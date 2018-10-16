 Подросток распылил газовый баллончик в школе Запорожья, эвакуированы 353 человека, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.
"16 октября в 9:35 поступило сообщение от диспетчера скорой помощи в учебном заведении в Шевченковском районе Запорожья распылили газовый баллончик. Немедленно была проведена эвакуация 353 человек. Полицейские, прибывшие на место, установили личность правонарушителя 2004 рождения.
В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего ребенка. Полицейские будут ходатайствовать об отчислении подростка из учебного заведения", - сказано в сообщении.
На месте работают врачи скорой помощи, которые проверяют состояние здоровья школьников.
"Еще раз обращаемся к родителям с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми о правилах поведения в учебном заведении и недопущения ненадлежащего обращения с опасными веществами и предметами", - говорится в сообщении полиции
А родители своего отпрыска сами после этого уроют.
Ты шо подростком не был? Дымовухи не кидал в школе, окон никогда не бил?
В этом возрасте в голове такой карамболь, шо он сам вряд ли сможет объяснить нахрена это сделал. Но воспитание и меры воздействия - это полностью родительская ответственность.
П.С. Хотя тут некоторые обормоты считают, шо это должен делать лично президент. Походу они явно жалеют, что сами были лишены забот и ласок первых лиц.
Пацан, который совсем не дерется, ничего не взрывает, ничего не пробует, не прыгает ради девченки в окно (в разумных пределах конечно) - это какое-то облако в штанах.
И потом взрослым он без короткоствола себя не уверенно чувствует.
Ты хоть читаешь что спрашиваешь и на что я отвечаю? Походу у тебя трудности еще так и не прошли...
У меня не было трудностей тогда, нет и сейчас. А большинство трудностей окружающих меня искренне удивляют. Так что это какраз не по адресу.
Поэтому они и мечтают о короткостволах, шоб хоть как-то отсутствие яиц компенсировать.