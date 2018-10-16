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 Житель Мелитополя зарезал спящего несовершеннолетнего сына и пытался покончить с собой, - Нацполиция

Полицейские Мелитопольского отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали мужчину, который нанес смертельные ножевые ранения своему малолетнему сыну, после чего нанес себе телесные повреждения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

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16 октября в Мелитопольский отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную больницу с ножевыми ранениями грудной клетки доставлен мальчик 2009 года рождения.

Следственно-оперативной группой предварительно установлено, что 16 октября около 1:30 в одном из частных домов в Мелитополе у мужчины 1984 года рождения произошел шизофренический приступ. Он нанес несколько ножевых ранений своему сыну, который в это время спал. После этого мужчина нанес ножевые ранения себе.

Скорая доставила пострадавших в больницу. Спасти жизнь 9-летнему мальчику медицинским работникам не удалось. Злоумышленнику оказана медицинская помощь, сейчас он находится в реанимационном отделении больницы под охраной. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по признакам п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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Как сообщает местный сайт 0619 со ссылкой на собственный источник, мужчина ранее работал участковым. Со своей женой он находился в разводе. Также, по информации источника, ранее мужчина злоупотреблял приемом наркотических веществ и имел проблемы с психикой.

Источник: https://censor.net.ua/n3091621
 
 
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Мелитополь - город латентных сепаратистов.
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Скоріше він наркоман, що втратив свідомість.
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Взагалі, вчені встановили, що прийом наркотичних засобів збільшує шанси виникнення шизофренії у двічі.
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Серед вчених теж достатньо шизофреніків. І тут вони нічого не встановлювали Житель Мелитополя зарезал спящего несовершеннолетнего сына и пытался покончить с собой, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5309
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Я шизофреників і сам боюся. Реально, люди у яких насрано в голові.

Страшніші за любителів Вони.

Але ненабагато.
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Мусор-псих- наркоман - ценный кадр...
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Зачем писать такие новости на радость рашистам? Это врачебный случай , а не новости! Журналистам не о чем писать? Или сенсация(?) превыше всего?
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Так в городе ни одного бандеровца нет, в 2012-м занимал первое место в Украине по уровню преступности.
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А как не писать! Пусть смотрят сепары какие мы плохие. Там еще гундосы есть на первом АНАЛЕ И ДРУГИХ ФИРТАШАХ, ГДЕ СОБИРАЮТ УРОДОВ И ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЭТО МЫ ВСЕ ТАКИЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Мелитополя зарезал спящего несовершеннолетнего сына и пытался покончить с собой, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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