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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 ЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение, - Матиос

Охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение. Кроме того, на момент начала взрывов в зоне покрытия работал мобильный терминал, который невозможно идентифицировать. Вместе с тем, по данному делу допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа.

По факту взрывов на складах боеприпасов возле Ични Черниговской области прокуратура открыла еще одно уголовное производство - по ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Могу сообщить: кроме статьи о служебной халатности, зарегистрирована также статья о совершении диверсии - это 113 статья Уголовного кодекса. Могу предварительно уже озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данным момент допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились на службе перед этими взрывами, так и во время взрывов, и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов, допрошены с применением полиграфа", - заявил он.

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Главный военный прокурор отметил, что охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение, но не приняла никаких мер для установления местонахождения этих людей. 

"У нас есть существенные вопросы к охране складов, поскольку сейчас следствием точно установлено, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока что неустановленных обстоятельствах, соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или установления места нахождения или исчезновение этих людей не было принято", - заявил он.

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При этом Матиос сообщил, что состав у Ични был одним из наиболее защищенных с применением комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому "беспилотные летательные аппараты там не могли летать".

Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

Источник: https://censor.net.ua/n3091570
 
 
 Топ комментарии
 
Бред от рошеновской воровской шестёрки Матиоса уже даже не смешно и не интересно слушать...
Лучше бы рассказал о НЛО и неуастановленных гуманоидов в районе складов под Ичнёй перед взрывами )
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3 дня охрана складов наблюдала как "военные, похожие на матиоса с тепловизором, загруженные ящиками со взрывчаткой, пробиралась к складам в Ичне".

ОХРАНА наблюдала... но решила что так и нужно, даже документы не проверила...?
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Толик тоже на орден напрашивается, как Полторак, такие склады рванули а он без награды.....
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3 дня охрана складов наблюдала как "военные, похожие на матиоса с тепловизором, загруженные ящиками со взрывчаткой, пробиралась к складам в Ичне".

