 За 2,5 года из-за ЧП на артскладах уничтожено боеприпасов более чем на $2 млрд, - Пашинский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский заявил на согласительном совете.

"Хочу напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка (взрывы на артскладах. - Ред.). После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности и обороны разработал полностью методичку – что нужно сделать, чтобы этого не повторялось. Все это было передано руководству Минобороны, Генштаба. И, к сожалению, я вынужден вам официально заявить, что ничего за год сделано не было. И заклинаниями, что мы идем в НАТО и нужно соответствовать стандартам НАТО, мы свои боеприпасы не убережем. Официально информирую, что за последние два с половиной года, начиная со Сватово и заканчивая Ичней, уничтожено боеприпасов более чем на 2 млрд долларов. Официально информирую, что только в этом бюджете 2019 года на дотации нашим аграрным баронам-миллиардерам заложено более 5 миллиардов гривен. А на бетонные хранилища опять ничего не заложено", - заявил он.

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В связи с этим Пашинский анонсировал завтрашнее заседание комитета по нацбезопасности.

"Я еще раз хочу обратиться и к обществу, и к парламенту и ко всем фракциям. Ситуация, которая сегодня существует с хранением боеприпасов, не может дальше быть. Нужно в корне менять систему хранения боеприпасов, субординационные линии. Потому что сейчас боеприпасы хранит Генштаб и несет полную ответственность. Но, как показывает опыт – он не в состоянии справляться с этим заданием. Нужно взять под четкий контроль парламента эти проблемы и решить их", - заявил Пашинский.

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Напомним, 9 октября на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

На территории складов 6-го арсенала Министерства обороны хранится в основном стрелковое оружие. Взорваны хранилища 120-мм минометных мин, 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов и 122-мм реактивных снарядов "Град". ГСЧС сообщила о 88 тыс. тонн боеприпасов на складах возле Ични, в Генштабе эту цифру опровергли.

Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней. Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ("Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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