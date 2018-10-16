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 Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Молдова была и останется канонической территорией Московского патриархата.

Об этом, комментируя ситуацию, он сообщил ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

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"Предлагаю провести Всеправославный собор на территории Молдовы. Ситуация, которая сложилась в православном мире, вызывает у меня, православного человека, глубокое сожаление и обеспокоенность", - сказал Додон.

Он заверил, что "Молдова была и останется канонической территорией Московского патриархата".

"Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской православной церкви. И мы сохраним верность нашей единой церкви", - подчеркнул Додон.

Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091637
 
 
 Топ комментарии
 
штопанный прогнулся под секту!
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О в секре еретиков пополнение
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Чёт его давно Конституционный суд временно не приостанавливал... Пора отдохнуть контрацептиву... Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове - Цензор.НЕТ 966
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А шо такое Додон в контексте цакапского раскольничества?
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не просто еретиков а мордовских раскольников самосвятов.
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ды он же коммуняка, какая церковь тебе вася?
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РПЦ, какая ещё церьковь коммуно-фашистов на иконах изображала
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Ну ниче. Будет ваша паства гореть в аду во имя ваших политических интересов.
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Чёт его давно Конституционный суд временно не приостанавливал... Пора отдохнуть контрацептиву... Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове - Цензор.НЕТ 966
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которая сложилась в православном мире, вызывает у меня, православного человека,


Чувак, ты уже не православный, ваша секта уже отделилась от православия.
Источник: https://censor.net.ua/n3091637
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Давно уже ФСБ официально Молдавской ПЦ машет.

Лет уж 10 как Полковник ФСБ Кантярян (Замполит МПЦ-РПЦ) пропихивал на выборах президента Иуду, сдавшего России списки агентов молдавского СИБ (СБУ) в Приднестрове и обезоружевшего Молдову продав всю ее боевую авиацию (30 ед. МИГ-29)

Додон заявив про "вірність нашій єдиній церкві" і запропонував провести собор РПЦ у Молдові - Цензор.НЕТ 9192
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Ну все, Украина свою работу сделала, показала ямку, в которую РПЦ с разбегу прыгнула
Теперь дело за вами, или гнать попа в болота или выходить из православия.
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В Молдове с 2002 года действует Бессарабская митрополия в составе Румынской православной церкви, у которой Томос в отличии от МПЦ-РПЦ-ФСБ не липовый.
Додон заявив про "вірність нашій єдиній церкві" і запропонував провести собор РПЦ у Молдові - Цензор.НЕТ 8889

МПЦ-РПЦ-ФСБ многократно устраивало гонения на Бессарабскую митрополию и каждый раз ЕСПЧ приговаривал Молдову к выполнению соблюдения прав и выплате компенсаций. РПЦ-ФСБ какало, а за уборку платили молдавские ваньки-дурачки.
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Новинский так любил ездить на Афон....
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А как Додон будет договариваться молдавскими погранцами чтобы они московских схизматиков впустили?
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если бы ещ от этого Додона что то зависило...
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Учитывая тот факт, что должность президента Молдовы равнозначна свадебному генералу, то это очень существенное заявление!!
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Все больше стран внезапно стали показывать что церковь реально отделена от государства. Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове - Цензор.НЕТ 2705
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пусть воняет. Он как зеркало для исбравших его паРашников и тунеядцев-заевропейцев поленившихся пойти на выборы (молодежи до 25 явилось менее 10%).

Пусть тошнит каждый день и тех и других от заунывных попердываний Андона.

В следующий раз пусть бросают лысого гонять и приходят на выборы.

Додон заявив про "вірність нашій єдиній церкві" і запропонував провести собор РПЦ у Молдові - Цензор.НЕТ 6255
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...Додон заявил о "верности нашей единой церкви"...КГБ СССР...
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Ага, названия могут отличаться, но паства одна и та же что у рускава мира, что у их церкви ...
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Отличная новость! До сих пор все заявления ГанДодона исполнялись с точностью наоборот. Что-то мне подсказывает, что и с церковью будет та же история.
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А если их тупо не пустят, ка кацапских журнолюг, которых додон вечно приглашает?) додон такой додон...
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Молодцы молдаване, хорошо на него, уздечку нацепили))) только вякать и осталось додону)))
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А оно что вообще верующее оказалось ?
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Да сейчас, внезапно, многие страны, очень верующие стали) вот один из этих экземпляров, внезапно верить стал.
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Румынская православная церковь - одна из крупнейших поместных церквей. Получила томос от Константинополя в ХIХ веке. Православная церковь Молдовы формально находится под её юрисдикцией, но это оспаривается, явно с подачи РПЦ, от которой Молдова и получила томос (в свете последних событий, липовый).
Уверен, что румыны не отколются от церкви-матери Константинополя, поскольку это будет провальный во всех отношениях ход. И православная церковь Молдовы, если не идиоты, пойдут за ними, а не за сектантами РПЦ.
Додон может говорить что угодно, это всё пурга для Кириллки-раскольника и Хуйла.
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Дондон себя и всю Молдову сразу в раскольники записывает. А хотят ли прихожане быть раскольниками, вот в чём вопрос?
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Как молдоване могли этого контрацептива выбрать?
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Ну еще бы гандон не сказал Шо он кацапоконический...
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С этим Гондоном у Молдовы есть только ЕБУДУЩЕЕ.
Додон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове - Цензор.НЕТ 3664
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А яку Ви очікували у придурка з таким прізвищем.
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Хто це? Хто тобі давав право голосу. Президент, без влади.
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И когда уже Додон достигнет высот Мезопаузы,чтобы полетать как Чечетов..?
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"Молдавская митрополия была создана в 1813 году усилиями нашего великого святителя Гавриила Бэнулеску-Бодони в рамках Русской православной церкви. И мы сохраним верность нашей единой церкви"

Це він зараз таке додонить. А сплине трішки часу, мпц-фсб ще щось утне - і "раптом" він згадає, що Гавриїл той свого часу у Києво-Могилянський академії навчався і Київським митрополитом був, і перевзується додон у повітрі на "верность нашей единой церкви" у Києві, навіть не здригнеться.
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Він так не скаже. На те він і Додон. Доки існує РФ він не може про це сказати. Тільки розвал РФ і "рускага" міра СНГ з появою реально незалежних держав може привести до змін... Мені тільки жаль, що колись Україна підтримала окупацію РФ придністров'я, і так виходить, що ми самі доклали руки до теперішньої ситуації в Молдові.
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Мы тогда зомбированными были, единицы понимали серьезную ситуацию. Теперь сами на себе ощущаем *любовь братскую*, хотит ли россине войны??
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Президент Игорь Додон не может разобраться с государственными делами Молдовы и не вправе вмешиваться в церковные дела. И тем более заявлять, что Молдова была и останется канонической территорией Московского патриархата.
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Ух ты...а что по этому поводу скажет РПЦ (Румынская православная церковь)...??? Я думаю, что дутен пуло додон
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А ще йому заявити про себе? Цеж така можливість нагадали ху#лу про своє існування.
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Какой такой Додон? Отстраненный Верховным Судом Молдовы, что ли?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДодон заявил о "верности нашей единой церкви" и предложил провести собор РПЦ в Молдове
 
 
 
 
 
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