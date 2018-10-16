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 Политика Украины
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 Украинская делегация на переговорах в Минске потребует от РФ и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов в ОРДЛО, - Ирина Геращенко

Ключевым требованием Киева на переговорах в Минске во вторник будет отмена нелегитимных выборов, прошедших в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

"Ключевое требование, ключевой тезис, с которым сегодня украинская делегация будет на всех группах сегодня выступать и требовать от Российской Федерации и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов на оккупированных территориях Донецка и Луганска", - заявила И.Геращенко на брифинге в Киеве во вторник.

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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ пояснила, что нынешние события повторяют сценарий ноября 2014 года, когда проведение нелегитимных выборов спровоцировали эскалацию конфликта на Донбассе и срыв политико-дипломатического процесса урегулирования.

"Очевидно, что организатором этих выборов является Москва, и они это не скрывают", - резюмировала И.Геращенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3091559
 
 
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Этой дуре ,доверия нет. Как и медведчуку с кучмой. Украинцы дураки. Если доверяют такие дела ,этим.
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зря ты так
походу это золотой фонд нации
лучшие из лучших
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Да НАСРИТЕ на эти *выборы* Просто Не замечайте их. Марионетки и рашка все делает чтоб вы бесились а вы и пляшите под их дудку! Пусть хоть сто раз в день кого то выбирают у себя!! Какая разница??!!
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Неужели эту дуру посадили главной? Хотя Минским договорным куздец. Пусть
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Проведение выборов перечеркивает Минский договор, который, давно уже не работает. В 2014 году он нам был нужен, чтобы остановить наступление оккупантов и укрепить оборону. Теперь же, после выборов, можно забить на этот договор и коптить мокшан и их адептов по полной. К этом все и идет.
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А ножкой топнешь?
Там нет скем разговаривать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинская делегация на переговорах в Минске потребует от РФ и ее марионеток немедленно отменить подготовку фейковых выборов в ОРДЛО, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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