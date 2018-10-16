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 Подросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция

В результате применения газового баллончика в учебном заведении Шевченковского района Запорожья эвакуированы 353 человека. На месте работает полиция и врачи скорой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

"16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 рождения.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего ребенка. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения", - сказано в сообщении.

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На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.

"Еще раз обращаемся к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в учебном заведении и недопущения ненадлежащего обращения с опасными веществами и предметами", - говорится в сообщении полиции

Источник: https://censor.net.ua/n3091553
 
 
 Топ комментарии
 
Нет такого я не делал потому что у меня с головой все в порядке и я понимал что кто то может пострадать!
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Я просто не был отморозком!
Ты хоть читаешь что спрашиваешь и на что я отвечаю? Походу у тебя трудности еще так и не прошли...
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Исключить быдло из школы! С такого толку не будет.
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Что это? Дурость ребенка или наущение взрослых?
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Хороший такой штраф родителям, равный ЗП всех учителей этой школы за неделю (бо сорван учебный процесс).
А родители своего отпрыска сами после этого уроют.
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Были бы там родители адекватные такого бы не произошло!!! Там родители такие же дегенераты как и этот малолетный скот!
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Да ладно...
Ты шо подростком не был? Дымовухи не кидал в школе, окон никогда не бил?

В этом возрасте в голове такой карамболь, шо он сам вряд ли сможет объяснить нахрена это сделал. Но воспитание и меры воздействия - это полностью родительская ответственность.

П.С. Хотя тут некоторые обормоты считают, шо это должен делать лично президент. Подросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция - Цензор.НЕТ 3023Походу они явно жалеют, что сами были лишены забот и ласок первых лиц.
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Нет такого я не делал потому что у меня с головой все в порядке и я понимал что кто то может пострадать!
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Значит ты был каким-то очень особенным подростком.

Пацан, который совсем не дерется, ничего не взрывает, ничего не пробует, не прыгает ради девченки в окно (в разумных пределах конечно) - это какое-то облако в штанах.

И потом взрослым он без короткоствола себя не уверенно чувствует.
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Я просто не был отморозком!
Ты хоть читаешь что спрашиваешь и на что я отвечаю? Походу у тебя трудности еще так и не прошли...
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Да я тоже не был ни отморозком, ни хулиганом. Но всякую шкоду время от времени творил. За шо время от времени получал от отца.

У меня не было трудностей тогда, нет и сейчас. А большинство трудностей окружающих меня искренне удивляют. Так что это какраз не по адресу.
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вот творят как раз отморозки! И если ты думаешь что им не был то ты ошибаешся!
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Рано или поздно все отморозки находят свой конец и он не слишком радужный. а скорее облачный. Твой конец где-то рядом!"
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Мечты, мечты... Но в жизни обычно из мамочкиных сынков по жизни все подряд веревки вьют. Подросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция - Цензор.НЕТ 6305
Поэтому они и мечтают о короткостволах, шоб хоть как-то отсутствие яиц компенсировать.
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Ты бы определился кто ты отморозок или с тебя веревки вьют!
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300чел? Он там что, ковровые бомбардировки проводил? Если расыляется баллончик, то эвакуируется только класс - и то просто в коридор. Знаю такие случаи.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПодросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция
 
 
 
 
 
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