского порта и трафик-контроля от лоцманов, а ещё увеличение количества остановок с досмотрами в море, несомненно, сказались на экономике азовского региона. В сентябре уже с нашей стороны начались заявления дипломатов о квазиоккупации, а США и Британия заявили о том, что готовы усиливать украинские силы безопасности на море, обучать морскую пехоту и экипажи украинских кораблей.
Кумулятивный эффект пока невелик - Мариуполь заявил о 15%-й просадке по перевалке. Если учесть, что через украинские порты на Азовском море переваливают от 6 до 8% всего тоннажа, то будет больно, но не критично. Возрастут транспортные расходы на доставку в черноморские порты, возможны проблемы для производителей металла или загруженность веток на Южный и Одессу. Даже в самом худшем варианте (в случае попыток полной блокады) россияне не в состоянии полностью перекрыть Украине выход в мировой океан, ибо можно идти в водах членов Альянса - Румынии и Болгарии; можно также закрывать участки акватории для проведения учений с членами Альянса, та же Британия усиливает авиационную и корабельную составляющую в черноморском регионе.
Естественно, в Мариуполе станет сильно хуже, некоторые судовладельцы просто откажутся идти в азовские порты, зная о простоях, но вы не думали же, что будете шутить о камнях с неба, а 11-я экономика мира со 140 миллионами населения будет просто размазывать сопли? Это и есть та самая гибридная война, она вам ещё не нравилась и многие хотели военное положение, помните? Ну вот, не военное положение, но уже кое-что.
Суть проста - юридически мы абсолютно правы, РФ признана ООН оккупантом. Проблемы снабжения оккупированных территорий - геморрой оккупанта; мы не обязаны помогать противнику, напротив, должны максимально затруднять ему жизнь. Нет никаких крымских портов - они закрыты, а суда, которые заходят туда, мы арестуем и продадим с молотка. Но де-факто россияне в состоянии также резко осложнять жизнь Украине; и будут это делать, проводя стрельбы, учения, досмотры и поиски запрещённой организации «Исламское государство» на борту любых кораблей, до которых дотянутся. И де-факто вот он, начальник порта Керчи, вот он, контроль трафика, а вот лоцман, который необходим судну, чтобы попасть в акваторию. Можете жаловаться в Лигу сексуальных реформ - очередной пакет санкций всё равно насыплют в следующем квартале.
Так сложилось, что им не нравится сидеть в Крыму без воды, с кислотными дождями и слушать истории от рыбаков своим семьям, что зачем пришла сюда Россия, если у нас в кастрюлях стало пусто. И быстрого решения здесь не будет. Ни для одной из сторон. Хоть загони сюда всё ФСБ и всю королевскую конницу, но сотни километров оккупированного крымского побережья и сотни километров азовского побережья Украины прикрыть, чтобы не пробежала мышь, просто не получится. Рано или поздно рыбаков, танкер или сухогруз, везущий сырьё для содового завода, притащат в порт и арестуют. А прохождение пролива снова ужесточится, вплоть до отказов владельцев брать контракты и порчи товара. Когда мы говорим, что Украина и РФ - словно два корабля, сцепленные вместе перед абордажем, то это не для красивой метафоры, это буквально так. Мы сцеплены договорами, поставками критичного сырья, газопроводами, топливными сборками.
Многие эксперты пишут о том, что создание ПКР «Нептун», постройка ракетных катеров «Лань», несущих ракетное вооружение, и испытания «Нептуна» с катера «Прилуки» в качестве морской платформы (он в доке для ремонта и модернизации) может изменить баланс сил в регионе. Но, опять же, как можно решить противокорабельными ракетами вопросы экономического давления? «Нептуном» будем работать по катерам ФСБ, угрожать лоцманам, чтобы быстрее проводили корабли, или отгонять «Шмели» прошлого века от наших рыбаков? Сама концепция «москитного флота», кстати, создана для противостояния возможным ракетным ударам и пускам ОТРК технически превосходящего противника. Небольшие катера - трудные цели для Х-35 «Уран», и они способны покинуть причальную стену гораздо быстрее, чем внесут полётное задание в «Искандер» или «Калибр». Вскрыть выход ракетчиков из ППД в районы для выполнения пусков в XXI веке вполне реально как агентурными средствами, так и данными в открытых источниках. А дальше - ну даже прилетит по порту, поразит заглублённую цистерну или склад. У катеров экипаж 5-7 человек, заправить их можно с бензовоза банальным шлангом, загрузить боекомплект буквально руками - операционная способность у них практически не пострадает. И того же МБАК «Гюрза-М» хватит, чтобы навертеть дырок в российском «Рапторе» или «Соболе», чтобы остановить сейнер или арестовать нарушителя, заходящего в порты Крыма. Капля камень точит, рано или поздно бесконечные проблемы с водой, электричеством, рыбаками и перевалкой, кислотными дождями и туристами вызовут «эффект домино» на оккупированных территориях.
