 Сегодня Украину в контактной группе на заседании в Минске представляет советник президента Демченко, - Ирина Геращенко

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", - сообщила И.Геращенко во вторник в Киеве, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина" о том, кто представляет украинскую сторону на заседании ТКГ в Минске, передает Цензор.НЕТ.

Она также отметила, что президент Украины Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой.

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"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила она.

Как сообщалось, второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Л.Кучма заявил о прекращении своей работы в Минске, о чем 2 октября 2018 года по итогам заседания ТКГ в Минске сообщила его пресс-секретарь Дарья Олифер. Президент Украины Петр Порошенко назначил Л.Кучму представителем Украины в ТКГ распоряжением от 8 июля 2014 года. В настоящее время Р.Демченко – советник президента Украины. В 2010-2014 годах Р.Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории. В конце 90-х был заместителем руководителя управления Администрации президента Л.Кучмы, в 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.