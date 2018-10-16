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 Общество, За рубежом
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 Полиция зафиксировала осквернение могилы Бандеры: правовую оценку действиям даст прокурор, - Генконсульство Украины в Мюнхене

Полиция Мюнхена зафиксировала факт неподобающего поведения прокремлевского пособника террористов Грэма Филлипса на могиле лидера ОУН Степана Бандеры в понедельник.

Об этом Укринформу сообщили в Генеральном консульстве Украины в Мюнхене, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция зафиксировала, правовую оценку действиям даст прокурор", - отметили в дипучреждении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Будет ли МИД работать над вопросом привлечения пособника террористов Филлипса к ответственности за осквернение могилы Бандеры? - журналист Годзенко. ФОТО

Там надеются, что дело будет передано в суд, но шансов на это не слишком много: могила не повреждена, так что применить статью Криминального кодекса о нанесении ущерба не представляется возможным. В полиции дипломатов заверили, что осознают, что это дело имеет политический резонанс; подобные акты совершаются в этом месте не впервые.

В Генконсульстве также сообщили, что представители украинской общины города быстро привели могилу в порядок. 15 октября, в годовщину убийства Бандера, на кладбище было традиционно много людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене. ВИДЕО

Ранее пособник террористов Филлипс осквернил могилу Бандеры в Мюнхене.

Источник: https://censor.net.ua/n3091561
 
   
 Топ комментарии
 
потрібно зловити цього пі тора і осквернити!
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Пора организовывать поГремушке званый обед в кафе "Дохлый сепар" на пару с чеПушилиным...)
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Героя України Степана Бандеру потрібно перепоховати на Байковому кладовищі у Києві, або біля Аскольдової могили.
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потрібно зловити цього пі тора і осквернити!
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Кремлівський посібник Греммм ,мабуть того й очікує . В його дах уже зовсім зїхав..
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правовую оценку действиям даст прокурор.... ну, посмотрим как там работают прокуроры. а то наши совсем никакие, на них суд не обращает внимания.
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пора перевезти і захоронити замість вбивці ватутін
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Пол миллиона жизней украинцев (одних только гражданских ) на совести этого " асвабадытеля "Киева и другого такого же 3.14тора , маршала Жюкова . Вдуматься только, - ПОЛМИЛЛИОНА почти безоружных людей ! эти два кретина убили всего лишь за несколько дней наступления на Киев .!! И они млять до сих пор херои .! Я в шоке .! Полиция зафиксировала осквернение могилы Бандеры: правовую оценку действиям даст прокурор, - Генконсульство Украины в Мюнхене - Цензор.НЕТ 4407 .
Илловайск говорите ,ну ну .!
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Пора организовывать поГремушке званый обед в кафе "Дохлый сепар" на пару с чеПушилиным...)
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Героя України Степана Бандеру потрібно перепоховати на Байковому кладовищі у Києві, або біля Аскольдової могили.
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Навіщо? Щоб москалям ближче було їхати? Після як їхніх попів попросять з Лаври, їм у Києві більше не буде чим займатися, окрім як Бандері на тому світі помститися.
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