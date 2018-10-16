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 Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура. ФОТО

15 октября правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения взятки начальником службы защиты информации одного из районных военных комиссариатов в Ривненской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура 01

Взятка в размере 800 долларов предназначалась за принятие решения об исключении гражданина с учета призывников, как непригодного по состоянию здоровья, и, соответственно, непризыве на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины.

Средства обнаружены и изъяты в полном объеме при проведении осмотра места происшествия, правонарушитель задержан.

Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура 02

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Старшину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура 03

Решаются вопросы о сообщении старшине о подозрении, а также обращении в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091649
 
   
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Хотел взять пример с порошенка ? - Получи.
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Хотя бы писали фото детям и беременным не рекомендуется.Яйцеголовых каких то нафотографировали.Морду не показали,фамилию не указали-теперь все прапорщики под подозрением.
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У нас тоже арестовали тех, кто призывает от армии "косить". Тоже штрафу влупить надо.
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Санкция на арест выдавалась на основании собранных доказательств.Если не уверенны то сначала суд,а потом информация в СМИ.
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я считаю что нужно законодательно отрегулировать и разрешить откупаться от воинской службы. Человек который не хочет служить, в 90 процентов случае в армию не пойдет, если нет денег на откуп, он будет скрываться, годамижить не по месту прописки, ляжет в дурку в конце-концов, но в армию не пойдет. Гоняться за людьми как за зверьми ето не лучший вариант. Сделайте официальный откуп от армии, как есть во многих странах мира, и все будет нормально.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтаршину одного из райвоенкоматов Ривненщины задержали при получении 800 долларов взятки, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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