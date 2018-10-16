 Сенцов вышел из голодовки с очень подорванным здоровьем. Сейчас никто не может сказать, выживет ли он, - Каплан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она сообщила на брифинге во вторник в Киеве.

"На данный момент он закончил голодовку. Это было сделано, чтобы избежать принудительного кормления... Он вышел (из голодовки) с очень подорванным здоровьем, у него достаточно серьезно пострадали почти все внутренние органы", - рассказала она.

Она добавила: "Выход из голодовки – достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег".

Сестра политзаключенного также с сожалением отметила, что последние письма Олега очень пессимистичны.

"Он написал завещание, он просит не бросать детей, он не верит, что он выйдет... Может и верит, но уже не ждет этого... Он готовится к тому, чтобы его творчество, его дети могли дальше жить без него", - рассказала Н.Каплан.

Вместе с тем она выразила надежду на то, его удастся освободить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хант поддержал кандидатуру Сенцова на премию Сахарова: Он показал несправедливость, с которой сталкиваются украинские политзаключенные в РФ

Напомним, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, впоследствии его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинского режиссера приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов партийных офисов.

Он содержится в колонии "Белый медведь" на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября в пресс–службе управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало–Ненецкому автономному округу сообщили, что Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу на дополнительное обследование и получение консультаций. Учитывая результаты обследования, Сенцову провели "коррекцию лечения", заверили в пресс–службе. Также на сайте ведомства было размещено фото режиссера.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное питание из–за его критического состояния.