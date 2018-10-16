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 Второго Крыма не будет. Если будет обострение, мы применим силу, - командующий ВМС ВСУ Воронченко о ситуации в Азовском море

Украинские военнослужащие готовы к силовым действиям в случае дальнейшего обострения ситуации в Азовском море.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы ожидали напряжение там (в Азовском море. - Ред.) с момента построения Керченского моста. Должны констатировать, что РФ применяет новые методы гибридной войны. Задачи, которые они ставят перед собой - безопасность прохождения Керченского пролива, борьба с браконьерством и контрабандой, свободное судоходство - это все фейки. Основные же зоны внимания - влияние на экономику Украины, банкротство наших портов, социальная дестабилизация в Приазовье, а также препятствование свободному судоходству в Азовском море. Бердянск и Мариуполь потеряли большую часть прибыли из-за остановки судов. Это еще раз показывает, что РФ не отказалась от намерений относительно юга Украины. Не буду прогнозировать, но они могут пойти еще дальше в дестабилизации причерноморских областей, чтобы повлиять на определенные слои населения, что власть Украины не могла обеспечить свободное судоходство в Азовском море", - рассказал он.

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"В короткий срок россияне смогли нарастить катерно-корабельные группировки в Азовском море. Есть информация, что сюда были переброшены несколько катеров с Каспийской флотилии. Россия имеет разветвленную систему базирования, что дает ей возможность оперативно контролировать большую часть Азовского моря. Но мы ожидали этого. Принимаем определенные шаги и будем наращивать силы, чтобы на их косвенные действия отвечать такими же косвенным действиями. Мы предполагали различные варианты развития событий, и самый сложный - обострение ситуации в Азовском и Черном морях, до десантных операций. Но уверен, что открытая агрессия на море - это будет последний шаг умирающей "империи зла" РФ. Они не осмелятся это сделать. Однако каждый день россияне делают какие-то сюрпризы, новые методы грязных, непрямых действий", - заявил Воронченко.

"Если будет какое-то обострение, мы применим силу. Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать - сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла. Даже малыми силами на море мы способны выполнять соответствующий перечень задач. Может, мы и концентрируем усилия больше в прибрежной зоне и на суше. Но есть и задания для корабельных и катерных групп. Так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцати. ... Возможны столкновения. Но мы идем в соответствии с нормами морского права. Да, нас меньше, но свою задачу будем выполнять ... Второго Крыму не будет, и ситуация не повторится", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091634
 
   
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Дебильное заявление. Я думал он о возвращении Крыма станет храбрится )) Идиот.
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Зрадофилы сразу полопались, как перезревшие арбузы...
А ну ша уроды )) Крысам слова не давали.
Что до наших моряков, держитесь ребята, кацапов орда, а нас рать )
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Ты возврата Крыма не хочешь ?
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Так уж случилось, что у нас соотношение сил один к двадцатиИсточник: https://censor.net.ua/n3091634

Там 1 к 20 только по количеству боевых судов а если учесть разницу в вооружении то соотношение намного хуже, а если еще учесть береговые ракетные комплексы и авиацию то еще хуже.
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Западные партнеры выберут расхерачить крым с военными вооружениями и вернуть его в Украину, чем иметь там непонятно зачем милитаризированную базу с яо. При удобном подходящем случае, конечно.
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Никто ничего не будет расхерачивать из-за опасения ядерной ответки.
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Да засцут западные партнёры, как обычно делают...
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Шо там, оккупант перестал торговые корабли досматривать?
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В самом Азове вроде перестал а у моста корабли так и ждут часами а то и сутками разрешения на поход.
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Все хотят возврата Крыма (нормальные, адекватные, добрые люди), но языком на форуме мести - не мешки ворочать.Храбрись дальше, только не обделайся, а то Крым возвращать станут , а на тебя дрыстун напал, гы. 20:1 !, в школу ходил? или только на очко? Не в обиду, бро!
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Ну все, Петины катера как навалятся (все три), кацапский сразу весь флот с Черного моря на Белое с**бется.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторого Крыма не будет. Если будет обострение, мы применим силу, - командующий ВМС ВСУ Воронченко о ситуации в Азовском море
 
 
 
 
 
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