 Артсклады под Ичней могли подорвать с помощью мобильного телефона, - Матиос

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без ІМЕІ-кода, то есть невозможно идентифицировать - единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства до взрыва", - сказал он.

Также Матиос сообщил, что взрывы на хранилище №133, где, вероятно, произошел первый взрыв на территории, имеют аналогичный характер с теми, что произошли на арсеналах в Калиновке (Винницкая обл.) и Балаклее (Харьковская обл.).

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"Осмотр места происшествия на складе, где вероятнее всего произошел первый взрыв - это 133 хранилище, - свидетельствует об аналогичном характере взрывов и источники взрывов, как это было и в Калиновке, и в Балаклее. Он нехарактерный для начального взрыва снаряда или выстрела реактивной системы огня снарядов", - сказал он.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").