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 Политика Украины, Общество
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Все про:РПЦ (432) Бурбак (316)

 "От них следует ожидать канонизации Путина", - Бурбак о решении Синода РПЦ

Решения РПЦ, которые были приняты в Минске, вывели русскую церковь за пределы мирового православия.

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.

"Решения синода РПЦ в Беларуси имеют только один эффект - РПЦ вывела себя за пределы мирового православия. Они настоящие раскольники и политиканы, которые верно служат Кремлю. Вероятно, от них следует ожидать канонизации Путина", - заявил он.

Максим Бурбак также подчеркнул, что православная церковь в Украине будет независимой.

"Православная церковь в Украине будет независимой и будет украинской. И никакие российские кагэбисты в рясах этому не помешают. Украина - независимое европейское государство. И мы никому не позволим вмешиваться в наши церковные дела, а тем более Москве, которая четвертый год воюет против всего христианского мира ", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также отметил, что решение Синода Вселенской Патриархии о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине - это признание многолетних усилий украинских верующих.

"Это признание многолетних усилий, жертв и молитвы украинских священников во главе с Патриархом Филаретом. Это результат упорной работы мирян подвижников: и Петра Порошенко, и многих депутатов, в том числе из фракции" Народный фронт ", и тысяч других верующих", - отметил Максим Бурбак.

Источник: https://censor.net.ua/n3091567
 
   
 Топ комментарии
 
Вставляй это по теме, а не так чтобы просто серануть
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Итог очевиден-отлучение от церкви гюньдяевской банды и анафема.
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Это Бурбак из зависти? 😁
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бурбак лучше про фуру с сигаретами в Румынии расскажи, которая перевернулась и следы введут в Украину
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Методичку поменяй,устарела...И где ваше фисебю таких дебилов находит?
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Вполне вероятно, однако только после канонизации Ленина и Сталина. Или пакетом).
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Итог очевиден-отлучение от церкви гюньдяевской банды и анафема.
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Методичку поменяй,устарела...И где ваше фисебю таких дебилов находит?
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Ихтамнет I. Или Святой Хуйломон (№№ 1,2,3,4,5,6- по числу двойников).
Вроде этих имён в святцах ещё не было. "От них следует ожидать канонизации Путина", - Бурбак о решении Синода РПЦ - Цензор.НЕТ 1128

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Бурбак это не твое дело от слова *вообще* что и кого канонизируют самосвяты-раскольники. Это их вера к которой мы и цивилизованный мир не имеют никакого отношения и комментарии тут неуместны! Тебе ж никто не указывает в какой сортир и для чего ходить!
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Кац, ты ото сидишь там под коксом - так и сиди дальше, пока на бояру не перевели. Все правильно Бурбак сказал про мракобесов.
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Сколько бояры в..ебал лишнехромосомный?
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Вставляй это по теме, а не так чтобы просто серануть
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Замещали вы кашу ради выборов. А кто рассхлебовать будет?
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А почему ради выборов? А не ради торхества справедливости и народа Украины.
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С ватнолобыми спорить бесполезно. Особенно с упоротыми, как этот.
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Тогда Вселенский Патриарх за Порошенко агитирует...
Задумайся

А ты не подумал, что сделанное ослабляет позиции паРаши?
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Позиция параши может ослабить только твой сервер бацька. Пошел нахрен гомноед рошеновский!
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И кода бы это говорил не такое гамно как ты, то может быть я и подумал.
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Канонизировать и растащить еще при жизни по разным церквям и монастырям "святые мощи" - башку, руки, ноги,внутренности, яйца... А анус оставить в Москве - пусть прикладываются к нему регулярно поборники "русского мира".
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Правильней будет сказать не служат кремлю, а служат хуйлу... Хотя.... хуйло, кремлО почти одинаково звучит... "Від них слід чекати канонізації Путіна", - Бурбак про рішення Синоду РПЦ - Цензор.НЕТ 5642
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А почему ради выборов? А не ради торжества справедливости и народа Украины.
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Было уже с мовой. Добавили религию. Сколько десятков лет с мовой мучммся??
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"..."Від них слід чекати канонізації Путіна"..."
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...но только послЄ мучЄнічЄской смЄрті... "Від них слід чекати канонізації Путіна", - Бурбак про рішення Синоду РПЦ - Цензор.НЕТ 6882
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Там среди святых можно найти "мучеников", которые по дурости или от пьянства скопытились.
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Ничо, потом мощи можна будет прикладывать.
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Х#йлославие - теперь официальная "религия" запоребья...
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Дятлы которые только вызывали попа на похороны родных задумались? Они воспоминания бога, только в сочетании с словом мать, когда молотком забивая гвоздь по пальцам попадут. А тут прямо все такие религиозные аж жуть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"От них следует ожидать канонизации Путина", - Бурбак о решении Синода РПЦ
 
 
 
 
 
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