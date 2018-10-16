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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6041) Турчинов (3038)

 Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов провел встречу с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене.

Во время встречи стороны обсудили сложившейся в результате агрессии РФ ситуацию на востоке Украины и в Крыму, сообщили в пресс-службе СНБО.

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Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 01
Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 02

По словам Секретаря СНБО Украины, РФ усиливает военное присутствие в Азово-Черноморском регионе, кроме того, на границе с Украиной РФ продолжает разворачивать военную инфраструктуру и усиливать военные подразделения вооруженных сил.

"Россия использует весь арсенал гибридной агрессии против Украины, рассматривая наше государство как испытательную площадку для технологий, которые затем используются против Европы и США", - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что несмотря на войну Украина активно реформирует сектор безопасности и обороны, который развивается по модели стран-членов НАТО.

Говоря о необходимости продолжения санкций против РФ, Турчинов отметил, что "не совсем понятна позиция Европы, которая, продолжая санкции, позволяет России строить "Северный поток-2", таким образом поддерживая стратегические экономические интересы РФ и подвергая свой энергетический комплекс опасности".

Собеседники также обсудили вопросы интенсификации сотрудничества со странами-членами НАТО в вопросах военно-технического сотрудничества.

В свою очередь, Р. Юкнявичене отметила, что Украина всегда на повестке дня в ПА НАТО.

Сильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым 03

"Сегодня у всех государств есть четкое понимание агрессивной роли России и той позиции, которую занимает эта страна в мире", - отметила Президент Парламентской ассамблеи НАТО, резюмировав, что сильная Украина - это важный элемент европейской системы безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3091615
 
 
 Топ комментарии
 
имхо пастор живет к каком то параллельном мире
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Именно в параллельной твоей, но Пастор - на планете Земля...
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Это я к тому говорю,что раз турчинова устраивает жизнь,значит он того же поля ягодка,что и порошенко. То есть гавнюк остается гавнюком.
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имхо пастор живет к каком то параллельном мире
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Именно в параллельной твоей, но Пастор - на планете Земля...
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привет ВКЛ)
шо то ты сегодня скучный Сильна Україна - важливий елемент європейської системи безпеки, - Президент ПА НАТО Юкнявічене на зустрічі з Турчиновим - Цензор.НЕТ 3100
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А чего веселиться? Союз украинцы не смогли запустить, снегирей они же всех поели - с прошлой зимы ни одного не видел...
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Чтобы тебя не утруждать - лучше в Шоколаде Рошен, если ты найдёшь в нём сою...
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Другими словами: - "Пока раша убивает украинцев мы в безопасности" Удобная позиция...пидерация занята "делом", Украина защищает Европу, берёт кредиты, северный поток строим...всё чики-пуки и безопасность и заработок.
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Хм, это какая степень взволнованности, обеспокоенности.....а то уже начали Шкалу делать.......31.03.2019........не за горами......
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крымского зерна, в природе не существует
существует полтавское, житомирское, черниговское
а крымским оно становится на границе
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Не бывает при плохом президенте,хороший премьер,министр или командующий. У яныка тоже самое было. - Гавно президент и гавно министры. И все что вылилось позже,так и осталось зловонной жижей.
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Это я к тому говорю,что раз турчинова устраивает жизнь,значит он того же поля ягодка,что и порошенко. То есть гавнюк остается гавнюком.
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По-моему, ты выдал оценку и ты должен дать критерии - с чем или кем ты сравниваешь.
P.S. Сказочных героев просьба не предлагать...
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Украина не распалась после агрессии хуйла, этого мало?
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Мало.За четыре года Украина могла выйти из кризиса и быть на подходе к уровню Польши.
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Прикольно посмотреть на рожу венгра Сияйро
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Турчинов, сдавший Крым без боя, будет сидеть в тюрьме, если , вовремя, сбежать не сумеет... Сильна Україна - важливий елемент європейської системи безпеки, - Президент ПА НАТО Юкнявічене на зустрічі з Турчиновим - Цензор.НЕТ 2620
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Туринов не мог сдать Крым, тем более без боя потмоу что он тога был всего лишь депутатом ВР.
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Не неси хрень... Он тогда , обязанности президента исполнял..
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У тебя проблемы с памятью? Помочь не могу.. Янукович, тогда уже сбежал, а Турчинов исполнял обязанности президента, по конституции.. Сильна Україна - важливий елемент європейської системи безпеки, - Президент ПА НАТО Юкнявічене на зустрічі з Турчиновим - Цензор.НЕТ 688
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Может у тебя проблемы с память, что Крым был уже подготовлен к сдаче до Турчинова, осталось только флажки развесить?
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Януковича небыло на месте, но он был Президентом. Никакого зама после себя он не оставлял. Так и запиши у себя в методичке.
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Опять хрень несёшь....Крым сдал Турчинов, как и.о. президента...Конституцию ещё никто не отменял...Без единого выстрела..Будет сидеть или сбежит...Других вариантов нет..Не ври, что нельзя было туда пяток боеспособных бригад перебросить..Даже с западного направления...С такими трусливыми подходами, можно полстраны просрать...Лишь бы тёплое кресло сохранить и хату з краю... Сильна Україна - важливий елемент європейської системи безпеки, - Президент ПА НАТО Юкнявічене на зустрічі з Турчиновим - Цензор.НЕТ 4806
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Туринов не мог сдать Крым, тем более без боя потмоу что он тога был всего лишь депутатом ВР. У нас нет должности И.О. Президента
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСильная Украина - важный элемент европейской системы безопасности, - Президент ПА НАТО Юкнявичене на встрече с Турчиновым
 
 
 
 
 
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