Но если бы остро стоял вопрос исключительно в ПКР, то не проблема пойти по пути Румынии, меняющей советские ещё «Рубежи», цена тендера - 137 млн евро на 5 лет. Потянет ли Украина такие траты после закупок вертолётов у Франции для МВД и переговоров с датчанами касательно тральщиков на сотни миллионов долларов - вопрос риторический. Вполне потянет. Но на вчера нужны катера и сторожевые корабли для обороны побережья - демонстрировать флаг, досматривать нарушителей, осуществлять противодесантные мероприятия. Остро нужны тральщики ставить минные заграждения и снимать их, работать как многоцелевые корабли. Кровь из носу требуются десантно-штурмовые катера действовать по побережью противника до Новоазовска и прикрывать южный фланг подразделений ООС.
10-11 сентября в Бердянск были переброшены МБАК «Кременчуг» и «Лубны». Катера «Гюрза-М» достаточно долго страдали детскими болезнями: и по орудийному модулю с задержками, и по тому, что не могли выдать заявленное количество узлов - позади месяцы доводки, замена гребных винтов, более 60 различных изменений в конструкции. После приёмки моряками «Аккерман» и «Бердянск» совместно с румынами работали на учениях «Riverine - 2018» на Дунае, а пара катеров переправлены по суше на Азов. Два спущенных со стапелей «Кузни на Рыбальском» десантно-штурмовых катера «Кентавр» сначала отправятся в Одессу (на ходовые, огневые испытания и обучение экипажей), а позже - в Бердянск, где формируется катерный дивизион. Они достаточно серьёзно усилят возможности ВМСУ в регионе, поскольку могут работать не только в роли десантных, но и патрульных, выполнять противодиверсионные миссии и ставить мины. Но, опять же, никто точно не скажет, сколько будет продолжаться их приёмка - недели или месяцы. Те же патрульные катера «Island», которые прибудут в рамках помощи от США в 2019 году, так и не смогли модернизировать в интересах Береговой охраны США, чтобы размещать смешанные экипажи из мужчин и женщин, а на корме иметь дополнительный катер для досмотра. В итоге удлинение судна вызывало трещины и «перелом» металла на волне в открытом море, а на программу потратили больше 100 млн долларов. Во многом эта неудача и привела класс «Island» во флоты Грузии, Пакистана, Коста-Рики и, в перспективе, нашей страны. И создание кораблей с ноля, и модернизация - это не так легко, как кажется пользователям социальных сетей.
Как бы то ни было, мы находимся в начале первой фазы - технической готовности флота действовать в прибрежной полосе. До 2020 года было запланировано построить 8 катеров класса «Кентавр», если учесть, что их заложили в декабре 2016 года, то есть большие сомнения, что мы уложимся в сроки (были проблемы с выбором водомётных двигателей и с проектом в целом). То же и с катерами проекта 58155 «Гюрза-М» - на осень 2018 года, даже с двумя судами на стапелях, их в строю далеко не 18, как планировали. И пусть вскоре прибудут пара патрульных «Island», что даст возможность перебросить ещё пару катеров с Чёрного на Азовское море, но больше 6-8 кораблей катерного дивизиона силами украинской промышленности в следующем году в регионе мы не выставим. То же и с перспективными ракетными катерами «Лань» - их ещё даже не заложили, ПКР «Нептун» находится в стадии бросковых испытаний и телеметрии. В зависимости от того, как пройдут переговоры с датчанами касательно тральщиков, обучение экипажей - это тоже скорее месяцы, чем недели. Кроме того, растущий катерный дивизион в порту Бердянска потребует вложений в инфраструктуру - банальная столовая, казарма, ППД для подразделения РЛС. В самом оптимистичном варианте у нас 3-5 лет от нынешнего состояния с десятком моряков, живущих в плавучей казарме, до полноценной базы в Бердянске, первых ПКР на катерах и системах наземного базирования и возможности реально контролировать Азовское побережье. Комфортные действия в исключительной морской экономической зоне Украины потребуют на порядок больших средств и ещё нескольких лет.
Но ни создание ракет, ни гипотетический спуск на воду головного корвета, ни закупка катеров и тральщиков за рубежом не решат проблему экономической блокады с обеих сторон, не решат вопрос со скоростью прохождения Керченского пролива и безопасностью рыбаков. Здесь нет единственного верного ответа исключительно в плоскости безопасности - должны работать и МИД, и международная дипломатия, и Министерство инфраструктуры в случае переброски части грузопотоков на черноморское побережье, и быть наготове пакет санкций в случае обострения. Украина предпринимает все усилия, чтобы нарастить свои возможности в регионе, и эти усилия целиком адекватны как бюджету, так и техническим возможностям страны. Не ждите быстрого и кардинального решения конфликта в акватории Азовского моря - и не будете разочарованы. Это процесс, для которого понадобится не один месяц. Но в любом случае чёткое понимание проблемы - первый шаг к её решению. Две украденные у нас нефтедобывающих платформы и последствия блокады по деньгам - та самая серия из четырёх корветов, которую всё равно придётся строить, но потеряв десяток лет. Вечный анекдот про соль, деньги и каннибалов. Больше не должно быть десятка судёнышек пограничников на сотни километров побережья и конфискованных рыбацких сейнеров, переделанных в патрульные посудины - Украине придётся заниматься флотом настоящим образом.
Ронин