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 Сегодня Украину в контактной группе на заседании в Минске представляет советник президента Демченко, - Ирина Геращенко

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", - сообщила И.Геращенко во вторник в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" о том, кто представляет украинскую сторону на заседании ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ.

Она также отметила, что президент Украины Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой.

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"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила она.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Л.Кучма заявил о прекращении своей работы в Минске, о чем 2 октября 2018 года по итогам заседания ТКГ в Минске сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер. Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. В настоящее время Р.Демченко – советник президента Украины. В 2010-2014 годах Р.Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории. В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Л.Кучмы, в 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3091557
 
 
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Результата нет. Значит не работают. Значит гнать в шею и расследовать. У нас есть большие козыря - санкции и поддержка всего мира с США. И при таких раскладах четыре года на месте.
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если 11 ноября адепты педерации проведут типа выборы в лугандоне
минские соглашения автоматически херятся и де факто и де юре
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мне кажется наши американские друзья его уже списали
еще 5 лет правления пепе и это будет пинок обратно в стойло педерации
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Не с СДПУ она. Это подстилка Юща пасечника. Который народ обосрал и все сдал ригам.
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Важливішої проблеми за Донбас немає! Чому там не президент, чому там третьо розрядні клерки? Почепили вивіску під названям "Мінськ" яка ніколи не буде працювати! Не зрозуміло що хоче президент, Уряд, які є конкретні дієві плани. Чотири роки гинуть молоді здорові хлопці, чотири роки керівництво щось жує, бекає, мекає. Пора зрозуміти що Донбас наша внутрішня проблема, ні Европі, ні другим посередникам це не потрібно!
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А она борщ сварит? Эта подстилка где только не была.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСегодня Украину в контактной группе на заседании в Минске представляет советник президента Демченко, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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