ОХРАНА наблюдала... но решила что так и нужно, даже документы не проверила...?
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Так во время проверок охраны складов наши ССОшники на один взрывчатку тупо через проходную пронесли - при том, что для охраны склада они были совершенно посторонними незнакомыми людьми.
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Поки Порошенко не зніме голову начальнику Генштабу Муженку, який безпосередньо відповідає за стратегічні українські арсенали, вони продовжуватимуть вибухати. Де рвоне наступний - Вознесенськ, Макарів, Цвітоха, Деражня тощо? Де та до якого свята?
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У Цвітосі за Ющенка уже вибухали панцерфаусти.
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Дивуюсь українцям, що все це спостерігають і ніяк не реагують, окрім стьобу. Шпигун обеззброює цілу країну перед смертельним ворогом.
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Така ситуація - дійсно на всіх військових об'єктах. Пару днів тому заїхали на машині до цивільного, що працює у військовій частині. Пропустили машину (вже після Ічні) на територію частини, не перевіряючи ані документів, ані саму машину. Нехлюйство під час війни.
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И кому чемоданами деньги носились,пусть скажет Уважаемый-за взрывы складов???
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Да он сам этот тепловизор видел только на картинках. Он - комнатный лев с мышлением блондинки
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Но зато он знает как в Майбахе пепельница работает.
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Бред от рошеновской воровской шестёрки Матиоса уже даже не смешно и не интересно слушать...
Лучше бы рассказал о НЛО и неуастановленных гуманоидов в районе складов под Ичнёй перед взрывами )
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Взагалі то це шістка Мертвечука. Ав іншому, - точно.
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Опять рука кремля. А петя нипричем. Бо безрукий
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ну куди ж без "тепловізора". А НЛО цього разу не було?
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Этак начальнику складов действительно нехилый штраф за такой косяк влупят - тыщ 10 не меньше...)))
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небыло там начальника, как раз уволили перед этим. Толи сам уволился.
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Ох уж эти Сказочники! ну хоть не Рептилоидов...они тоже в камуфляжном окрасе. ЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение, - Матиос - Цензор.НЕТ 1558
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Доки в спецслужбах будуть сємкіни, а у військовій прокуратурі - матьйого... матьйоси, - держава буде у великій небезпеці.
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Один только Комитет в ВР по безпеке и обороне чего стоит! И врагов не надо!
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так це ж був головний розкрадач складів із мальдів
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Толик тоже на орден напрашивается, как Полторак, такие склады рванули а он без награды.....
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А что еще ожидать от придурка, окончившего музыкальное училище по классу БАЛАЛАЙКИ?
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- Гиммлер, что это за тип фотографирует секретные документы из моего сейфа?
- Это Штирлиц - советский разведчик, мой фюрер
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Опять неуловимые "херои Раши" Петров и Боширов? Уже переквалифицировались в подрывников? Где данные камер видеонаблюдения?
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Штирлиц шёл по Берлину. Он никогда не был так близок к провалу: в руке была рация, а за спиной тащился парашют. (с)
Шпигуни та діверсанти прямо в уніформі прийшли склади підривати? 3 ха.
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Проклятые диверсанты, нормально воровать мешают...Перед взрывом очередного арсенала, всегда появляются....Говорят, что со временем, спецслужбы потренируются и начнут их ловить..А пока, шо маемо...
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И не просто в военной форме, а в российской военной...
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Уныло как то воровство отмазывает этот совоносец
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Ё маё,у нашего Пети на его Рошенах не то что в цехах,в коридорах камеры с видео стоят,в раздевалках,только в туалетах нет,а тут Арсеналы Склады и нет фиксации,после стольких подрывов...?Выводы напрашиваются Сами???
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Щоб підірвати такі склади - треба детонація і в кожному складі на площі сотню гектарів, бо від пожежі нічого не вибухне, боєприпаси зберігаються без детонаторів. А це численні мішки з вибухівкою, детонаторами і дістанційними пристроями, що мали бути розміщені по всіх складах. Тож, щоб взірвати такий склад, треба рота диверсантів, декілька вантажівок з обладнанням і день работи з ранку до вечора. А нам щось розповідають про ворожі безпілотніки? Черговий недопалок кинув? Олень копитом стукнув?
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Та нет. Лежалые боеприпасы к Градам сами могут взрываться. Не БЧ, а именно разгонный заряд двигателя. Еще после Балаклеи сказали их держать отдельно от всего и только в подземных хранилищах. Но фиг это сделали. В Калиновке сдетонировали ящики , которые собрали для отправки на платформе, сдесь тоже поговаривали, что ящики с ракетами от Градов лежали под открытым небом.
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Ага. І здетонували одночасно з різних чотирьох конців складу. Окрім, як навмисним знищенням арсеналів керівництвом країни і армії ці вибухи не назовеш
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Просто всех нас держат за идиотов.
Все поворовали и заметают следы
Единая и правильная версия
Это как СБУ каждый месяц находят ,,схованки ,,оружия и ни разу хозяина.
Или задерживают диверсанта с гранатой чтобы взорвать мост.
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Вполне вероятно. Вот только совершенно невозможно представить, например в Козине, чтоб сомнительные личности спокойно и безнаказанно ходили и осматривали территорию. Ну да, там же "свое", нажито непосильным воровством.
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Мишель Терещенко, который
подал в отставку с поста
городского главы Глухова и
заявил о намерении
баллотироваться в президенты,
продал свой бизнес по
выращиванию льна и конопли.
Сообщает портал АНТИКОР со
ссылкой на СМИ.
"Это уже не мой бизнес", - заявил
он в интервью АгроИнсайдеру
(iAgro).
"Три недели назад я продал свой
бизнес бельгийской компании. То
есть он - уже не мой", - пояснил
Мишель Терещенко.
Он не уточнил название
компании-покупателя. По данным
iAgro, речь идет о бельгийской
компании-партнере, с которым
Терещенко начинал лёнарский
бизнес в Украине.
По мнению Терещенко, политику
и бизнес "невозможно связать".
"Если вы выбрали политическую
карьеру, вам нужно служить,
помогать людям. Это миссия", -
заявил он.
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У хуйла повод взрывать наши склады конечно есть.
Но чего то мне кажется что шоколадники просто решили наладить выпуск боеприпасов по 1000 долларов за единицу, а для этого нужно что бы диверсанты бизнеспартнеров срочно все повзрывали.
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Вместе с тем, главный военный прокурор отметил, что охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение, но не приняла никаких мер для установления местонахождения этих людей. Источник: https://censor.net.ua/n3091570
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Для чого одягати форму (бо просто їх документи би перевірили) перед тим, як починати спостереження?
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Щоб вважаали своїми. Якби хтось у цивільному спостерігав, могли б щось запідозрити. а так, може це хтось із перевіряючих, контролює начальство як службу несуть
До речі, склади могли бути заміновані кілька років тому, ще при овочі, коли кацапи армією рулили. Не зрозуміло що з цим робити, неможливо перетрусити кожен ящик зі снарядими та кожен цинк з патронами.
На складі велися роботи по вивозу боєприпасів. Можливо, підібралися до замінованого майданчику і кацапи вирішили підірвати, щоб не знайй
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Когда то слушая ПРовокаторшу Монтян,отом, что говорят крымские и донецкие сепары думал,эта баба врёт ,что на нас и на их низовой контингент забили,но ведь доля истины в этом есть?
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Звичайно, що частина правди є, але при цьому є частина брехні.
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"ЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение" с тепловизорами.
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При твоих шефах,матьегос, киевские подполковники раздавали наркобарыгам телефоны, стоим..190 гр с нулевым имем.... Дурака включаешь? Или действительно "тепловизор""?
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Склади могли бути заміновані кілька років тому, ще при овочі, коли кацапи аармією рулили. Не зрозуміло що з цим робити, неможливо перетрусити кожен ящик зі снарядими та кожен цинк з патронами.
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Матьйос нєчаяно нагрянєт тади кади єго нє ждьошь
І каждий пєтя сразу станєт удівітельно хорош,
І ти пойош, - матьйос, тєбє нє хочєтся покоя,
Матьйос, как хорошо на свете жить...
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Какая интересная версия!!! Это должна быть как минимум рота, заступающая в наряд, согласованными действиями ставящая(где нужно!!!) радиоуправляемые по SMS закладки. Затем база(такие устройства действительно есть!), имитирующая ретранслятор(соту) ложно подключенная в зоне объекта и само IMEI устройство, дающие команды узлам(телефонам в режиме ожидания) по SMS.
Ну роту найти тяжело. Хотя бы взвод, который за месяц бы в карауле поставил бы где нужно закладки(надеемся Матиос видел в Гугле карту складов). Учтем, что фсье они прошли на полиграфе проверку и отпали. Значит бросили с беспилотника! Учтем, что зона складов просматривалась ПВО и нарушений даже близко не было. Значит бросали наблюдающие возле забора с колючей проволокой резким и сильным махом и громким пуком. Вероятно тренированные пропуканые сепары. А зачем тогда база с СМС рассылками??? А аа..ааа.... чтобы сбить Матиоса с толку!!!

Оттт ...сепарня попалась да?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение, - Матиос
 
 
 
 
 
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