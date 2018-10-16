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 Политика Украины
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 Артсклады под Ичней могли подорвать с помощью мобильного телефона, - Матиос

Правоохранители установили, что на момент начала взрывов на артскладах под Ичней в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал, который невозможно идентифицировать.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

"Спецслужбами по поручению военных прокуроров и следствия проработан огромный массив информации и установлено, что в момент начала этих взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без ІМЕІ-кода, то есть невозможно идентифицировать - единственный на этой территории, что нами расценивается как прямой признак применения неидентифицированного телефонного аппарата для приведения того или иного взрывного устройства до взрыва", - сказал он.

Также Матиос сообщил, что взрывы на хранилище №133, где, вероятно, произошел первый взрыв на территории, имеют аналогичный характер с теми, что произошли на арсеналах в Калиновке (Винницкая обл.) и Балаклее (Харьковская обл.).

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"Осмотр места происшествия на складе, где вероятнее всего произошел первый взрыв - это 133 хранилище, - свидетельствует об аналогичном характере взрывов и источники взрывов, как это было и в Калиновке, и в Балаклее. Он нехарактерный для начального взрыва снаряда или выстрела реактивной системы огня снарядов", - сказал он.

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091577
 
 
 Топ комментарии
 
А лисички взяли спички... Тоже рабочая версия)))
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Это уже дедушкин метод....тут уже новые версии...самые прафдифые.......
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Это уже дедушкин метод....тут уже новые версии...самые прафдифые.......
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Пусть гений сыска Онотоле Матиос-Пуарэ объяснит заодно - где инопланетяне-диверсанты взяли военную форму и мобильные телефоны.
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Неужели невозможно защитить зону государственного значения от работы несанкционированных IMEI?
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Ддык сам себя спалил своей беспомощью
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Телефон без IMEI, элементарно не впустит в сеть любого оператора, а если не впустило в сеть, то не позвонишь и звонок не примешь.
Да и вообще, какая в сраку разница с IMEI или без! Вон на рынке куча "серых" мобильных с левыми IMEI и что?! А иногда IMEI вообще сдирают со старых телефонов.

Он говорил лишь бы что то сказать. Лучше бы рассказал как занесли туда взрывное устройство. А как его подорвали, хоть по телефону да хоть по проводам - уже дело 125-ое!!!
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Могли телефоном, могли не телефоном, главное что подорвали, дальше что?
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Он типа как бы намекает что врыв был дистанционный (типа они на склад не заходили) при этом как бэ упускает тот факт, что само взрывное устройство на складе было и каким то чудом туда попало! Ну это уже явно дело рук боевых магов тут любой Матиос бессильный
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Проходной двор, и всем пофиг, через месяц никто не вспомнит...
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Еще не раскрыли преступление,а уже усрались
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А лисички взяли спички... Тоже рабочая версия)))
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Он курит или более дорогие илюзоные стимуляторы употребляет?
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Грибы этой осенью - просто изюмительные.
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Отдел констатации фактов. Это какой по счёту склад, клоун? Над нами уже весь мир хохочет..
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Ну началось. Где этого придурка нашли?
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Это мы все придурки....а ОНО долларовый миллионер и при этом прокурор. Запишем в Конституцию что идём в Европу и НАТО с такими вот Чучелами!
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За допомогою стріли з капсулем на передньому кінці.

І куди дивиться гарнізонна чи яка там у них комендатура?
Навряд чи то були військові. Нині форму можуть натягнути на себе усі кому не ліньки.
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a могли с помощью часового механизма. Или с пьяне пультом дистанционного управления
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А чому не пейджером? Взрывчатка закладывалась точно не по телефону.
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Кстати взрывы начались в день заседания синода. Совпадение? )
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А звонила Юля!
И не стыдно же украинцам такое дерьмо выбирать...
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Кандидат околовсяческих наук...какие тупиздни нами рулят....мне пох отчего рвануло Толя-комментатор, мне интересно почему это стало возможным ?
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Зняти чи змінити ІМЕІ легко можуть усі, у кого руки не з дупи. Багато китайських девайсів взагалі його не мають. Артсклади під Ічнею могли підірвати за допомогою мобільного телефона, - Матіос - Цензор.НЕТ 8720
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Зняти ІМЕІ можуть тільки каряві руки при перепрошивці телефона.
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Он сам понимает, что несет??
Ну, работал этот терминал, и, что??? Куда по нему позвонили???
Взорвалось то, что?? Как ВУ на территорию склада попало??
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То есть, у этих проходимцев, даже версии подрыва удобоваримой нет.
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Толік ти ще забув додоти тепловізор. Толік ти дійсно з катушок зїхав.
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Этот клоун не понимает, что ему уже не поможет его бред и скоро он сядет за грабёж народа?
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охрана якобы видела наблюдателей в камуфляжной форме...А когда минировали под носом, где она была? И где сейчас эта охрана, почему молчат?
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Интересно....Ну ОПГ Офшоренко в Испанию, Аваков думает остаться или Италия, Пашинский с подельниками на военных контрактав Израиль....а остальные???
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Вот что значит диверсанты мобилы прикупили, а то тут напролом приходилось действовать Артсклади під Ічнею могли підірвати за допомогою мобільного телефона, - Матіос - Цензор.НЕТ 8117

"Сотрудники СБУ с задействованием бойцов спецподразделения «Альфа» задержали диверсанта возле железнодорожной станции «Основа» в Харькове во время попытки совершить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъяты гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами."
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Если бы не было Рахи,этим паскудам нужно было-бы ее придумать.
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особисто Дарт Вейдер (до вербування фсб відомий як Енакін Скайвокер) з Зірки Смерті здійснював дзвінок...Толян особисто бачив в тепловізор...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАртсклады под Ичней могли подорвать с помощью мобильного телефона, - Матиос
 
 
 
 
 
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