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 Происшествия, Авто
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 Виновник смертельного ДТП на Шухевича в Киеве был на 10 лет лишен прав в 2017-м, - прокуратура

По ходатайству прокуратуры Киева Шевченковским райсудом столицы избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей 28-летнему водителю, совершившему ДТП на проспекте Шухевича в Киеве, в результате которого погибли два человека, а еще пятеро получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

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Досудебным расследованием установлено, что водитель Seat Leon, который еще в 2017 году был лишен на 10 лет права управления транспортным средством, двигался по проспекту Шухевича со скоростью около 180 км/ч, что значительно превышало максимально допустимую скорость на этом участке дороги.

Не выбрав безопасную скорость и проявив невнимательность к дорожной обстановке, водитель не успел среагировать на изменение движения автомобиля KIA Carens, который двигался с ним в попутном направлении. В результате, автомобиль нарушителя столкнулся с автомобилем KIA, после чего врезался в электроопору.

В результате столкновения две молодые женщины, которые находились в автомобиле "Seat", погибли на месте происшествия. Еще пять человек, среди которых три пассажира "Seat", водитель-нарушитель и водитель автомобиля "Kia", с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Сейчас виновнику ДТП инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Виновник смертельного ДТП на Шухевича в Киеве был на 10 лет лишен прав в 2017-м, - прокуратура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3091647
 
 
 Топ комментарии
 
я щось не побачив де пише що йому видали права.
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Водительские права нужно отбирать вместе с руками.
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Думаю такая мера принята исключительно потому что у виновника ДТП Seat Leon, был бы Lexus или Курзак, суд принял бы намного более лояльное решение.
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Как могла обновленная полиция, выдать ему новые права?!
Или лишение прав, не есть запретом для получения новых?

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я щось не побачив де пише що йому видали права.
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Да, чувак явно ездил без прав.
Правда в статье про это дтп (точнее, нескольких статьях) ничего не сказано про то, что он управлял автомобилем не имея прав.
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Хотя бы для того, чтобы после встречи с полицией, не пришлось доставать авто со штрафплошадки.
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Телепень, у нього не було прав. Копай зраду глибше...
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Тебе даже не хватает мозгов понять, что при такой манере езды как у этого козла, он на протяжении года, легко мог попасть в поле зрения полиции.

А ведь с твоих слов, у него не было прав!
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Так сколько людей было в автомобиле Seat?
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Как минимум 6 получается...4 сзади...на руках сидели, что ли...
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Суд решит что лишение прав в 2017 году было причиной теперешнего ДТП , поэтому признать невиновным , отпустить в зале суда , права вернуть . А что вы хотели - судовая реформа как ни как !
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Бачу жодна реформа освіти тобі розуму не добавить. Це факт.
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Думаю такая мера принята исключительно потому что у виновника ДТП Seat Leon, был бы Lexus или Курзак, суд принял бы намного более лояльное решение.
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Та ладно. Зайцева так и сидит еще в СИЗО.
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Ти ще й думаєш? А пишеш так, ніби щось з головою. Є кримінально-прецесувальний кодекс, читай, менше будеш дурні писати.
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Водительские права нужно отбирать вместе с руками.
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Я бачив це ДТП , і я не розумію як він залишився живим .
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я так понимаю автоидиот на сеат решил девкам показать какой он крутой водила ?!
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Бог его специально оставил живым, ибо быстрая смерть для него слишком мягкое наказание. 10 лет тюрьмы, пусть наслаждается и кается
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мало лишать на 10 лет прав, надо еще на 10 лет сажать за решетку !!!
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Читайте уважно текст: минулого року у нього вилучили права на 10 років. А по новому ДТП рішення ще не має.
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Та це брешуть як завжди, ніхто не може позбавити прав на 10 (!!) років...Або не не знають що пишуть
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позбавлення права керувати авто може застосовуватись як ДОДАТКОВЕ покарання по ст. 286 КК але його максимальний термін до трьох років. За кримінальним кодексом взагалі не передбачено можливість призначати позбавлення певного прав на строк більше ніж п'ять років.
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Луценко без юридичної освіти і таки ж в нього прокурори несуть різну нісенітницю , що в голову взбреде
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скоріше всього на цього штемпа склали протокол по 130 КУпАП та позбавили прав на один рік, а прокурори переплутали та додали нолик)) Це як версія. Або інша версія, що вони просто дебіли і не читали ніколи ні КК ні КУпАП))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник смертельного ДТП на Шухевича в Киеве был на 10 лет лишен прав в 2017-м, - прокуратура
 
 
 
 
 
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