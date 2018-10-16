 4,6 млн евро, старинный Rolls Royce и картины Дали - во Франции задержан высокопоставленный украинский чиновник, - Европол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт Европола.

В тексте сообщения говорится: "5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии вблизи Дижона высокопоставленного беженца из Украины, который жил во Франции и вел широкий образ жизни. Существует мнение, что подозреваемый стоит за сложным случаем международного мошенничества и отмывании денег.

Аресты, только в день санкции их судом, коснулись более 4,6 млн евро, включая замок, старинный Rolls Royce Phantom, три картины Сальвадоа Дали

Ранее в январе французская жандармерия начала расследование предполагаемых подозрительных операций, связанных с закупкой замка, купленного за 3 миллиона евро люксембургской компанией, основным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в масштабной коррупции в своей стране.

Принимая во внимание международный аспект дела, французские власти оперативно попросил поддержку Европола. Эффективное сотрудничество с украинскими и люксембургскими властями показало, что основной подозреваемый разыскивался в Украине в своей стране за коррупцию. Однако ему удалось избежать наказания, подделав свидетельство о смерти.

Во время оперативного совещания, которая проводилась в Европе между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только был жив, но и живет на широкую ногу во Франции. Сфера применения французского расследования впоследствии кардинально изменилась: дело шло от дела о домашнем мошенничество к одной из международных схем отмывания денег с доходов от коррупции.