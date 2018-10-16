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 Политика Украины
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 Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко

В день многотысячного молебна в Киеве 14 октября в России ждали, что кто-то в Украине будет штурмовать храмы и устраивать беспорядки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриархата 16 октября.

"Уверен, что мы должны искать мир и именно то, как прошло 14 октября - День защитника Украины, День Покрова, когда украинские политические силы и весь украинский народ, наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию. Потому что они с таким нетерпением ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где-то будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны были выполнять эту роль", - сказал Порошенко.

Он добавил, что государство со своей стороны будет делать все возможное, чтобы в ответ на ожидание украинского народа и согласно решению Синода Вселенского патриархата единая поместная православная церковь в Украине была создана в надлежащие сроки и мирным путем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия будет защищать интересы православных": в Кремле заявили о возможности вмешательства в вопрос создания поместной церкви в Украине

Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.

9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.

11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3091569
 
 
 Топ комментарии
 
Поправочка - Лугандония - это не весь Донбасс.
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Расскажи как Кацапия тарифы на газ украинцам повысить готовить
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Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко.

Рашистских титушек и диверсантов уже выловили и показали их?
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А Господь сподобил так, что все прошло, происходит и будет происходить абсолютно мирным путем", - сказал Порошенко

Та ты шо? А шо ж он на Донбассе не сподобил? Там его всё устраивает?
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Поправочка - Лугандония - это не весь Донбасс.
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Расскажи как Кацапия тарифы на газ украинцам повысить готовить
 показать весь комментарий
 
 
Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко.

Рашистских титушек и диверсантов уже выловили и показали их?
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ты статью читал? или только заголовок?
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В Кремле обсуждают прект строительства Нового Афона на Рублёвке
Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1927
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Почем опиум для народа? (с)
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К истокам мокшанского "православия"
Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1714
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этот пИстатель , давно уже поехал башка совсем!!!
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Пусть вселенский патриарх переезжает в Украину, в Лавру - тогда здесь и будет центр мирового Православия.
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хорошая идея кстати
потом нашего главным выберем
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Кстати, да. Незачем центру православия находиться в мусульманской стране.

А отсюда уже можно будет нести истинную веру диким безбожникам в Роисю. Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4314
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Да этих рашистских диверсантов можно каждое воскресенье вылавливать во временно захваченых ими храмах . Скоро , ровен час, освободим от захватчиков и Лавры и храмы
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тобто ти захистив фсбшну сєкту в Україні?
На кого працюєш злодію?
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Держись Воронеж !
Если завтра война, мы поплачем о милом,
Перекрестим встревоженный дол,
Проведем БТРы по отчим могилам,
Чтоб могилы никто не нашел.
Подожжем златоглавый истерзанный город,
Чтобы городом враг не владел.
И зазубренный серп и заржавленный молот
Зашвырнем за небесный предел.
Мы допьем все вино и пройдем по бокалам -
Никому нашу радость не пить!
Если завтра война, мы забудем о малом -
Честь и славу за грош не купить.
Наш распахнутый мир будет светел и страшен,
Голос крови сильней, чем закон.
Заминируем каждую пядь этих пашен,
Динамит - под оклады икон.
Видишь - выхода нет, поднимается ветер,
Русь уводит на облачный край:
Впереди только битва и огненный пепел,
Позади - очарованный рай.
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И хто жеж "готовил" тех петюшек храмы штурмовать...где обвиняемые, каналы передачи денег, какое отношение к этому имеет Курченко и Саакашвили?...а может " это же наши люди" и проливать свет на это низя бо там весь шыкаладный цех в деле....деньги от рашки взяли а "задание" завалили под видом успешных оперативных мероприятий.
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"Молодые люди " ,задержанные в Лавре,не защищали Украину на Востоке от русни, не пытались установить палатки под ВР или на Майдане, поэтому их не били , не отбирали деньги, не ставили на колени, а просто "провели беседы" и отпустили с миром.http://novosti.dn.ua/news/285706-polycyya-otpustyla-zaderzhannykh-u-kyevo-pecherskoy-lavry … Мир, дружба, жвачка, торговые партнеры....
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Титушки это чисто украинский проэкт
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Петро ти брехло. Не все що відбувається в Україні робиться росіянами, не треба себе зневажати. Це абсолютно наша команда, бат. Свята Марiя, вони ж "Рота Ісуса Христа". Звичайно їм в першу чергу цікаві всі ці події з автокефалією, і це нормально. Коли все заспокоїться і томос буде отримано, можна запропонувати їм який-небудь статус, типу "Контрольна комiсiя у справах релігійних меншин".


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А почему леволюцию на следующий день никто не пришел? Может Киев все же встал...
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Зрада к утру следующего дня вся выдохлась . Росія готувала на 14 жовтня своїх "тітушок", щоб влаштовувати безлади у храмах, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4508 .
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у януковича были титушки
у порошенко будут петрушки
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Окончательно закосил под дурака - мы ждали... мы думали... штурмовать... титушек готовили... провокации...
Надо же, ничего этого не произошло, просто НИ-ЧЕ-ГО!!! Господь, видите ли, "сподобил" А чтобля, если нет, как поёт Слепаков? Кого тогда обвинять будешь, петя?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко
 
 
 
 
 
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