EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, За рубежом
  879  20
Все про:Венгрия (725) Закарпатье (1447) Сийярто (53)

 Название должности "уполномоченный по Закарпатью" изменим, но не его деятельность и функции, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Венгрия изменит название должности "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна", но не его функциональные обязанности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт МИД Венгрии.

Читайте также: Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто после встречи с Климкиным

"Венгрия рассмотрит вопрос изменения названия уполномоченного правительства по координации программ развития на Закарпатье, без изменения направления деятельности и функций, одновременно с чем процедура выдачи разрешения для нового посла Венгрии в Киеве также будет завершена", - подчеркнул Сийярто.

Кроме того, по словам венгерского министра, глава МИД Украины Павел Климкин согласился на взаимной основе разрешить присутствие почетных консулов в обеих странах.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди , в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Также читайте: Венгрия не признает, что нарушает международное право и законодательство Украины, - Климкин о переговорах с Сийярто

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3091568
 
 
 Топ комментарии
 
С самого начала всем кроме Климкина было понятно что они изменят только формально название а не деятельность свою.
 показать весь комментарий
 
Запретить этому уполномоченному въезд в Украину - пусть рулит из будапешта, если сможет...)
 показать весь комментарий
 
другого от мадяр никто и не ожидал...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С самого начала всем кроме Климкина было понятно что они изменят только формально название а не деятельность свою.
 показать весь комментарий
 
 
Дипломатия - она в первую очередь именно про формальные названия и определения. Потому как написанное на официальной бумажке есть официальная же претензия.

А вот взять и чего-то "заставить" - это уже более другие механизмы нужны.
 показать весь комментарий
 
Запретить этому уполномоченному въезд в Украину - пусть рулит из будапешта, если сможет...)
 показать весь комментарий
 
 
Пора Москалю открывать офис : " фонда содействия демократизации Венгрии"
 показать весь комментарий
 
 
И с послом погодить - оставить лишь одного консула в Киеве, для подобного "плодотворного общения" с урало-алтайцами его за глаза хватит...
 показать весь комментарий
 
 
Национализировать все средства выделеные этим ведомством - и направить на развитие украинского языка в Закарпатье .
 показать весь комментарий
 
 
Климкин ещё тот кадр,что не может с каким то Йобиком справиться? Видно в поддавки игра ведется....?И так,что на Донбассе,что на западе,имитаторы,слов нет.
 показать весь комментарий
 
 
не подскажешь, каким образом можно справиться? А заодно, и дамбас разрулить?
 показать весь комментарий
 
 
Пора уже функции сиярты комуто передать, и обязанности, задрал уже своим воем
 показать весь комментарий
 
 
Это сразу было понятно.
Вот такая победа дипломатии.
 показать весь комментарий
 
это как с путлером....пока по ипалу не получат, не успокрятся.
 показать весь комментарий
 
 
Угорщина клала болт на незалежність України. А в цьому їй допомагають такі, як Клімкін.
 показать весь комментарий
 
 
Климкин конечно так себе ...помятый...Но свой болт она сама сосёт, на деньги Путлера. И не вся Венгрия , а нынешняя власть рашисткая......
 показать весь комментарий
 
 
До тех пор , пока не будут проведены жесткие действия по отношению к мадьярам- все останется по- прежнему.Жесткие действия- это закрытие вех дип представительств Венгрии в регионе. Берегово- это районный центр.Вы можете представить себе наличие дип. представительства какой нибудь другой страны в районных центрах Украины?Я не очень. Предпринять ряд дипломатических демаршей в ЕС. Отозвать посла. Создать массу недубств для тех мадьяров, которые живут на Закарпатье. Вообщем вариантов много. Но петя, есть петя.
 показать весь комментарий
 
 
Давай, йобик, а мы изменим ему ориентацию
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНазвание должности "уполномоченный по Закарпатью" изменим, но не его деятельность и функции, - Сийярто
 
 
 
 
 
 вверх