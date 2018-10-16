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 Политика Украины
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Все про:ВР (22378) неприкосновенность (872) Колесников Дмитрий (12)

 Рада не сняла неприкосновенность с Колесникова. ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала частичное лишение неприкосновенности народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Депутаты провалили голосование за снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности "оппоблоковца" Дмитрия Колесникова. 

"За" проголосовало только 163 депутата. 

Ранее Регламентный комитет Верховной Рады Украины признал законнымпредставление Генерального прокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова.

...

За дачу согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности проголосовали 163 народных депутата на пленарном заседании во вторник при 226 минимально необходимых голосах.

Читайте: Оппоблоковцу Колесникову светит до 8 лет, у следствия достаточно доказательств, - Луценко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/n3091641
 
 
 Топ комментарии
 
Имитация бурной деятельности. Неужели люди не понимают этого. ЭТО ОДНА БАНДА грубо говоря. ВАМ НЕ НАДОЕЛО? А МЕНЯ УЖЕ ТОШНИТ ОТ ЭТОГО.
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Очередное соевое позорище. Вернее "многоходовочка"по заветам "торговых партнеров". И щеки пораздувать,как бы "борясь с коррупцией" и одновременно проваливать голосования. Всеоб'ємлюча,безумовна перемога.
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Договорняки в Вене в действии! Рыги форева! Дожились....
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Рада рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с колесникова.

викул ржёт в голосину с этого шапито, гы, я тоже! :
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Имитация бурной деятельности. Неужели люди не понимают этого. ЭТО ОДНА БАНДА грубо говоря. ВАМ НЕ НАДОЕЛО? А МЕНЯ УЖЕ ТОШНИТ ОТ ЭТОГО.
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ВСЯ їхня діяльність , разом з олігархічними ЗМІ і роботою Мінстеця , спрямована на те аби людям задурити мізки , аби люди не думали про те , що ЭТО ОДНА БАНДА
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ты так понимаю хочешь вводить диктатуру. какие мля идиоты проголосовали за рыгов и прочих жуков в раде, теперь они и решают.
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Враги украинцев и всей Украины кучкуются по углам зала и с наглыми рожами не голосуют как крысы. Их видеть в ВР это анамалия.
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Не сцы будут итоги, это так прогноз, но 100500%!
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Договорняки в Вене в действии! Рыги форева! Дожились....
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Против снятия неприкосновенности было больше чем половина депутатов ,а так как депутаты представляют волю народа-то значит что больше половины страны тоже так считают.Если нет то почему народ молчит?
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потому что они этих депутатов и выбирали
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Очередное соевое позорище. Вернее "многоходовочка"по заветам "торговых партнеров". И щеки пораздувать,как бы "борясь с коррупцией" и одновременно проваливать голосования. Всеоб'ємлюча,безумовна перемога.
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Улыбнуло.)))
​Порошенко: 'Мы не допустим реванша. Путин никогда больше не будет принимать решения за украинский народ' 19 сентября 2018, 22:12
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Всё правильно - только пукин и огенты крымля требуют посадить патриотов и попутчиков Революции Вилкула и Колесникова! А уважаемый Пётр Алексеевич и отдрессированная ВР успешно противодействуют врагам и хороших парней - защитили.
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Засновник Партії Регіонів Петро - "останній барига" вирішів своєю більшістю не допустити виконання "вимог Майдану" та здати Україну прихвостням хуйла Медведчеку, Вілкулу, Колеснікову. Чи цього безладу у владі хотіли патріоти, що віддавали своє життя на передовій?

Все, що можна зганьбити за ці роки було зроблено з особливою цинічністю.
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дело не в Порошенко.. дело в том, что завтра не выйдет 1 млн украинцев и не развесит 450 дУпататов на столбах.
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те что могли развесить в иловайсках да дебальцевах полегли, а те что скакали вокруг елочки с лихтариками под руслану могут развесить разве что лампочки
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Треба писати -Зрада,а не рада...верховна зрада.Саме більше збіговисько корупціонерів та ворюг на один квадратний метр території!
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здалися Вам ті 54% ... можна подумати , що від них там щось залежало ..))
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Это их ответственность за все происходящее. 54% за реванш рыгов более чем очевиден, когда голосуешь за рыга.
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"відповідальність" , можливо , і їхня - але розгрібати доведеться усім ! ...((
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дело не в Порошенко или в 54%.. дело в том, что завтра не выйдет 1 млн украинцев (малая часть от 46%) и не развесит 450 дУпататов на столбах.

Как не вышла сегодня под стены ВР и не проследили за "голосующими"
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"Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Источник:https://censor.net.ua/v3091641 "

А корреспондент считает малозначительным сразу же предоставить участников голосования?
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Сколько вообще депутатов в зале?За что им зарплату платят?
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16 ЖОВТНЯ 2018, 17:04
Електронна реєстрація

Присутні-314 Відсутні- 109Это еще не считая тех кто отсутсвует в зале. Человек 250 на месте.
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Люди, я с вас удивляюсь: органы власти были избраны по принципу переставления кроватей без смены, собственно, бл#дей. На какой ещё результат можно было расчитывать?
Клята барыга предала "идеалы майдана"? Пардон, а кто из тогдашних выдвиженцев

а) из другого теста леплен
б) имел хотя бы теоретическую возможность побороться во втором туре, и с кем?

На носу очередные выборы - так население опять радостно побежит голосовать за гречку, за мир, за крепких хозяйственников и за Юлю, потому что говорит с дрожью в голосе. И выберут новое Г из той же самой обоймы.

Тут, блин, только метод Моисея.
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Когда-то они все сделают большинство для югы, голосов 300 не пожалеют, генеральный шнырь "картавый", звучит! 😁
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Как там бриллиантовые прокуроры?
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Я не знаю, чи читають Цензор нардепи, але, якщо читають, то спеціально для депутатів БПП, НФ та інших хочу наголосити: після реваншу ригів (не дай Боже), допа з вілкулом і борькою колесом такими толерантними не будуть. Спитайте юлю і югу.
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может пора этому дурачку парубию ПОКАЗАТЬ 226 мандатов "коалиции" или ВЫЙТИ ВОН??!!!!!!
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шото рыгошаКАЛадных
ботов нету
за что будкостроитель только им платит
кто же его мальдивсий зад отбеливать будет
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блін! невозможно слухати! Всі депутати шепеляві та картаві. Їх шо? спеціально таких вишукують?
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Схоже що нашу Верховну Раду по національному складу можна називати Кнессетом)
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Раньше ещё в казацкий час была " Чёрная Рада" То теперь продажная " Шоколадная "ЗРада " Антиукраинская ЗРада в которой бандиты - сепаратисты жоппозиционеры со своими партнёрами из БПП. пользуясь неприкосновенностью вместе дружно воруют налево и направо. зная что им ничего не будет.
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все Пидоры ЖопоБлковские в сборе вот тут их всех нужно было лишать......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не сняла неприкосновенность с Колесникова. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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