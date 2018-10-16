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 Политика Украины
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Все про:Константинопольский патриархат (51) Порошенко (15595) автокефалия (197) Томос (26)

 Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и вручения Томоса, - экзархи Вселенского патриархата о цели визита в Киев

Экзархи Вселенского патриархата прибыли в Киев для работы над последним этапом по проведению объединительного собора перед получением УПЦ Томоса об автокефалии.

Об этом рассказал архиепископ Даниил во время встречи с Президентом Петром Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вернулись с молитвой назад для того, чтобы продолжить работу над последним уже этапом, мы надеемся, который доведет нас до объединительного собора, а тогда и до вручения новому предстоятелю окончательного документа - Томоса о независимости, автокефалии Украинской православной церкви", - отметил владыка.

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Архиепископ заметил, что он с епископом Илларионом готовы к общению и надеются на сотрудничество со всеми лидерами УПЦ КП, УАПЦ, а также с иерархами, духовенством и мирянами УПЦ в лоне РПЦ.

"Надеюсь, что мы уже вскоре вместе будем служить и праздновать это большое объединение украинского народа", - отметил архиепископ Даниил.

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Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3091564
 
   
 Топ комментарии
 
...у тебя костер еще не затушило убежавшим супом из свекольного корня, пока ты тут на Цензоре умничаешь? Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и вручения Томоса, - экзархи Вселенского патриархата о цели визита в Киев - Цензор.НЕТ 5137
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Да благословит вас Господь, послы мира,Божьей любви и истины!!!
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Канонічність УПЦ КП вже досить багато, але Автокефалія була би більш значущою подією. Об'єднавчий собор українських церков буде важко провести, бо треба врахувати вимоги різних церков, які бувають протилежними.
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...у тебя костер еще не затушило убежавшим супом из свекольного корня, пока ты тут на Цензоре умничаешь? Мы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и вручения Томоса, - экзархи Вселенского патриархата о цели визита в Киев - Цензор.НЕТ 5137
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И знает о загробной жизни Ирина Дыбонос больше патриарха. Сама ходила на разведку ? 🤣
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Патриарх ходил. Сам рассказывал.
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Да ты ещё и врунишка. Шути в клубах, серьёзные вопросы требуют мужского разума
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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко зареєструє законопроект про передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенському патріарху. Про це під час засідання погоджувальної ради заявила представник Президента в парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
"Днями буде зареєстровано законопроект, яким Президент Порошенко пропонує передати Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархові, як символічний жест того, що Святий Андрій у свій час хрестив Україну - це буде символічний жест єднання з матір'ю Церквою. Президент України звертається до ВРУ та всіх фракцій підтримати цей законопроект про передачу у постійне користування Андріївської церкви Вселенському партіарху", - повідомила І.Луценко.
Нагадаємо, 11 жовтня, священний Синод Константинопольського патріархату підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський патріархат приступив до надання автокефалії церкві України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы вернулись, чтобы продолжить работу над последним этапом, который доведет нас до объединительного собора и вручения Томоса, - экзархи Вселенского патриархата о цели визита в Киев
 
 
 
 
 
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