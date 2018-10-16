 Все бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня все бывшие добровольцы, которые продолжают принимать участие в обороне наших территорий, делают это в составе Вооруженных сил Украины или других воинских формирований. Отдельных добровольческих батальонов на передовой нет", - сообщил во вторник начальник пресс-центра штаба ООС Вячеслав Петровский.

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Помощник Д.Яроша Андрей Шараскин в комментарии подтвердил данную информацию, однако отказался уточнить точное количество бойцов УДА, которые будут выведены.

"Это закрытая информация. Я не могу сказать, сколько людей будут выведены и сколько батальонов остаются", - сказал он.

Ранее Д.Ярош, по сообщению СМИ, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой для создания отрядов теробороны по всей Украине. "В этот день я объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны УДА выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока продолжается война, мы будем участвовать в ней. Сегодня самое главное задание для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал", - отметил Д.Ярош во время выступления в Днепропетровской областной государственной администрации 14 октября.