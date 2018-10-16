 Танки, тяжелая артиллерия, средства ПВО: российские оккупанты сосредоточили на Донбассе более 100 единиц техники вне выделенных мест хранения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООС, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК.
Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировано сосредоточение значительного количества танков, артиллерийских систем и ББМ боевиков. Вооружение и техника находились как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения:
Перевальск:
- 122 мм РСЗО БМ-21 "Град" - 1 единица;
- танки Т-64 - 3 единицы;
- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 3 единицы;
- 120 мм самоходный миномет 2С9 "Нона-С" - 1 единица;
- БМП-1 - 46 единиц;
- БМП-2 - 8 единиц;
- ЗРК 9К35 "Стрела-10" - 5 единиц;
Бугаевка:
- танки Т-64 - 16 единиц;
- 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" - 13 единиц;
- 122 мм прицепные гаубицы Д-30 - 14 единиц;
- 100 мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" - 6 единиц;
Кадиевка:
- 152 мм прицепные гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" - 5 единиц, которые двигались в составе колонны за грузовиками военного типа; в составе этой же колонны зафиксирован грузовик с установкой ЗУ-23-2.
Боевики продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ по мониторингу соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружений на оккупированных территориях. Согласно отчету СММ ОБСЕ от 15 октября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханки, Новоазовска и Леонового.
В районе Донецкого аэропорта и Новоласпы БПЛА Миссии подвергался глушению средствами РЭБ вооруженных формирований Российской Федерации.
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