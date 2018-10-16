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Все про:ДТП (5221) Зайцева (55) Харьков (4032)

 Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации

В суд по делу о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в октябре прошлого года в центре Харькова и в результате которого погибли 6 человек, вызвали скорую помощь для одной из обвиняемых Елены Зайцевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Е.Зайцеву доставили в суд, но не привели в зал, где проходит заседание. Как заявила адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь, это связано с самочувствием ее подзащитной.

"Начиная с прошлого заседания, у нее происходят ежедневные приступы в виде повышения артериального давления и судорожных явлений во всем теле... Я считаю, что без госпитализации в надлежащее медицинское учреждения на 2-3 дня и предоставления ей надлежащего медицинского лечения, мы не сможем продолжить слушания дела", - сказала Ю.Козырь.

Потерпевшие назвали ходатайство адвоката "цирком" и "клоунадой". По их мнению, если бы у обвиняемой действительно было настолько слабое здоровье, она не могла бы получить права

Судья Виктор Попрас объявил в заседании перерыв. В суд вызвали скорую помощь для обвиняемой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники масштабного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов подали ходатайства о проведении повторных экспертиз

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Также читайте: Суд продлил арест участникам харьковского ДТП Зайцевой и Дронову

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3091624
 
 
 Топ комментарии
 
баба Юля знает хороших немецких врачей.
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А шо, дозу в камеру уже не разрешают передавать?
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Эти выдают...Тэль авив....да ещё и с баблом....на что и расчитывают нынешние в Украине.......
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за ваши деньги любой каприз
василь васильевич довольна заможна и впливова людина по местным меркам
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Может и правда девочке надо в наркодиспансер, зачем сразу так? Зависимость она такая, вон даже за рулем бедненькая не может не обдолбаной ездить
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а могли щепоточку девчёнке и подвести изверги!!!!, вот жадность до чего доводит, а так бы задулась с утра и всё наладилось бы сразу и щечки порозовели и глазки заблестели. Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации - Цензор.НЕТ 2827
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Я считаю, что без госпитализации в надлежащее медицинское учреждения на 2-3 дня...

Вот это правильно. А надлежащее, это ж в Мюнхене?..
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с этим здесь не госпитализируют. Так что больничка тюрьмы вполне справится.
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Эти выдают...Тэль авив....да ещё и с баблом....на что и расчитывают нынешние в Украине.......
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"...и судорожных явлений во всем теле...". Медицински безграмотно, нет таких терминов. Похоже, началась спецоперация по спасению убийцы.
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Так у наркош судороги бывают как раз. От недобора.
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Я про то, что эта Козырь явно излагает наспех слепленную туфту. Адвокат Либерман больше года назад предсказывал нечто подобное: когда страсти утихнут, найдётся болезнь или беременность.
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А в другой сценарий я и не верил и изначально говорил, что народ прыколыхають и выпустят зайчиху в лес Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации - Цензор.НЕТ 4632
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Скорее всего, пойдут многочисленные обследования, осмотры специалистов и переводы из одной клиники в другую. Потом окажется, что её патология настолько уникальна, что в Украине адекватная медпомощь невозможна. Выпросят выезд в заграничную больницу, откуда она просто не вернётся в страну.
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А шо, дозу в камеру уже не разрешают передавать?
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странно что она еще не беременна там маленькими зайчатами
а дронова вообще уже выпускать пора, у него максимум условка при любом раскладе
разве если он не скажет шо выпилил зайчиху из потока умышленно
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у дронова как минимум 50% чесно заработанных. ибо он въехал в зайцеву и сыграл ей в бильярд, а не наоборот. а кто ехал на желтый, кто ехал на красный, кто трындел по телефону а кто нет, это уже вторично - нарушали пдд оба. но наезд с "выпилом" совершил дронов.
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если зайцева ехала на красный
то у дронова в это время был зелёный
логично?
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нет. он выехал на метров 15 за стоп-линию перекрестка еще на красный. и на желтый въехал в ехавшую с превышением на желтый зайцеву. на гугловском стритвью хорошо виден и этот перекресток и место где стоял дронов, и тот светофор, который он проехал на красный.
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Отличный заголовок! Цензор, я тебя люблю! Мажорка, убийца и т.д. по списку, можно толерантней, но только тогда, когда понесет наказание.
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В таких випадках "трудотерапія" гарно допомагає. Думаю гранітні кар'єри тут були б найбільш підходящим місцем для лікування.
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Дык это у неё ломка, переходящая в эпилепсию. Адвокат харьковской мажорки Зайцевой, устроившей ДТП, где погибло 6 человек, требует ее госпитализации - Цензор.НЕТ 6802
Косит она вместе со своим адвокатом как-то неубедительно.
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Вимагаю безкоштовні талони на повидло для Зайцевої! Дайош справедливість!
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Безмозглую дуру, погубившую шесть жизней, надо разобрать на органы.
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Классный диагноз поставил типа "специалист" с юробразованием (но понимающий во всейвсейвсей медицине), отрабатывающий бабло - "судорожные явления во всем теле". И сразу выдал медицинские рекомендации - "госпитализация на 2-3 дня". Я знаю, что медицина Харькова в бОльшей части "лежит под ментами". И явно уже ЕСТЬ и учереждение, и соответствующие "специалисты" для диагноза "инсульта на всю голову" с последующим лечением за границей. Одно успокаивает - это явно последние "козырные карты". Больше нет. Ну и, надеюсь, не будет.
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скоро выяснится что она беременна от святого духа, не порочным зачатием! либо была изнасилована надзирателями, вообщем два варианта либо святая либо жертва но ни как не преступница
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а точно она устроила это ДТП? может Дронов, который ее вытолкнул на людей? хотя о чем я, это ж "мажорка", толпа все уже решила
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Ну если ооочень внимательно посмотреть видеозаписи которые были сделаны со всех доступных камер, со всех ракурсов, нарисовать схему и с секундомером всё посчитать, то так и получится, Дронов тоже виноват.
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неужели разжилась талисманом в клеточку от ромчика?
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Началось. От шока убийства стольких невинных людей уже отошла. Теперь прошла тюремные университеты и научилась косить. С нашим правосудием и папиными деньгами ее скоро освободят для лечения в загранклиниках.
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шо, угроза выкидыша? не трудно давно было догадаться, шо скоро окажеться беременной.
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...у нее происходят ежедневные приступы... Ну ещё бы,- целый год уже судится, вот её и типает. Отдохнуть ей нужно, на нарах.
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