 РПЦ официально уволила с должности минского священника Шрамко за критику визита патриарха Кирилла в Минск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.
Отмечается, что указом митрополита Минского Шрамко считается за штатом Минской епархии без права служения и ношения иерейского креста.
Также сообщается, что через год будет решен вопрос о том, оставят ли его в иерейском священническом) сане.
В указе говорится, что Шрамко наказан "за нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть".
Если Робин Гуд гадит в темах исключительно по определенным ключевым словам в заголовке, то этот срет везде без разбора.
http://victorpetlura.com/content/file/pages/belarusy_legendarnye_vremena_xxi_vek_2000.html
Главу Белорусской автокефальной православной церкви не пустили в РБ
Он намеревался принять участие в Съезде белорусов мира, но находится в списке лиц, которым запрещен въезд в республику.
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По тексту дурацкого указа - хоть на костер человека отправляй. Особенно умиляют обвинения в "клятвопреступлении". Он что масквабаду на крови клялся ?
Може ще щось зробить? Я готовий ризикнути!
Шрамко - один из первых священников к созданию автокефалии Православной Церкви Белоруси под предстоятельством Константинопольского патриархата.
Пройде не дуже багато часу, вщухне істерія РПЦ до звичайного рівня, решта православних церков визначаться на чийому вони боці (Константинополь/москва). Коли об'єднана українська церква отримає Томос і зі згоди Константинополя (чи навпаки Константинополь за згодою Києва) почнеться створення білоруської помісної церкви на канонічних землях Київської митрополії Константинопольського патріархату що знаходяться на землях Білорусії і згодом вона отримає свій Томос.
ТАК БУДЕ.
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