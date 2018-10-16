 Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове

Об этом, комментируя ситуацию, он сообщил ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Предлагаю провести Всеправославный собор на территории Молдовы. Ситуация, которая сложилась в православном мире, вызывает у меня, православного человека, глубокое сожаление и обеспокоенность", - сказал Додон.
Он заверил, что "Молдова была и останется канонической территорией Московского патриархата".
"Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской православной церкви. И мы сохраним верность нашей единой церкви", - подчеркнул Додон.
Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
Чувак, ты уже не православный, ваша секта уже отделилась от православия.
Источник: https://censor.net.ua/n3091637
Лет уж 10 как Полковник ФСБ Кантярян (Замполит МПЦ-РПЦ) пропихивал на выборах президента Иуду, сдавшего России списки агентов молдавского СИБ (СБУ) в Приднестрове и обезоружевшего Молдову продав всю ее боевую авиацию (30 ед. МИГ-29)
Теперь дело за вами, или гнать попа в болота или выходить из православия.
МПЦ-РПЦ-ФСБ многократно устраивало гонения на Бессарабскую митрополию и каждый раз ЕСПЧ приговаривал Молдову к выполнению соблюдения прав и выплате компенсаций. РПЦ-ФСБ какало, а за уборку платили молдавские ваньки-дурачки.
Пусть тошнит каждый день и тех и других от заунывных попердываний Андона.
В следующий раз пусть бросают лысого гонять и приходят на выборы.
ГанДодона исполнялись с точностью наоборот. Что-то мне подсказывает, что и с церковью будет та же история.
Уверен, что румыны не отколются от церкви-матери Константинополя, поскольку это будет провальный во всех отношениях ход. И православная церковь Молдовы, если не идиоты, пойдут за ними, а не за сектантами РПЦ.
Додон может говорить что угодно, это всё пурга для Кириллки-раскольника и Хуйла.
Це він зараз таке додонить. А сплине трішки часу, мпц-фсб ще щось утне - і "раптом" він згадає, що Гавриїл той свого часу у Києво-Могилянський академії навчався і Київським митрополитом був, і перевзується додон у повітрі на "верность нашей единой церкви" у Києві, навіть не здригнеться.