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 Еще один случай сибирской язвы зафиксирован на Одесчине

В Саратском районе Одесской области, где 2 октября выявили вспышку инфекции сибирской язвы, зафиксировали второй случай заражения домашнего животного этой опасной болезнью. На этот раз - в селе Николаевка-Новороссийская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили в Саратской райгосадминистрации.

"Владелец хозяйства в селе Николаевка-Новороссийская заметил признаки болезни у коровы, которая "упала на ноги" и обратился к специалистам. Зооветеринары немедленно прибыли на место и вскоре подтвердили наличие возбудителя сибирской язвы. Никто из людей не пострадал. Приняты меры для локализации вспышки", - отметили в РГА.

Специалисты Управления Госпродпотребслужбы в Одесской области и Одесской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей дезинфицировали помещения и дворы, где содержалось больное животное. Объявлен карантин, в рамках которого запрещено вывозить мясо и молоко из этого населенного пункта, принят комплекс других мероприятий для локализации вспышки сибирской язвы.

Напомним, в начале октября в Саратском районе Одесской области пятеро жителей одного из сел заразились палочкой сибирской язвы от больной коровы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка сибирской язвы на Одесчине: в район стягивают бойцов Нацгвардии, в близлежащих селах ищут больных

Источник: https://censor.net.ua/n3091550
 
 
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от.... от этой срашки...одни неприятности....
еще только... сибирской...язвы....нам и не хватало
(а если серьезно... то хреново!)
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Меньше кацапов пускайте и болезней тогда не будет, эта орда разносчик инфекций как в прямом так и переносном смысле...
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