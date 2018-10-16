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Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 За 2,5 года из-за ЧП на артскладах уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский

За последние два с половиной года в результате чрезвычайных происшествий на артскладах в Украине уничтожено боеприпасов на более чем 2 млрд долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил на согласительном совете.

"Хочу напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка (взрывы на артскладах. - Ред.). После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны разработал полностью методичку – что нужно сделать, чтобы этого не повторялось. Все это было передано руководству Минобороны, Генштаба. И, к сожалению, я вынужден вам официально заявить, что ничего за год сделано не было. И заклинаниями, что мы идем в НАТО и нужно соответствовать стандартам НАТО, мы свои боеприпасы не убережем. Официально информирую, что за последние два с половиной года, начиная со Сватово и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на 2 млрд долларов. Официально информирую, что только в этом бюджете 2019 года на дотации нашим аграрным баронам-миллиардерам заложено более 5 миллиардов гривен. А на бетонные хранилища опять ничего не заложено", - заявил он.

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В связи с этим Пашинский анонсировал завтрашнее заседание комитета по нацбезопасности.

"Я еще раз хочу обратиться и к обществу, и к парламенту и ко всем фракциям. Ситуация, которая сегодня существует с хранением боеприпасов, не может дальше быть. Нужно в корне менять систему хранения боеприпасов, субординационные линии. Потому что сейчас боеприпасы хранит Генштаб и несет полную ответственность. Но, как показывает опыт – он не в состоянии справляться с этим заданием. Нужно взять под четкий контроль парламента эти проблемы и решить их", - заявил Пашинский.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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Источник: https://censor.net.ua/n3091555
 
 
 Топ комментарии
 
За два с половиной года из-за ЧП на артскладах в Украине уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский

Так вот почему Порошенко наградил Полторака, сразу после последних взрывов военных складов в Ичне...
Уровень в 2 миллиарда убытков достигнут, далее новый уровень - 3 миллиарда долларов!
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Спасибо агенту хуйла Шоколадному Хряку
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Это он хвастается? Отлично выполнил задание кремля?
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какие новости - боеприпасы просто под открытым небом а бабло разворовано!!! За два с половиной года из-за ЧП на артскладах в Украине уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский - Цензор.НЕТ 1988
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Бардак і надалі триватиме, поки дурнуваті міністр і начгенштабу будуть довічно на своїх посадах перебувати.
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В свое время американцы помогали нам утилизировать старые боепрпасы, а тут само рассосалось.
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- Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично. (с)
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Це коли "верховний" - кондитер! Цікаво скільки продукції "сліпого трасту" зіпсувалось з 2014 року?
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Может уничтожено, а может и перекочевало в карманы таких как Пашинский.
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За два с половиной года из-за ЧП на артскладах в Украине уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский

Так вот почему Порошенко наградил Полторака, сразу после последних взрывов военных складов в Ичне...
Уровень в 2 миллиарда убытков достигнут, далее новый уровень - 3 миллиарда долларов!
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Реформа армії у дії: утилізація "непотрібної " для війська зброї за рахунок зекономленого фінансування на її потреби! На "Шибенську" премію кандидат.
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Ну за таку сумму нанесених збитків, орден Богдана Хмельницького - ЗАМАЛО! Героя України разом з героєм росії, та грошова премія від )(уйла - в самий раз те! Чи, можливо, ми не все знаємо?
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Это он хвастается? Отлично выполнил задание кремля?
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Думаю,они с презиком продали боеприпасы. И устроили пожары.Чтобы скрыть преступление.
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Операция "Ы", сказка ложь, да в ней намек.
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Ну такое даже на кисельсми пока не пишут).
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то ви на 2 міліарда доларів накрали?
Капець мальдівам і панамі!
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А может стоило вложить в реконструкцию и охрану складов 1/3 этих денег и сэкономить 2/3, а совбез?
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У кого-то 2 млдр. ушло, а кому то пришло За два з половиною роки через НП на артскладах в Україні знищено боєприпасів на понад $2 млрд, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2952
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Хуже,выводов не делается...Попросту Имитация Бурной Деятельности ПРоисходит,и это без конечного положительного результата.
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Чем ближе выборы, тем больше государственников...
Шо Сирожа, ссышь ? Правильно делаешь, новый Президент тебя сисей в тухес жахнет так, что Ляшко обзавидуется, предателей сажают на "Молот", а тебя на, хмм...пусть будет шишку
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Крыс-человек констатирует. В бочку вас гнид и там кто кого сожрёт.г...
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Все вірно робить влада - просто захист на об'єктах відповідно до їх стратегічного значення для країни. Фото нижче.
Стратегічно важливі магазини:
За два з половиною роки через НП на артскладах в Україні знищено боєприпасів на понад $2 млрд, - Пашинський - Цензор.НЕТ 620
Склади другорядного значення:

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Десь по 1300 гривень з кожного українця. Це вам не "юліна тисяча" кожному вкладнику совєського ощадбанку, тобто, якимсь совкам, а це ЗРАДА!
А тут з патріотів України - це ПЕРЕМОГА!!!
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За 2,5 года из-за "ЧП" на артскладах продано боеприпасов более чем на $2 млрд,-пашинский.
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Да это приблизительные цифры, добавьте сюда еще расходы по ликвидации последствий, ущерб равносильный стихийному бедствию (наводнению или землетрясению), тушение, разминирование, эвакуация, восстановление разрушенных домов, там не два миллиарда, а все 5, учитывая что все службы занимающиеся ликвидацией, фонды, как правило завышают расходы, для них ЧП это клондайк, спросите у шуфрича он расскажет... 😁 А в общем то все жители пострадавшие от этого лайна должны получить компенсации, при должном подходе - коллективный иск к государству, и это еще хуева гора денег, денег украинских налогоплательщиков доверивших управление страной долбоебам типа пашинского... Удивительно, люди которые должны отвечать за безопасность, жалуются в пустоту, кому ты жалуешся и на кого, вы ведь с порохом коалиция и все ваши решения, в том числе и кадровые, простой дележ сфер влияния и денежных потоков, в этом собственно и вся причина бардака.
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Так а какого черта ты урод еще на должности? Или пояснить каким образом и с применением каких средств ИТСО организовывается охрана и оборона.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2,5 года из-за ЧП на артскладах уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский
 
 
 
 
 
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