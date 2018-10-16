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 Политика Украины
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 Все бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС

В пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) не комментируют заявление командующего Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша об отводе 5-й и 8-й отдельных батальонов УДА с передовой на востоке Украины, однако отмечают, что добровольцы не принимают участие в ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня все бывшие добровольцы, которые продолжают принимать участие в обороне наших территорий, делают это в составе Вооруженных сил Украины или других воинских формирований. Отдельных добровольческих батальонов на передовой нет", - сообщил во вторник начальник пресс-центра штаба ООС Вячеслав Петровский.

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Помощник Д.Яроша Андрей Шараскин в комментарии подтвердил данную информацию, однако отказался уточнить точное количество бойцов УДА, которые будут выведены.

"Это закрытая информация. Я не могу сказать, сколько людей будут выведены и сколько батальонов остаются", - сказал он.

Ранее Д.Ярош, по сообщению СМИ, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой для создания отрядов теробороны по всей Украине. "В этот день я объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны УДА выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока продолжается война, мы будем участвовать в ней. Сегодня самое главное задание для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал", - отметил Д.Ярош во время выступления в Днепропетровской областной государственной администрации 14 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3091592
 
   
 Топ комментарии
 
Да да за 2 дня до Киева, за неделю до Львова, а потом на англосаксов... Реальность немного другая, но ты верь, сидя на бутылке, не отвлекайся...
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Тада.
Зрадоботы готовы воров, моженников и педофилов ставить в один ряд с добровольцами, шоб анальнее боль была.
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Той що здав Горлівку аваківський сєпар Герман Приступа, якого після здачі міста призначено начальником поліції Шевченківського району Києва.
До речі Герман чергує на Майдані недопускає розгортання там туристичних наметів.

Все бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4886
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Это братан горловского беса?и подопечный Герасимова?
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От ты киздун навозный. Расхерачить бы твою морду об асфальт за распространение фейков.

Во время штурма здания Горловского горуправления милиции начальнику Андрею Крищенко и его заместителю Герману Приступе удалось сорвать с крыши установленный террористами флаг так называемой «ДНР» и снова поднять флаг Украины. За это офицеры были жестоко избиты агрессивной толпой. Тогда эти кадры обошли все СМИ.

Все бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8903
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Добробатов нет значит никого нет! ВСУ сбежит при первом шухере....
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Да да за 2 дня до Киева, за неделю до Львова, а потом на англосаксов... Реальность немного другая, но ты верь, сидя на бутылке, не отвлекайся...
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По пецкину указу воыны нема
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"Все бывшие добровольцы" ...

А сейчас уже не добровольно, а по решению суда ?
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Луценко о добровольце Тумгоеве, воевавше на стороне Украини:
- Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год
сколько добровольцев, воевавших против ху#ла на стороне Украини, оказались в лапах кгб-фсб, благодаря рошеновским гнидам

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Тада.
Зрадоботы готовы воров, моженников и педофилов ставить в один ряд с добровольцами, шоб анальнее боль была.
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Понты для кого? Опять к Выборам полошат Добровольцев......Ублюдки
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Сколько вывели, сколько осталось - не ваша собачья разница. Столько сколько надо.
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Вообще-то движение сил на передовой - часом не военная тайна?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсе бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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