EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Общество
  3717  110
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15604) церковь (912) автокефалия (197) Томос (26)

 Порошенко рассчитывает, что Рада поддержит передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Верховной Рады в вопросе передачи Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил журналистам в ходе посещения Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во вторник во Львовской области.

"Я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте и твердо рассчитываю на всеобщую поддержку, которая будет способствовать ускорению получения Томоса", - сказал Порошенко

Он отметил, что это будет место, где будут проходить службы божьи Вселенского патриархата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Порошенко предлагает передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому Патриарху, - Ирина Луценко. ВИДЕО

По словам Президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.

Напомним, ранее представитель главы государства в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду Украины предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху.

Источник: https://censor.net.ua/n3091616
 
   
 Топ комментарии
 
ты придурок пустоголовый, который приходит сюда срать, а Порох дальновидный политик..
потому что, если Вселенский Патриархат получит в Киеве постоянную прописку в виде аренды Андреевской Церкви( и это статус закреплен Законом Украины), тогда Киев становится Центром Православного Мира на ЕвроАзиатской части континента, а Мацква перестает быть центром Православного Мира..
а следующим шагом станет, правомерность получения Мацквой автокефалии в 1448 году, когда они патриарха топили в Мацкве-реке..
 показать весь комментарий
 
Ну куда ж пете и без коррупции? Томос оказался просто предвыборной фишкой для этого беспринципного существа. А Андреевская церковь просто платой за предвыборный пиар. У нас же децентрализация? Нет? Ну тогда пусть хотя бы для галочки решение принимает громада.
И таки да. За встречу с Трампом петя точно не платил.)))) Не в его "принципах".
 показать весь комментарий
 
Мне непонятно это решение Порошенко. Ведь Андреевский собор принадлежит Украинской автокефальной церкви. Что они скажут и что получат взамен. Я жду их реакции. Софию!?
Кстати пора передать Софию новой автокефальной УПЦ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Українці, подивіться на себе. На наших очах відбувається історична подія. Факт є факт, до неї причетний Порошенко. Не важливо якими були його мотиви, важливо результат. А чим зайняті Ви? Юлє боти від злоби ще мало і нашу церкву почнуть обгажувати, шокоботи ще мало канонізують Пецю за життя... гидко дивитись.
До речі, Б.Хмельницкий ляхів почав вбивати з особистої помсти, але ж ви про це сьогодн ін езгадуєте?
 показать весь комментарий
 
 
... швиденько до секретаріату премія чекає, вже тричі звонили!
 показать весь комментарий
 
Отличная будет благодарность за старания.
 показать весь комментарий
 
Дмитрий Чекалкин

· 16 год ·

- Интересно, как же теперь все эти росдеятели, обожающие ездить на Афон? Там, на Афоне, теперь ведь еретики! Кошмар!

- А благодатный огонь! Страшно подумать. Ведь если Иерусалимская церковь не разорвет отношения с Константинопольской, то они тоже станут еретиками. И благодатный огонь будет сходить к еретикам. Как жить, дядь Мить, как жить?!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну так по идее уже нет УПЦ КП и УАПЦ, и все церкви в которых служили попы из этих церквей теперь напрямую подчиняются Константинополю, Т.е. отсюда вывод, что и передавать то ничего не надо. Так как заключительным этапом будет получение Томоса и будет одна какая то церковь и Константинополь (в правовом поле Украины) может решать что делать с любой из церквей которая будет входить в единую православную украинскую церковь. Ну как бы так.
 показать весь комментарий
 
Взятка церквою, щось небачене! А від себе, щоб швидше, частину 'Рошена'!
 показать весь комментарий
 
Взятку надо узаконить. Так и проживут. ГЛАС НАРОДА.
 показать весь комментарий
 
А почему бы порошенко не отдать своего сынишку в послушники Варфоломею?
 показать весь комментарий
 
Секта воет ,а законов не знает. Здания церкви НЕ принадлежат церковникам . Они их всего лишь арендуют

Как ни странно, но порядок постройки церковного здания сохранился по сей день, практически без изменений с XVI века. Порядок таков:
1. Первым делом регистрируется община.
2. Зарегистрированная община получает благословление местного епископа на строительство церкви.
3. Община изыскивает средства на постройку церкви и она уже её строит на "общинные деньги". Утварь тоже приобретается на те же общнные деньги. И всё это - и здание церкви, и церковная утварь, принадлежат общине. Конкретной церковной общине, а отнюдь не священникам.
4. Община же обращается к местному Владыке с просьбой освятить построенную церковь и прислать священника. И присланный епархией священник не имеет никаких прав собственности на церковное имущество - он в храме гость. Все права собственности на храм и всю его утварь принадлежат только церковной общине и более никому.

"Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - это собственность украинского государства. Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда будет украинская церковь признана, то лавра и одна, и вторая будут переданы украинской церкви. Это украинская святыня. Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет", - отметил Филарет.

Секта, здания принадлежат ГОСУДАРСТВУ !!! И ГОСУДАРСТВО имеет право ими распоряжаться!!!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко рассчитывает, что Рада поддержит передачу Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату
 
 
 
 
 
 вверх