 Житель Мелитополя зарезал спящего несовершеннолетнего сына и пытался покончить с собой, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
16 октября в Мелитопольский отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен мальчик 2009 года рождения.
Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 1:30 в одном из частных домов в Мелитополе у мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений своему сыну, который в это время спал. После этого мужчина нанес ножевые ранения себе.
Скорая доставила пострадавших в больницу. Спасти жизнь 9-летнему мальчику медицинским работникам не удалось. Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Как сообщает местный сайт 0619 со ссылкой на собственный источник, мужчина ранее работал участковым. Со своей женой он находился в разводе. Также, по информации источника, ранее мужчина злоупотреблял приемом наркотических веществ и имел проблемы с психикой.
Страшніші за любителів Вони.
Але ненабагато.