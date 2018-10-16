 Украинская делегация на переговорах в Минске потребует от РФ и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов в ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Ключевое требование, ключевой тезис, с которым сегодня украинская делегация будет на всех группах сегодня выступать и требовать от Российской Федерации и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов на оккупированных территориях Донецка и Луганска", - заявила И.Геращенко на брифинге в Киеве во вторник.

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ пояснила, что нынешние события повторяют сценарий ноября 2014 года, когда проведение нелегитимных выборов спровоцировали эскалацию конфликта на Донбассе и срыв политико-дипломатического процесса урегулирования.

"Очевидно, что организатором этих выборов является Москва, и они это не скрывают", - резюмировала И.Геращенко.

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