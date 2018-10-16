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 РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск

Белорусский священник Александр Шрамко, который ранее раскритиковал в соцсетях визит патриарха Кирилла за нежелание общаться с православными, официально уволен с должности клирика Свято-Михайловского православного прихода в Минске.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Отмечается, что указом митрополита Минского Шрамко считается за штатом Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста.

Также сообщается, что через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском священническом) сане.

Также читайте: Белорусскому священнику запретили служить из-за его критики визита главы РПЦ Кирилла в Минск

В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".

РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Православная церковь "часто становилась заложницей межгосударственных отношений", - Лукашенко на встрече с Кириллом

Источник: https://censor.net.ua/n3091648
 
 
 Топ комментарии
 
Рязанский поп уволил белорусского священника с беларуской церкви.
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Одним хорошим человеком в гундяевской рпц меньше!, дай Бог, чтобы это стало началом исхода истинных православных христиан из ордынской секты .Аминь.
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Белорусь теперь каноническая территория Киевского патриархта.. на каком таком основании уволили доброго человека???!!! ... мы восстановим!
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Да,там критику не любят. Как и порохоботы о своем патроне ))
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если б ты по делу говорил, я б тебя первый поддержал, а вы боты, сюда посрать приходите..
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Я бы тебя тоже поддержал. Но ты защитник олигархов и предателей.
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В любой теме на первом месте выполнение заказа.

Если Робин Гуд гадит в темах исключительно по определенным ключевым словам в заголовке, то этот срет везде без разбора.
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Так нет на росии православной церкви! Нет Томаса у них.
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то їх клопіт! Нам вже свого томАса тра' - хай не баряться вже наші попи, а то зараз шось розверниця, і ше 333 роки чекати обіцяного
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Сколько можно терпеть московских раскольников...даешь Беларускую автокефальную церковь РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск - Цензор.НЕТ 6532
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2000 - 2 августа, в Берестовица Гродненской области осужден к 5 суткам заключения священник Белорусского автокефальной церкви Иван Спасюк. Отец Иван стремился зарегистрировать приход Белорусского Автокефальной церкви, а не Русской православной маскоивскага патриархата, претендующей на роль государственной церкви Беларуси. Милиционеры сковали священника наручниками.

http://victorpetlura.com/content/file/pages/belarusy_legendarnye_vremena_xxi_vek_2000.html
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15.07.2017

Главу Белорусской автокефальной православной церкви не пустили в РБ

Он намеревался принять участие в Съезде белорусов мира, но находится в списке лиц, которым запрещен въезд в республику.

Читать дальше: https://sputnik.by/incidents/20170715/1029790826/glavu-belorusskoj-avtokefalnoj-pravoslavnoj-cerkvi-ne-pustili-v-rb.html
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та за своє тра' дбати!!! Де вже той собор об'єднавчий?!?!?! ітіть...
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Рязанский поп уволил белорусского священника с беларуской церкви.
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Не рязанский, а фсбшный! поп уволил белорусского священника , и не из беларуской церкви, а из филиала рпц фсб . Так более лутшы .
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Ну так, именно данного Павла вам прислали из Рязани, он там раньше работал и обещал повторить Чернобыль противникам Кремля.
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Кэп, дзякуй! за навину ! Гы.)))))))))))))))) Мне никого не присылали, даже по частям, бо я типа цей ...Фома, только воистину не верующий, но уважающий веру ближних, это их выбор. Таке ...
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якже мені нравиця отта ваша балачка!!! бьярьоза бяла - це ж тра'
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прикольно балакаєте по "руско-украйонському"
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а називаєця - по-бялорускі. Колись, ше за совєтів, по радіву тєатр передавали регулярно по-вашому
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По приезду, он, как и все "несториацы", с первых же слов начал власть хвалить...
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Российского попа прислали, чтобы держал в узде беларускую паству. Беларуским иереям доверяют меньше.
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Одним хорошим человеком в гундяевской рпц меньше!, дай Бог, чтобы это стало началом исхода истинных православных христиан из ордынской секты .Аминь.
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"Сеют вражду и ненависть"... Чувствуется старая школа: сразу статью чуваку нарисовали.
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никогда не понимал и видимо не смогу понять людей, искренне верящих в то, что эта сектантско-поповская братия имеет какое-то отношение к Богу, даже если он есть. на чем основывается эта слепая вера? та же бюрократия, та же канцелярщина, те же взятки и подковерные игры...в общем все те же человеческие страсти и пороки, что и у всех остальных людей. цель же всего две - деньги и власть. о каком Боге речь? какое православие?
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Ну неверующему человеку в принципе это невозможно понять.
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имхо этот Александр Шрамко и возглавит новую БПЦ когда гундяй со товарищами будут гореть в аду
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То есть в будущем Шрамко будет патриархом Белорусской поместной церкви. Вообще наглость слуг сатаны зашкаливает. Увольнять белорусского священника на белорусской земле и канонической территории /Киевской метрополии/ с белорусского храма от служения белорусским прихожанам да еще бредят от имени самосвятов и раскольников.
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P. S.

