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 Политика Украины
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 Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии Столтенберга и Черныша

В г. Брюссель в среду, 17 октября, состоится очередное заседание Комиссии Украина-НАТО при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

"17 октября в г. Брюссель (Бельгия) состоится очередное заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Генерального Секретаря Йенса Столтенберга, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантического союза", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в рамках заседания Комиссии Черныш определит текущую гуманитарную ситуацию на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии РФ на востоке Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3091565
 
   
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Замечательно. Наше единственное спасение от соседей дэбилов - это НАТО.
Кто этого не понимает и не хочет, тот или дурак , или враг.
Надеюсь, мои дети будут жить в натовской стране.
Вопросы безопасности есть ключевые вопросы.
Реальное стремление к вступлению в альянс, с выполнением всех требований и реформ, а не одни призывы, приведут нас к желаемому просто в кратчайшие сроки.
Страна, в которой хаос и все взрывается , не имеет шансов.
Наше географическое положение - наш главный козырь, плюс умный народ.
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а как же товарищ комсомолец "сиярто" ??
оно ж против было..
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Баба Яга против? Или его уже похлопывают по коленке со словами: "Славно, славно..."?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии Столтенберга и Черныша
 
 
 
 
 
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