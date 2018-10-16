 В РПЦ обещают наказывать духовенство и мирян за посещение храмов Константинопольской церкви

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

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"За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян - покаяние на исповеди в непослушании Церкви", - рассказал секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.

Он также уточнил, где именно на популярных туристических направлениях расположены храмы Константинопольской церкви.

По словам священника, в Турции это все действующие храмы Стамбула, единственный действующий храм в Анталии, а в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых - Родос.

"Конечно, есть ещё Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят", - заметил собеседник агентства.

Напомним, 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета Денисенко, признал каноничной его организацию и другую структуру Украины - УАПЦ. Кроме того, Константинополь объявил о восстановлении своих прав на Киевскую митрополию и аннулировал томос более чем 300-летней давности о передаче этой митрополии Москве.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.