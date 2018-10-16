 Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии Столтенберга и Черныша

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"17 октября в г. Брюссель (Бельгия) состоится очередное заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Генерального Секретаря Йенса Столтенберга, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантического союза", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в рамках заседания Комиссии Черныш определит текущую гуманитарную ситуацию на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии РФ на востоке Украины.