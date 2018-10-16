Россия готовила на 14 октября своих титушек, чтобы устраивать беспорядки в храмах, - Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главы государства, об этом заявил Президент Петр Порошенко на встрече с экзархами Вселенского патриархата 16 октября.
"Уверен, что мы должны искать мир и именно то, как прошло 14 октября - День защитника Украины, День Покрова, когда украинские политические силы и весь украинский народ, наоборот объединился и не поддался на московскую провокацию. Потому что они с таким нетерпением ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, где-то будут какие-то драки. Они даже приготовили своих "титушок", которые должны были выполнять эту роль", - сказал Порошенко.
Он добавил, что государство со своей стороны будет делать все возможное, чтобы в ответ на ожидание украинского народа и согласно решению Синода Вселенского патриархата единая поместная православная церковь в Украине была создана в надлежащие сроки и мирным путем.
Напомним, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.
22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.
В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.
7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.
9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата.
11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение о признании каноничности УПЦ КП и УАПЦ.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
Та ты шо? А шо ж он на Донбассе не сподобил? Там его всё устраивает?
Рашистских титушек и диверсантов уже выловили и показали их?
Почем опиум для народа? (с)
потом нашего главным выберем
А отсюда уже можно будет нести истинную веру диким безбожникам в Роисю.
На кого працюєш злодію?
Если завтра война, мы поплачем о милом,
Перекрестим встревоженный дол,
Проведем БТРы по отчим могилам,
Чтоб могилы никто не нашел.
Подожжем златоглавый истерзанный город,
Чтобы городом враг не владел.
И зазубренный серп и заржавленный молот
Зашвырнем за небесный предел.
Мы допьем все вино и пройдем по бокалам -
Никому нашу радость не пить!
Если завтра война, мы забудем о малом -
Честь и славу за грош не купить.
Наш распахнутый мир будет светел и страшен,
Голос крови сильней, чем закон.
Заминируем каждую пядь этих пашен,
Динамит - под оклады икон.
Видишь - выхода нет, поднимается ветер,
Русь уводит на облачный край:
Впереди только битва и огненный пепел,
Позади - очарованный рай.
у порошенко будут петрушки
Надо же, ничего этого не произошло, просто НИ-ЧЕ-ГО!!! Господь, видите ли, "сподобил" А чтобля, если нет, как поёт Слепаков? Кого тогда обвинять будешь, петя?