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 Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Сейчас никто не может сказать, выживет ли он, - Каплан

Состояние здоровья украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова, который закончил многодневную голодовку, тяжелое, у него нет оптимизма по поводу своего будущего, отмечает его сестра Наталья Каплан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на брифинге во вторник в Киеве.

"На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления... Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы", - рассказала она.

Она добавила: "Выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег".

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет... Может и верит, но уже не ждет этого... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", - рассказала Н.Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, его удастся освободить.

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Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.

Источник: https://censor.net.ua/n3091595
 
 
 Топ комментарии
 
Результат є, бо про нього вже знають по всьому Світу та зрозуміли тоталітарну суть росії.
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Олег держись,ты наша вера и опора
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а ты опять за Порошенка? Будку построил пёс?
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Тобто від вас питання на моє питання. Це звичайно ознака, яка повністю вас характеризує.
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Это да. Чувак через четыре месяца голодовки весил 72 кг и тоже завещания писал. Это уже какое-то по счёту. Не, понятно, кто может жить с таким весом?..
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Это был его выбор. Надюшка вон не только с голодовки вышла но и жопу отела такую что в морда в двери не пролазит!
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Можна по різному зрозуміти голодування Сенцова, але він пережив багато знущань від росіян. Кацапський суд, який не мав повноважень його судити нікого не переконав у його винуватості.
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Виникає питання. Чого він досяг, який результат?
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Результат є, бо про нього вже знають по всьому Світу та зрозуміли тоталітарну суть росії.
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Другими словами, всё, что кацапы до этого вытворяли, как-то неоднозначно было. Никто не понимал.
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Я не казав, що ніхто нічого не розумів, але після подій та закликів щодо Сенцова розуміння і Світі значно збільшилося.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Сейчас никто не может сказать, выживет ли он, - Каплан
 
 
 
 
 
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