По тексту дурацкого указа - хоть на костер человека отправляй. Особенно умиляют обвинения в "клятвопреступлении". Он что масквабаду на крови клялся ?
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Это как бандеровцы - предатели нарассии и Савецкага Саюза. Хотя бандеровцы не присягали ни пидаРассии, ни, тем более, Саюзу.
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Белорусь теперь каноническая территория Киевского патриархта.. на каком таком основании уволили доброго человека???!!! ... мы восстановим!
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В пидарассии людей нет. Если случайно попадаются, то истребляют или изгоняют. В их сообществах и обществе в целом люди не нужны. То же касается и их сателитов, например, Беларуси.
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Порошенко єдиний, хто зробив те, чого не обіцяв!
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
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не вижу риска. йуля уже себя показала, остальные потенциальные кандидаты... теж тхнуть РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск - Цензор.НЕТ 882
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йой! а шо? він обіцяв автокефалію? не було такого - случайно получилось, бо наверху тьорки почались між бартолом'ю та гундяєм. Нам за це томАс випав - тіко не проґавити - швидше кучкуватись і вибирати єпіскопа
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Хорошо.... процесс пошел....
Шрамко - один из первых священников к созданию автокефалии Православной Церкви Белоруси под предстоятельством Константинопольского патриархата.
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Думаю, Філарет запропонує гідній людині гідне місце. Виходячи з того, що територія сьогоднішньої Білорусі входила до канонічної території Київської митрополії, має повне право..
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Цікаво, а попи МП молитви читають? Вчаться чомусь? Псалом 9. "... Попадали народи в яму, яку викопали, в сітку, яку тайно поставили, зав'язла нога їх. Пізнали Господа по суду Його, що Він звершив: нечестивець заплутався в ділах рук своїх. Нехай зійдуть безбожники в пекло і всі народи, що забувають Бога. Бо не назавжди буде забутий убогий, надія покривджених не загине. ..."
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Хм, присягу оказывается нарушил, пойдет в блогеры.
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У него есть хороший повод и возможность перейти в константинопольскую церковь и пусть утрутся РЦП-шные бесы и черти!
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РПЦ власноруч створює білоруську помісну церкву.
Пройде не дуже багато часу, вщухне істерія РПЦ до звичайного рівня, решта православних церков визначаться на чийому вони боці (Константинополь/москва). Коли об'єднана українська церква отримає Томос і зі згоди Константинополя (чи навпаки Константинополь за згодою Києва) почнеться створення білоруської помісної церкви на канонічних землях Київської митрополії Константинопольського патріархату що знаходяться на землях Білорусії і згодом вона отримає свій Томос.
ТАК БУДЕ. РПЦ офіційно звільнила з посади мінського священика Шрамка за критику візиту патріарха Кирила до Мінська - Цензор.НЕТ 6162
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Та хай вони там виказяться!!! Нам своє лупать!!! Давайте об'єднуйтесь! Докупи, поповські морди!!! Вибирайте вже на главного хоч чорта-біса! Най вже той філярєт получе своє омріяне місце та славу! Нам вже тра' той томос ще "позавчора"!!!!!
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саша иванов
В Минске блохи приняли решение прекратить общение с собакой …
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Екзарх "всія Білорусі" навіть не знає білоруської мови.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск
 
 
 
 
 
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