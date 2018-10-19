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 Политика Украины
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Все про:выборы (20549) Свобода (2673) Кошулинский (103) Бутусов Юрий (1518) Кривецкий (4)

 Главный организатор и финансист "Свободы" Кривецкий для устранения споров заявил об отказе идти в партийный список в 2019 году

Главный организатор и финансист "Свободы" Игорь Кривецкий отказался идти на выборы в парламент по партийному списку.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет в статье "Кошулинский стал кандидатом от "Свободы". Возможно ли теперь выдвижение Белецкого единым кандидатом от националистических партий?".

Читайте:"Свободівець" та бізнесмен Ігор Кривецький: "Я витратив на АТО 47 мільйонів – більше, аніж усі депутати"

"Выдвижение Руслана Кошулинского кандидатом в президенты от "Свободы" 14 октября - это последний отсчет до стратегического решения. "Свобода" таким образом показала, что она не бьётся за лидерский статус исключительно для Тягнибока - Олег отказался от личных амбиций. Еще более интересно, что, по данным "Цензор.НЕТ", для устранения споров заявил об отказе идти в партийный список националистической партии в 2019-м году главный организатор и финансист "Свободы" Игорь Кривецкий. Кривецкий аккумулировал на себе основной негатив и связи "Свободы" с другими партийными и бизнес-группировками. Его уход открывает возможность для привлечения в общий список новых кандидатов", - отметил Бутусов.

Напомним, 14 октября председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок отказался от участия в предстоящих президентских выборах и предлагает выдвинуть единым кандидатом от всех националистических сил бывшего вице-спикера ВРУ Руслана Кошулинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3091629
 
 
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Витя, который живет в Крыму и у которого есть большая яхта
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Тобто це Хуйло витратив на АТО 47 мільйонів, більш ніж всі депутати?
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Материальное состояние
«Свободовец» Игорь Кривецкий являет достаточно крупным бизнесменом. По информации СМИ, он владеет несколькими отелями и ресторанами во Львовской и Закарпатской областях. Наиболее известный из них - львовский развлекательный комплекс «Фиеста-фантастика». Кроме того, согласно Госреестру предпринимателей, с 2005 года Кривецкий являлся совладельцем отельного комплекса «Узлісся», расположенного недалеко от Львова. Кроме того он владеет ООО «Боржавські схили», в собственности которого находится несколько туристических баз и отелей на территории Межгорского района Закарпатской области. Согласно официальной декларации, общие доходы Игоря Кривецкого в 2011 году составили 925 тысяч 686 гривен, а членов семьи - 724 тысячи 205 гривен.Также «свободовцу» принадлежат два земельных участка 6034 квадратных метров, жилой дом площадью 945,8 квадратных метра, а также квартира площадью 72 квадратных метров. В то же время членам его семьи принадлежит квартира площадью 459 квадратных метров. У самого Кривецкого есть автомобиль Bentley Continental 2006 года выпуска. При этом на счетах в банке у «свободовца» лежит 12 миллионов гривен, у членов семьи на счетах лежит еще 4 миллиона гривен. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 41 тысячу 400 гривен. Размер вкладов в статутные капиталы предприятий - 8 миллионов 242 тысячи 511 гривен.https://lb.ua/file/person/1050_krivetskiy_igor_igorevich_.html
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а то без Манафорта ми такі... як сліпенькі кошенятка, ще коли марківці червоною тряпкою львів,ян приїздили дратувати, то вже всі говорили,шо свобода - проект канторський. Головний організатор і фінансист "Свободи" Кривецький для усунення суперечок заявив про відмову йти до партійного списку в 2019 році - Цензор.НЕТ 2802
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Намішав "корчинський" святе з грішним. Басаєв воював проти Сакартвело? На біса!!!!!!!!!!!!! То кацапи за це йому "заплатили". Хто тут ідіот здогадатися не важко. Тільки не кацапи.
Корчинський допомагав кацапні в Придністров'ї? Тепер Україна має сотні кілометрів додаткового кордону з кацапнею та потенційне джерело агресії. Хто тут ідіот? "корчинський" чи кацапія? Таки не кацапія.

Хочеться сказати цьому "стратегу" корчинському: дурнику, ти лише намалював якусь схемку, а виявляється що то кацапи тобі її й підсунули. Ця бісова машина (кацапія) має досвід ще з "питошноВо_пріказа"_"трєтьЙЕ_отдєлєніє"_"чк_кґб_фсб". А він хоче їх перехитрити.
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Два десятки років націоналісти переконували нас, що Росія - це ворог, що мова - наша зброя, а вітатися треба "Слава Україні!". У відповідь їх називали провокаторами, звинувачували у тому, що працюють на Москву і беруть гроші в олігархів.
Сьогодні ми воюємо з Росією, б'ємося за мову і вітаємося "Слава Україні!". Але націоналістів все одно називають провокаторами, звинувачують у праці на Москву і фінансуванні олігархами.
Люди, ви що...?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавный организатор и финансист "Свободы" Кривецкий для устранения споров заявил об отказе идти в партийный список в 2019 году
 
 
 
 
 
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