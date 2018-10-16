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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1479) Госавиаслужба (53) Антонюк (13)

 Суд восстановил уволенного в 2015 году Антонюка в должности главы Госавиаслужбы

Окружной административный суд Киева восстановил Дениса Антонюка в должности председателя Государственной авиационной службы с 4 сентября 2015 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эту информацию подтвердил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Да, уже есть решение суда. Но поскольку в этой ситуации государство представляет Кабинет Министров, а не Министерство инфраструктуры, мы не можем это комментировать", - заявил он.

В тексте постановления суда, размещённом в Едином реестре судебных решений, отмечается, что суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269,1 тыс. грн.

Решение суда вступит в силу по окончании срока подачи апелляции, а именно - через 30 дней после его принятия (1 октября 2018 года)

Как сообщалось, в июне Киевский апелляционный суд отказал Госавиаслужбе в признании незаконной проверки, по результатам которой Антонюку инкриминировали лоббирование интересов авиакомпании МАУ.

В мае 2016 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной авиационной службы Украины Антонюка, в котором он просил признать противоправным его увольнение и восстановить его в должности.

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26 июня на то время одесский губернатор Михеил Саакашвили резко раскритиковал Антонюка за принятые Госавиаслужбой решения о допуске и недопуске ряда авиакомпаний на рынок Украины и в частности - Одессы.

На следующий день президент Петр Порошенко заявил, что Антонюк будет отстранен, а в его ведомстве проведут служебное расследование.

Служебное расследование в отношении Антонюка установило ряд нарушений и превышения им полномочий. В частности, изданный Госавиаслужбой новый приказ о правилах выдачи назначений на авиамаршруты, который вызвал ряд дискуссий и споров на авиарынке, не сопутствует развитию конкуренции и создает условия для предоставления преимуществ отдельным субъектам. При этом ни Антонюк, ни его заместитель Николай Мельниченко не внесли изменений в документ. Установлено, что сама комиссия Госавиаслужбы по вопросу выдачи назначений на авиамаршруты работала с нарушениями.

Позже Антонюк написал тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину заявление о незаконном отстранении себя от должности из-за неправомерных, по его словам, действий одесского губернатора Михеила Саакашвили.

2 сентября, Антонюк вернулся к исполнению обязанностей в связи с окончанием расследования.

А 4 сентября 2015 года Кабинет Министров  уволил с должности главы Госавиаслужбы Антонюка.

Источник: https://censor.net.ua/n3091622
 
 
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Ещё один несчастный клерк, обиженный агентом кремля михо...)
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Как минимум месяцев пять, а там будем посмотреть, как карта ляжет по внутреннему убеждению суда гы. Суд оценивает Приход Весны по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Ну таке ...
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десятку зелени за три года нащитали
реальная зарплата украинского чиновника
походу только за счет премий и выживают
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144 успешная реформа пети, так держать скоро и янік востоновится
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с компенсацией по курсу нынешней зарплаты президента.
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Ну уволили чудака......и что? В суд? а в комерсе? ипанутся.....Тебе говорят что ты Говно....а ты липкое и Обратно......
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Тогда и Саакашвили этот суд должен восстановить гражданство, что бы он опять опустил этого восставшего из небытия.
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Знаете что самое смешное? Он до сих пор без работы. Высылает в миллион мест резюме, а там - нах...й, нах...й молодой человек, вон идите к Игорю Валерьевичу, быстрее будет к Арону Сергеевичу, а нам прошу не звонить. Лучи добра Суд восстановил уволенного в 2015 году Антонюка в должности главы Госавиаслужбы - Цензор.НЕТ 3621
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд восстановил уволенного в 2015 году Антонюка в должности главы Госавиаслужбы
 
 
 
 
 
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