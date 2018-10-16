 Завтра в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО при участии Столтенберга и Черныша

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.
"17 октября в г. Брюссель (Бельгия) состоится очередное заседание Комиссии Украина-НАТО с участием Генерального Секретаря Йенса Столтенберга, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, главы миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко и 29 послов стран-участниц Северо-атлантического союза", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках заседания Комиссии Черныш определит текущую гуманитарную ситуацию на Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствия агрессии РФ на востоке Украины.
Кто этого не понимает и не хочет, тот или дурак , или враг.
Надеюсь, мои дети будут жить в натовской стране.
Вопросы безопасности есть ключевые вопросы.
Реальное стремление к вступлению в альянс, с выполнением всех требований и реформ, а не одни призывы, приведут нас к желаемому просто в кратчайшие сроки.
Страна, в которой хаос и все взрывается , не имеет шансов.
Наше географическое положение - наш главный козырь, плюс умный народ.
оно ж против было..