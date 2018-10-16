 "Акация", "Торнадо", "Мустанг", "Леер-3", "Репеллент-1": Наев рассказал о новейшем вооружении армии РФ на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказал в интервью журналу "Військо України".

В частности, отмечает Наев, подтверждено, что с 2014 года и до сих пор были переданы танки модификаций Т-72Б (образец 1989 года), Т-72БА (1999 год), Т-72Б3 (2011 год), бронированные машины БТР-82А, БТР-80 и БМД 2, бронеавтомобили "Рысь", "Тигр" и "Мустанг".

"Кровавые преступления на востоке Украины оккупанты совершали с помощью реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч" и "Торнадо", артиллерийских установок "Нона-К", "Пион", "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт-Б" , "Мста-Б" и др. Также государственную границу Украины пересекли системы противовоздушной обороны вооруженных сил России. В частности зенитные комплексы "Панцирь-С1" и "Стрела-10", локационная станция "Каста-2Е2", переносной ракетный комплекс "Ива", а благодаря "знаменитому" "Буку-М1" из Западного военного округа РФ 17 июля 2014-го над Донбассом погибло 298 гражданских пассажиров малайзийского самолета "Boeing-777". За этот террористический акт агрессору придется отвечать в международных судах!" - подчеркнул Наев.

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Кроме этого, по его словам, противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, мины и взрывные устройства.

"Все это оружие путинского "военторга" задокументировано Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине. В качестве доказательства 28 июля 2018 беспилотником миссии обнаружены сразу четыре новые российские комплекса радиоэлектронной борьбы "Леер-3", "Красуха-2", "Былина" и специальный аппарат для препятствий беспилотникам "Репеллент-1". Данные образцы изготовлены в РФ в последние годы, а некоторые, например, "Былина", вообще должны быть приняты на вооружение российской армии только в этом году после соответствующих испытаний. Как видим, такая "проверка войной" проводится на территории независимой Украины", - рассказал Наев.

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