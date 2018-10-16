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 Политика Украины, Экономика
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 В бюджете необходимо предусмотреть компенсации пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, - Порошенко

Правительство должно найти компенсаторы людям, чьи пенсии меньше прожиточного минимума

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области во вторник..

"Я твердо убежден, что нам надо сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, было компенсировано из бюджета, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь. Я прошу, чтобы сегодня же при подготовке предложений в бюджет это предложение было учтено", - сказал Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3091603
 
 
 Топ комментарии
 
Не проще ли пенсии поднять?
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У меня отец 40 лет безприрывного стажа на протезном заводе, дали бумажку ветеран труда, а пенсия 1700!
З.п. при совке была по 300-400руб. После развала совка инвалиды стали нах не кому не надо,зарплату урезали, а там и пенсия по возрасту пришла и получилось что работал всю жизнь на маленькую зарплату.
А про инвалидов только сейчас во время войны вспомнили когда специалистам протезирования за 70лет
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тогда всем придется поднимать
а так пернул и в тину
после выборов извинится как всегда
хотя нахера пенсам пенсии если есть томас
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тогда всем придется поднимать
а так пернул и в тину
после выборов извинится как всегда
хотя нахера пенсам пенсии если есть томас
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Не, поднимать пенсии не надо. Надо снизить прожиточный минимум, тогда никому не надо доплачивать! Эх, Петя, Петя.... ты хоть знаешь, что можно себе позволить на нынешние 1777 гр./м-ц? Или 1853 с 01.12.2018?
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пенсии всем поднять нереально
поэтому поднимут только тем ксто еще в состоянии ходить и портить себе нервы
бляцкий цырк а не государство
ужебы пасть свою шакаладную прикрыл и молчал
интересно сколько по мнению ббарыги нужно пенсионеру чтобы у него была нормальная жизнь?
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Каждый год пенсия уменьшается на процент инфляции. Все рассказы президента, премьер-министра, министров и проч. о "повышении пенсий" - брехня: они просто компенсируют потери от инфляции. Индекс потребительских цен за 2017 г. Вырос на 13.7%. То есть, пенсия уменьшилась соответственно. И так каждый год.
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так и есть Виктор Олегович
и даже еще хуже чем вы описали ситуацию
интересно все таки во сколько петр алексеевич оценивает нормальную жизнь
которую он обещает каждому украинскому пенсионеру
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Ага. Всего за 7 лет она станет равна нулю.
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компенсировано из бюджета, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 1777 грн
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Лучше не поднимать тарифы и цены.
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Пошли подарки из бюджета!
Субсидии урезали, пора подачки пенсионерам давать! Особенно судейским, силовикам, депутатам!
Шоб ты петя прожил хотя бы полгода на пенсию 2100!
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Скупка голосов на выборы. Кто за гречку ,а кто за госсчёт.
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А когда компенсирую пенсии педагогам? Я уже говорил, у меня соседка педагог. Проработала 40 лет учителем младших классов и имеет пенсию 1600 грн. Не стыдно, кучерявый?!
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У меня отец 40 лет безприрывного стажа на протезном заводе, дали бумажку ветеран труда, а пенсия 1700!
З.п. при совке была по 300-400руб. После развала совка инвалиды стали нах не кому не надо,зарплату урезали, а там и пенсия по возрасту пришла и получилось что работал всю жизнь на маленькую зарплату.
А про инвалидов только сейчас во время войны вспомнили когда специалистам протезирования за 70лет
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О важности запятых:
В бюджете необходимо предусмотреть компенсации пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума Порошенко.
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а чё там Конституция говорит о пенсиях ниже прожиточного минимума?
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Прям как Евнуховичь заботится о пенсионерах. Тот тоже отдельным решением временные надбавки делал, перед выборами.
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Упоминать Януковича сейчас становится не модным. При нём моя пенсия составляла почти 400 зелёных, и я был кум королю и сват министру. А ныне - меньше 110 баксов, и пора уже присматриваться к мусоркам.
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А кто его считает,если цены растут как грибы после дождя,а у
нас этот минимум застрял на уровне 2013 года
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Переходите уже на европейские стндарты по часовой оплаты труда
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ бюджете необходимо предусмотреть компенсации пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, - Порошенко
 
 
 
 
 
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