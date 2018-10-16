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 Оккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР

Российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей усиливаются меры по скрытому принуждению местного населения к участию в "выборах" 11 ноября с.г.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Руководителям бюджетных организаций оккупантами дано указание о персональной ответственности за обеспечение максимального участия в выборах "государственных служащих и работников предприятий". Сотрудниками социальных служб на оккупированных территориях распространяется информация о возможности лишения пенсионного обеспечения пенсионеров в случае их неявки на избирательные участки", - сказано в сообщении.

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В то же время, как отметили в ГУР, в городах и густонаселенных районах временно оккупированных территорий растет количество граждан, которые опасаются активизации боевых действий и не желают запятнать себя участием в очередном "избирательном процессе", навязанном оккупантами: "С начала октября с.г. возросло количество выезда местных жителей для дальнейшего проживания за пределами временно оккупированных территорий, в т.ч. и лиц, причастных к деятельности российского оккупационного режима".

Источник: https://censor.net.ua/n3091578
 
 
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ВОт нашим бы можновладцям такому поучиться-позабирать пенсии у "нашижелюдей"
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та шо там отбирать
кило гречи от ммм
и явка будет 120%
как в крыму
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Гордый Донецкий край, который никто не поставит на колени, который кормил ВСЮ Украину.....а как на счёт партизантского и диверсантского движения???
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так мы его сейчас и наблюдаем, диверсантское движение
еще до 2014 там проживал своеобразный этнос, в этих двух областях
орки знали кого скрепам кормить
наши там тоже есть, но меньшенство
иначе такой херни бы никогда не произошло
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Они теперь самопожиранием занимаются...выживет сильнейший из ЗВЕРЬКОВ даунецких. Оккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР - Цензор.НЕТ 3412
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Так это же у них так просто.....там же в шахтах где и танки, пушки, грады........
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Чушь полная, но надо же обьяснить почему будет неплохая явка на выборы, там большинство откровенная вата которая пойдет сама.
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Ну от прикинь..тебе 70-лет, и тебе всю жизнь срали в голову бывшие комсорги-пастыри..что комунизьм это свет в окошке...а терь эти комсорги, жуя булку с маслом, заявляют обратное...
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Всі люди різні, а в 70 у багатьох нема маразму.
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капец, очкатые мальчики из всяких беленгкетов выуживают инфу про фамилии грушников, технике рашиста на донбасе, а наш ИС да ГРУ какиеми-то пенсиями занимаются..этим и любой блогер може занятся....
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Можно подумать, шо до этого попочленцы с кизяками давали пенсии и конфеты по улицам разбрасывали. Оккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР - Цензор.НЕТ 4570
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хорошо хоть не расстреливают как их любимий Сралин.
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"Отбирать пенсии", а мне читается, как обычно у кацапов, "отрубать пенисы". Оккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР - Цензор.НЕТ 8106
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупанты грозят отбирать пенсии у тех, кто не явится на "выборы", - ГУР
 
 
 
 
 
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