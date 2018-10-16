EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  3689  21
Все про:переворот (247) Путин (24292) Россия (70756) Черногория (128)

 Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: "Можно отравиться"

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химический анализ так, как, по его мнению, ими можно отравиться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский оглядач.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что никогда не обвинял официальную Россию в подготовке переворота в Черногории, никогда не упоминал российского президента Владимира Путина, только часть российской власти, двух сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации.

Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 01

"Я никогда не выдвигал обвинения официальной Москве. Российское государство - это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150млн россиян. Я выдвигал обвинения отдельным лицам, агентам ГРУ и отдельным казакам. Если это официальная Москва, то мы ее обвиняем", - отметил Катнич в интервью черногорской прессе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия предоставила убежище одному из подозреваемых в подготовке путча в Черногории, - СМИ

Прокурор высказался в ответ на недавнее заявление Министерства иностранных дел РФ, в котором российское ведомство выступило с резкой критикой некоторых действий Катнича во время судебного разбирательства в Подгорице дела о попытке государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

Недавно к материалам суда был приобщен ответ из Москвы о пребывании участника заговора, но сейчас свидетеля по делу, Саши Синджелича в России. Катнич выразил сомнения по поводу происхождения документа и просил, чтобы документ был подвергнут химическому анализу, так как, по его словам, он исходит от российского разведывательного агентства ГРУ, и существует опасность того, что те, кто вступают в контакт с этим документом, могут отравиться.

"Очевидно, что главный специальный прокурор Черногории решил присоединиться к конкурсу на наиболее оскорбительные обвинения, которые когда-либо выдвигались к России", - отмечает МИД РФ в своей заявлении.

"Это действие главного специального прокурора показывает только удручающее состояние, в котором находится черногорский суд", - отмечает российское министерство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: The Telegraph опубликовала оперативные фото агентов ГРУ, обвиняемых в подготовке путча в Черногории. ФОТО

Как известно, в организации попытки переворота в Черногории два года назад прокуратура этой страны обвиняет российских граждан, в частности, двух (по некоторым данным) сотрудников ГРУ Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии, бывших сотрудников силовых ведомств этой страны.

Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 02
Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 03
Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: Можно отравиться 04

Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шишмаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.

Источник: https://censor.net.ua/n3091600
 
   
 Топ комментарии
 
Он прав. Вообще легко отравиться
 показать весь комментарий
 
опасения не безпочвенные
и троллинг зачетный😊
кацапы в ярости
👏👏👏👏👏👏
 показать весь комментарий
 
Куда не посмотри, везде кремль лезет.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
опасения не безпочвенные
и троллинг зачетный😊
кацапы в ярости
👏👏👏👏👏👏
 показать весь комментарий
 
 
Пусть высылают в электронном виде /проверка на вирусы дешевле химанализа/!
 показать весь комментарий
 
 
Пока ещё проскакивает

"Российское государство - это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150млн россиян.Источник:https://censor.net.ua/n3091600"

Хотя... кто его знает - что он имел ввиду.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно. Если у вас паранойя, это не значит, что документы ГРУ не отравленные. Ну вот кто может дать гарантию уважаемому прокурору, что его оппоненты из Кремля не хотят его смерти?
 показать весь комментарий
 
 
Называется найди неправильный ответ: "Российское государство - это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150млн россиян".
 показать весь комментарий
 
 
Могеріні - чайок, Варфоломею - кофейок, Катнічу - листок. Придурок той Катніч. Життя висить на нитці, а він тут скрєпамі скрипить.
 показать весь комментарий
 
 
Надо перчатки от химзащиты и маски одевать, если хоть как то общаешься с товарищами, борющимися за мир во всем мире.
 показать весь комментарий
 
 
любое общение с козлорилой нечистью, опасно для жизни!
 показать весь комментарий
 
 
А жить то хочется. Хана теперь Катничу будет по любому. Если даже и не документы "Новичком" обработают, то кирпич на лысину сбросят с верхотуры. Зря он пошел в прокуроры, ой зря! Но теперь уже поздно. Теперь уже всё. Любители шпилей "П" и "Б" уже забронировали одноместный номер в Подгорице.
 показать весь комментарий
 
Скоро весь мир буде шарахаться от кацапов как от зачумленных.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: "Можно отравиться"
 
 
 
 
 
 вверх