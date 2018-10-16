 Спецпрокурор Черногории Катнич отправляет официальные документы из Москвы на химанализ: "Можно отравиться"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Балканский оглядач.

Главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что никогда не обвинял официальную Россию в подготовке переворота в Черногории, никогда не упоминал российского президента Владимира Путина, только часть российской власти, двух сотрудников Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации.

"Я никогда не выдвигал обвинения официальной Москве. Российское государство - это Маяковский, Русская православная церковь, Большой театр и 150млн россиян. Я выдвигал обвинения отдельным лицам, агентам ГРУ и отдельным казакам. Если это официальная Москва, то мы ее обвиняем", - отметил Катнич в интервью черногорской прессе.

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Прокурор высказался в ответ на недавнее заявление Министерства иностранных дел РФ, в котором российское ведомство выступило с резкой критикой некоторых действий Катнича во время судебного разбирательства в Подгорице дела о попытке государственного переворота в Черногории в октябре 2016 года.

Недавно к материалам суда был приобщен ответ из Москвы о пребывании участника заговора, но сейчас свидетеля по делу, Саши Синджелича в России. Катнич выразил сомнения по поводу происхождения документа и просил, чтобы документ был подвергнут химическому анализу, так как, по его словам, он исходит от российского разведывательного агентства ГРУ, и существует опасность того, что те, кто вступают в контакт с этим документом, могут отравиться.

"Очевидно, что главный специальный прокурор Черногории решил присоединиться к конкурсу на наиболее оскорбительные обвинения, которые когда-либо выдвигались к России", - отмечает МИД РФ в своей заявлении.

"Это действие главного специального прокурора показывает только удручающее состояние, в котором находится черногорский суд", - отмечает российское министерство.

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Как известно, в организации попытки переворота в Черногории два года назад прокуратура этой страны обвиняет российских граждан, в частности, двух (по некоторым данным) сотрудников ГРУ Эдуарда Широкова и Владимира Попова, а также граждан Сербии, бывших сотрудников силовых ведомств этой страны.







Ранее сообщалось, что прокуратура Черногории выдвинула обвинения 14-ти подозреваемым в рамках расследования неудачной попытки государственного переворота осенью прошлого года. Среди обвиняемых - граждане России Владимир Попов и Эдуард Шишмаков. Кроме того, обвинения выдвинуты лидерам пророссийской политсилы "Демократический фронт" Андрию Мандичу и Милану Кнежевичу.