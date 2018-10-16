 Все бывшие добровольцы продолжают оборону Украины в составе ВСУ: отдельных добробатов на передовой нет, - штаб ООС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодня все бывшие добровольцы, которые продолжают принимать участие в обороне наших территорий, делают это в составе Вооруженных сил Украины или других воинских формирований. Отдельных добровольческих батальонов на передовой нет", - сообщил во вторник начальник пресс-центра штаба ООС Вячеслав Петровский.
Помощник Д.Яроша Андрей Шараскин в комментарии подтвердил данную информацию, однако отказался уточнить точное количество бойцов УДА, которые будут выведены.
"Это закрытая информация. Я не могу сказать, сколько людей будут выведены и сколько батальонов остаются", - сказал он.
Ранее Д.Ярош, по сообщению СМИ, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой для создания отрядов теробороны по всей Украине. "В этот день я объявляю о том, что 5-й и 8-й отдельные батальоны УДА выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока продолжается война, мы будем участвовать в ней. Сегодня самое главное задание для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал", - отметил Д.Ярош во время выступления в Днепропетровской областной государственной администрации 14 октября.
До речі Герман чергує на Майдані недопускає розгортання там туристичних наметів.
Во время штурма здания Горловского горуправления милиции начальнику Андрею Крищенко и его заместителю Герману Приступе удалось сорвать с крыши установленный террористами флаг так называемой «ДНР» и снова поднять флаг Украины. За это офицеры были жестоко избиты агрессивной толпой. Тогда эти кадры обошли все СМИ.
А сейчас уже не добровольно, а по решению суда ?
- Это не прецедент, мы экстрадируем в Россию 100 человек в год
сколько добровольцев, воевавших против ху#ла на стороне Украини, оказались в лапах кгб-фсб, благодаря рошеновским гнидам
Зрадоботы готовы воров, моженников и педофилов ставить в один ряд с добровольцами, шоб анальнее боль была.