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 19 октября во Львове состоится совместная молитва по случаю четвертой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка

Во Львове состоится совместная молитва по Виктору Гурняку - фотокорреспонденту, журналисту и воина-добровольцу. 27-летний герой погиб 19 октября 2014 года на Луганщине во время первого в своей жизни боя.

Об этом написала в Facebook его вдова Ирина, передает Цензор.НЕТ.

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"Человек живет до тех пор, пока его помнят! По случаю четвертой годовщины гибели Виктора Гурняка (псевдо "Гарт", "Гартик", позывной "Олигарх") – пластуна, фотографа, волонтера, добровольца батальона "Айдар". Приглашаем к совместной молитве 19 октября 2018 года: в 9:30 - поминальная служба Божья в церкви Андрея Первозванного вул. Варшавская 38; в 10: 30 -молебен на пластовом мемориале Лычаковского кладбища. Вечная Память! Герои не Умирают!" - написала она.

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19 октября во Львове состоится совместная молитва по случаю четвертой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка 01

Напомним, Виктора Гурняка похоронили на Лычаковском кладбище Львова. Перед этим с бойцом "Айдара" Виктором Гурняком простились в Тернополе.

19 октября во Львове состоится совместная молитва по случаю четвертой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091580
 
 
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Кліп, в якому знімався Віктор Гурняк, 2007 рік.
"Не кажучи нікому" Тартак, Нічлава
https://www.youtube.com/watch?v=eICCAUezgnE
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Встречался в Харькове на площади, примерно за месяц до его гибели. На старом внедорожнике, забитым до отказа, вез необходимое на фронт. Торопился поскорее доставить груз. Запомнился добрым, отзывчивым и очень уставшим.
Покойся с миром, Виктор.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество19 октября во Львове состоится совместная молитва по случаю четвертой годовщины гибели воина-добровольца Виктора Гурняка
 
 
 
 
 
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