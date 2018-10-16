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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
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Все про:боеприпасы (1152) взрыв (4093) ГПУ (8891) Луценко (7186) расследование (2361) Калиновка (169) Ичня (75)

 В делах по взрывам на складах боеприпасов обвинительные акты пока не вручены, - Луценко

Основной версией взрывов на складах боеприпасов остается диверсия, расследование продолжается и требует ряда экспертиз, поэтому обвинения по этим инцидентам еще не объявлены.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Луценко, основная версия взрыва на складах в Харьковской области - диверсия с помощью беспилотника, и это подтверждается экспертизами. Основная версия взрыва в Калиновке - диверсионная группа и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей тех, кто должен был остановить диверсантов. Аналогичная версия - диверсия и служебная халатность - рассматривается и по Ичне.

Генпрокурор отметил, что по всем этим производствам необходимо провести тщательные экспертизы и они занимают более года по каждому случаю. Таких экспертиз, по его словам, более десяти в каждом случае.

"Поэтому пока обвинительных актов не вручено", - пояснил Луценко.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091606
 
 
 Топ комментарии
 
странно что вообще не рассматривается версия воровство
в особо крупных размерах в условиях военного времени В делах по взрывам на складах боеприпасов обвинительные акты пока не вручены, - Луценко - Цензор.НЕТ 6474
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странно что вообще не рассматривается версия воровство
в особо крупных размерах в условиях военного времени
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ПРЕДЛАГАЮ ЗАКОН.

1. Жертва незаконного и безпидставного обыска получает право организовать и провести в любое время дня и ночи ответный обыск у:
- "якобы "понятых" и членов их семей...
- следователей и членов их семей...
- ПРОКУРОРА, ведущего дело.... и членов его/ее семьи...
- СУДЬИ, санкционировавшего/ей такой обыск... и членов его/ее семьи...
2. Жертва имеет право самостоятельно спланировать сценарий обыска и выбрать время.
3. Жертва имеет право отказать обыскуемым в видеосъемке.
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судить надо того , кто за пять лет войны не построил не одного нормального склада , зато бисквитный завод - пожалуйста ...

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Там холодильные установки . А это вам не противпожарное обуродование. Вот разганять толпу, там все в порядке. На МИРОВОМ уровне.
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Вообще-то за склады Полторака не обнимать надо, а минимум фингалы под глаз этой рукой
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В деле пока нет обвинительных актов. ОСТАЛОСЬ еще склады.
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... и не будут вручены. Просто югику в юракадемии этого не преподавали. или он лекции прогуливал как будущий генпрокурор
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Склады взрываются быстрее, чем Юра пишет акты. Работник мукулатуры...
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взрывы на складах это диагноз и лечить надо причину а не следствие
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а разве НЛО или лосю...можно что-то вручить?
а другие версии - ваще не реальные...
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2 миллиарда убытков. А где же обещанный топор от Кондитера?
Где руки?
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Югик, так последние 4 взрыва армейских арсеналов, во времена главнокомандования барыги произошли... Неужели барыга сядет? Берут сомнения.. У справах щодо вибухів на складах боєприпасів обвинувальних актів поки не вручено, - Луценко - Цензор.НЕТ 2041 У справах щодо вибухів на складах боєприпасів обвинувальних актів поки не вручено, - Луценко - Цензор.НЕТ 7476 Он, любые суды, с потрохами купит...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ делах по взрывам на складах боеприпасов обвинительные акты пока не вручены, - Луценко
 
 
 
 
 
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