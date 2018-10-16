 Суд восстановил уволенного в 2015 году Антонюка в должности главы Госавиаслужбы

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", эту информацию подтвердил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Да, уже есть решение суда. Но поскольку в этой ситуации государство представляет Кабинет Министров, а не Министерство инфраструктуры, мы не можем это комментировать", - заявил он.

В тексте постановления суда, размещённом в Едином реестре судебных решений, отмечается, что суд обязал Госавиаслужбу выплатить Антонюку среднюю заработную плату за время вынужденного отсутствия на рабочем месте в размере 269,1 тыс. грн.

Решение суда вступит в силу по окончании срока подачи апелляции, а именно - через 30 дней после его принятия (1 октября 2018 года)

Как сообщалось, в июне Киевский апелляционный суд отказал Госавиаслужбе в признании незаконной проверки, по результатам которой Антонюку инкриминировали лоббирование интересов авиакомпании МАУ.

В мае 2016 года Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Государственной авиационной службы Украины Антонюка, в котором он просил признать противоправным его увольнение и восстановить его в должности.

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26 июня на то время одесский губернатор Михеил Саакашвили резко раскритиковал Антонюка за принятые Госавиаслужбой решения о допуске и недопуске ряда авиакомпаний на рынок Украины и в частности - Одессы.

На следующий день президент Петр Порошенко заявил, что Антонюк будет отстранен, а в его ведомстве проведут служебное расследование.

Служебное расследование в отношении Антонюка установило ряд нарушений и превышения им полномочий. В частности, изданный Госавиаслужбой новый приказ о правилах выдачи назначений на авиамаршруты, который вызвал ряд дискуссий и споров на авиарынке, не сопутствует развитию конкуренции и создает условия для предоставления преимуществ отдельным субъектам. При этом ни Антонюк, ни его заместитель Николай Мельниченко не внесли изменений в документ. Установлено, что сама комиссия Госавиаслужбы по вопросу выдачи назначений на авиамаршруты работала с нарушениями.

Позже Антонюк написал тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину заявление о незаконном отстранении себя от должности из-за неправомерных, по его словам, действий одесского губернатора Михеила Саакашвили.



2 сентября, Антонюк вернулся к исполнению обязанностей в связи с окончанием расследования.

А 4 сентября 2015 года Кабинет Министров уволил с должности главы Госавиаслужбы Антонюка.