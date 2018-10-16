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Все про:Франция (1989) Европол (14)

 4,6 млн евро, старинный Rolls Royce и картины Дали - во Франции задержан высокопоставленный украинский чиновник, - Европол

Французские жандармы задержали в Бургундии "высокопоставленного" гражданина Украины, которого на родине подозревают в масштабной коррупции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Европола. 

В тексте сообщения говорится: "5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона высокопоставленного беженца из Украины, который жил во Франции и вел широкий образ жизни. Существует мнение, что подозреваемый стоит за сложным случаем международного мошенничества и отмывании денег.

Аресты, только в день санкции их судом, коснулись более 4,6 млн евро, включая замок, старинный Rolls Royce Phantom, три картины Сальвадоа Дали

Ранее в январе французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с закупкой замка, купленного за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране.

Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти оперативно попросил поддержку Европола. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что основной подозреваемый разыскивался в Украине в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти.

Во время оперативного совещания, которая проводилась в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только был жив, но и живет на широкую ногу во Франции. Сфера применения французского расследования впоследствии кардинально изменилась: дело шло от дела о домашнем мошенничество к одной из международных схем отмывания денег с доходов от коррупции.

Источник: https://censor.net.ua/n3091630
 
   
 Топ комментарии
 
Чечетов уже лично слушает Кобзона и хор Александрова.
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Не тот ли это депутат,владелец сети бензозаправок,который катаясь на лошади,погиб?
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А может и не узнаем занесут больше и жабоеды еще одну справку намалюют
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия4,6 млн евро, старинный Rolls Royce и картины Дали - во Франции задержан высокопоставленный украинский чиновник, - Европол
 
 
 
 
 
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