 "От них следует ожидать канонизации Путина", - Бурбак о решении Синода РПЦ

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НФ.



"Решения синода РПЦ в Беларуси имеют только один эффект - РПЦ вывела себя за пределы мирового православия. Они настоящие раскольники и политиканы, которые верно служат Кремлю. Вероятно, от них следует ожидать канонизации Путина", - заявил он.



Максим Бурбак также подчеркнул, что православная церковь в Украине будет независимой.



"Православная церковь в Украине будет независимой и будет украинской. И никакие российские кагэбисты в рясах этому не помешают. Украина - независимое европейское государство. И мы никому не позволим вмешиваться в наши церковные дела, а тем более Москве, которая четвертый год воюет против всего христианского мира ", - подчеркнул руководитель фракции.



Он также отметил, что решение Синода Вселенской Патриархии о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине - это признание многолетних усилий украинских верующих.



"Это признание многолетних усилий, жертв и молитвы украинских священников во главе с Патриархом Филаретом. Это результат упорной работы мирян подвижников: и Петра Порошенко, и многих депутатов, в том числе из фракции" Народный фронт ", и тысяч других верующих", - отметил Максим Бурбак.