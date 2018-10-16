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 В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви

В Русской православной церкви обратили внимание туристов на важность соблюдения решений Синода, который полностью разорвал ее общение с Константинопольским патриархатом.

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.

По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.

"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", - заметил собеседник агентства.

Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091576
 
 
 Топ комментарии
 
Раскольники будут наказывать за посещение КАНОНИЧЕСКИХ служб.. Конгениально
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"В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян" -- порите эту чернь на конюшне =)))
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Раскольники будут наказывать за посещение КАНОНИЧЕСКИХ служб.. Конгениально
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"В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян" -- порите эту чернь на конюшне =)))
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Гора БэйЯн(Афон)-Бек горящий с одэри(азэри) на Кавказе. И ее мы ,время придет,покажем.
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имхо настала пора чутка прищемить хвоста московским демонам шобы пельку притулили
шо там в ВР с вилкулом? как ситуация на фронте? почему взлетела цена на бенз, несмотря на стабильный доллар?
петр алексеич решил кормить украинцев опиумом до самых выборов?)
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Местечковая секция спортивного наколеняхстояния будет наказывать за посещение матчей высшей лиги?
Ну-ну, ну-ну....)))))
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Хвала Господи, что ты отнял у этих придурков разум.
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Нами ведутся работы по нахождению ИСТИННОГО Ганстантинополя=г.ГанаУджа-ст.Индии Атропатены(ОдЭрБэйАтаЯны)-половины Индопяриджана на Кавказе.Думаю осталось не очень долго.
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Лет через 5 на московии будут сажать за посещение церкви, при СССР уже записывали кто на Пасху приходил святить.
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Будут сжигать на кострах?))))
Это же так па рюзге...духовно...скрепно!)))
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А тот из верян кто спросит у сатаната рпц мп о наличии ТОМОСА...будет четвертован!))
Как мокшанские стрельцы...что увидали подмену Петьки Первого после возврата из тур походу по Европам...
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Парашники, а в мечеть можно заходить? Их в одном Мацквабаде уже 7 плюс более 100 молельных домов. И это хорошо- скоро гундяевский сатанат вместо баранов резать начнут. В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 4735
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Всьо!!! Апологетам РПЦ придется ездить молиться за поребрик.
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И снова в раскол

141 год самосвяты мокшанские были никем не признанными и пребывали в расколе со всем христианские миром, потом обманом и подкупом выцыганили таки признание своей "патриархии", потом обманом подчинили себе Киевскую митрополию, потом Петя первый вообще упразднил патриархию на москальской Орде и её не было до 1918 года.

В итоге ряженые самосвяты получили "томос" от гэбни в 1943 году.)) убогие.

Сейчас ряженые мокшанские клоуны и их хахлятские подстилки снова всем грозят, всех проклинают и скатываются в новый раскол. Надеюсь, никак не меньше, чем на пару столетий.))

Неужели кто-то из вменяемых реально думает, что у мокшанских гэбешных клоунов есть что-то от Христа и настоящего Христианства?
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За деньги от продажи Кирюшеных шутовских нарядов и колпаков с позолотою и камнями...можно было вылечить тысячи онко больных детей!
Не Бога среди самосвятов и сектантов! Ой нету...
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Шайтанат кацапский-сожгитесь на костре!!!
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Свобода релігії? Ну-ну. А з якого місця тепер московіти будуть Благодатний вогонь добувати? Чи зроблять все, щоб тепер не зійшов?
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вато-фекальную секту раскольников РПЦ(фсб) плющит не по деццки ждем то кацапского "поЦреархата" отмены земного притяжения в местах нахождения константинопольских храмов и анафемы на всех птиц, пролетающих над этими храмами В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 3816В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 3816 В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 7244
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"Вот уж подлинно - если Бог захочет наказать, то отнимет прежде разум..." (с)
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"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 6815 В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви - Цензор.НЕТ 395



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