 Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в ходе посещения Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во вторник во Львовской области.
"Я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте и твердо рассчитываю на всеобщую поддержку, которая будет способствовать ускорению получения Томоса", - сказал Порошенко
Он отметил, что это будет место, где будут проходить службы божьи Вселенского патриархата.
По словам Президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.
Напомним, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду Украины предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху.
До речі, Б.Хмельницкий ляхів почав вбивати з особистої помсти, але ж ви про це сьогодн ін езгадуєте?
· 16 год ·
- Интересно, как же теперь все эти росдеятели, обожающие ездить на Афон? Там, на Афоне, теперь ведь еретики! Кошмар!
- А благодатный огонь! Страшно подумать. Ведь если Иерусалимская церковь не разорвет отношения с Константинопольской, то они тоже станут еретиками. И благодатный огонь будет сходить к еретикам. Как жить, дядь Мить, как жить?!!
Как ни странно, но порядок постройки церковного здания сохранился по сей день, практически без изменений с XVI века. Порядок таков:
1. Первым делом регистрируется община.
2. Зарегистрированная община получает благословление местного епископа на строительство церкви.
3. Община изыскивает средства на постройку церкви и она уже её строит на "общинные деньги". Утварь тоже приобретается на те же общнные деньги. И всё это - и здание церкви, и церковная утварь, принадлежат общине. Конкретной церковной общине, а отнюдь не священникам.
4. Община же обращается к местному Владыке с просьбой освятить построенную церковь и прислать священника. И присланный епархией священник не имеет никаких прав собственности на церковное имущество - он в храме гость. Все права собственности на храм и всю его утварь принадлежат только церковной общине и более никому.
"Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - это собственность украинского государства. Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет украинская церковь признана, то лавра и одна, и вторая будут переданы украинской церкви. Это украинская святыня. Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет", - отметил Филарет.
Секта, здания принадлежат ГОСУДАРСТВУ !!! И ГОСУДАРСТВО имеет право ими распоряжаться!!!