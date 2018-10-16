 В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.
По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.
"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", - заметил собеседник агентства.
Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
шо там в ВР с вилкулом? как ситуация на фронте? почему взлетела цена на бенз, несмотря на стабильный доллар?
петр алексеич решил кормить украинцев опиумом до самых выборов?)
Ну-ну, ну-ну....)))))
Это же так па рюзге...духовно...скрепно!)))
Как мокшанские стрельцы...что увидали подмену Петьки Первого после возврата из тур походу по Европам...
141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.
В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.
Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))
Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
Не Бога среди самосвятов и сектантов! Ой нету...
О КАКОЙ ЦЕРКВИ ИДЁТ РЕЧЬ? О МОСКОВСКОЙ?
ТОМОС ПРЕДЪЯВИТЕ, САМОЗВАНЦЫ.
ЧТО, НЕТ ТОМОСА?
ТОГДА ИДИТЕ В ......., СЕКТА НЕПОНЯТНАЯ!