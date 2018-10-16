Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский полигон) во Львовской области во вторник..
"Я твердо убежден, что нам надо сейчас дать соответствующее поручение правительству при формировании бюджета, чтобы тем, кто получает пенсии меньше прожиточного минимума, было компенсировано из бюджета, чтобы они имели возможность получать то, что обеспечивает их нормальную жизнь. Я прошу, чтобы сегодня же при подготовке предложений в бюджет это предложение было учтено", - сказал Порошенко.
а так пернул и в тину
после выборов извинится как всегда
хотя нахера пенсам пенсии если есть томас
поэтому поднимут только тем ксто еще в состоянии ходить и портить себе нервы
бляцкий цырк а не государство
ужебы пасть свою шакаладную прикрыл и молчал
интересно сколько по мнению ббарыги нужно пенсионеру чтобы у него была нормальная жизнь?
и даже еще хуже чем вы описали ситуацию
интересно все таки во сколько петр алексеевич оценивает нормальную жизнь
которую он обещает каждому украинскому пенсионеру
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 1777 грн
Субсидии урезали, пора подачки пенсионерам давать! Особенно судейским, силовикам, депутатам!
Шоб ты петя прожил хотя бы полгода на пенсию 2100!
З.п. при совке была по 300-400руб. После развала совка инвалиды стали нах не кому не надо,зарплату урезали, а там и пенсия по возрасту пришла и получилось что работал всю жизнь на маленькую зарплату.
А про инвалидов только сейчас во время войны вспомнили когда специалистам протезирования за 70лет
В бюджете необходимо предусмотреть компенсации пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума Порошенко.
нас этот минимум застрял на уровне 2013 года