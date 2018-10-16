 ЧП под Ичней: охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неизвестных в военной форме, которые осуществляли наблюдение, - Матиос

По факту взрывов на складах боеприпасов возле Ични Черниговской области прокуратура открыла еще одно уголовное производство - по ст. 113 (Диверсия) Уголовного кодекса Украины. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Могу сообщить: кроме статьи о служебной халатности, зарегистрирована также статья о совершении диверсии - это 113 статья Уголовного кодекса. Могу предварительно уже озвучить некоторые полученные результаты и доказательства. На данным момент допрошены более 340 военнослужащих, среди которых половина - с использованием полиграфа. Все наряды, которые находились на службе перед этими взрывами, так и во время взрывов, и несли службу по охране периметра технических территорий артскладов, допрошены с применением полиграфа", - заявил он.
Главный военный прокурор отметил, что охрана складов за несколько дней до взрывов зафиксировала пребывание возле территории неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение, но не приняла никаких мер для установления местонахождения этих людей.
"У нас есть существенные вопросы к охране складов, поскольку сейчас следствием точно установлено, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание возле территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами. В результате пока что неустановленных обстоятельствах, соответствующий наряд караула по тревоге не поднимался и максимальных мер для прочесывания или установления места нахождения или исчезновение этих людей не было принято", - заявил он.
При этом Матиос сообщил, что состав у Ични был одним из наиболее защищенных с применением комплексов радиоэлектронной борьбы, поэтому "беспилотные летательные аппараты там не могли летать".
Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
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На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.
По данным Минздрава, в результате взрывов на складе боеприпасов под Ичней из районной больницы города эвакуировали 163 пациента.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
ОХРАНА наблюдала... но решила что так и нужно, даже документы не проверила...?
Лучше бы рассказал о НЛО и неуастановленных гуманоидов в районе складов под Ичнёй перед взрывами )
- Это Штирлиц - советский разведчик, мой фюрер
Шпигуни та діверсанти прямо в уніформі прийшли склади підривати? 3 ха.
Задачу диверсионной группе ССО ВСУ на выполнение столь деликатной миссии мог поставить только командующий генерал Игорь Лунев. Учитывая то, что Лунев - это ставленник Муженко, а начальник генштаба - человек президента, можно предположить, что заказчики заседают в самых высоких кабинетах на Банковой.
Все поворовали и заметают следы
Единая и правильная версия
Это как СБУ каждый месяц находят ,,схованки ,,оружия и ни разу хозяина.
Или задерживают диверсанта с гранатой чтобы взорвать мост.
подал в отставку с поста
городского главы Глухова и
заявил о намерении
баллотироваться в президенты,
продал свой бизнес по
выращиванию льна и конопли.
Сообщает портал АНТИКОР со
ссылкой на СМИ.
"Это уже не мой бизнес", - заявил
он в интервью АгроИнсайдеру
(iAgro).
"Три недели назад я продал свой
бизнес бельгийской компании. То
есть он - уже не мой", - пояснил
Мишель Терещенко.
Он не уточнил название
компании-покупателя. По данным
iAgro, речь идет о бельгийской
компании-партнере, с которым
Терещенко начинал лёнарский
бизнес в Украине.
По мнению Терещенко, политику
и бизнес "невозможно связать".
"Если вы выбрали политическую
карьеру, вам нужно служить,
помогать людям. Это миссия", -
заявил он.
Но чего то мне кажется что шоколадники просто решили наладить выпуск боеприпасов по 1000 долларов за единицу, а для этого нужно что бы диверсанты бизнеспартнеров срочно все повзрывали.
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Для чого одягати форму (бо просто їх документи би перевірили) перед тим, як починати спостереження?
До речі, склади могли бути заміновані кілька років тому, ще при овочі, коли кацапи армією рулили. Не зрозуміло що з цим робити, неможливо перетрусити кожен ящик зі снарядими та кожен цинк з патронами.
На складі велися роботи по вивозу боєприпасів. Можливо, підібралися до замінованого майданчику і кацапи вирішили підірвати, щоб не знайй
І каждий пєтя сразу станєт удівітельно хорош,
І ти пойош, - матьйос, тєбє нє хочєтся покоя,
Матьйос, как хорошо на свете жить...
Ну роту найти тяжело. Хотя бы взвод, который за месяц бы в карауле поставил бы где нужно закладки(надеемся Матиос видел в Гугле карту складов). Учтем, что фсье они прошли на полиграфе проверку и отпали. Значит бросили с беспилотника! Учтем, что зона складов просматривалась ПВО и нарушений даже близко не было. Значит бросали наблюдающие возле забора с колючей проволокой резким и сильным махом и громким пуком. Вероятно тренированные пропуканые сепары. А зачем тогда база с СМС рассылками??? А аа..ааа.... чтобы сбить Матиоса с толку!!!
Оттт ...сепарня попалась да?