 Я был очень разочарован, - Порошенко о голосовании Онуфрия и Луки на Синоде РПЦ

Об этом он сказал на встрече с экзархами патриарха Варфоломея в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я не должен этого говорить, но я был очень разочарован голосованием двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир", - заявил президент. Одним из голосовавших был митрополит Киевский и всея Украины, глава УПЦ МП Онуфрий, другим - митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

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По словам президента, российские спецслужбы приготовили для провокаций в Украине своих титушек, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"С таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, что где-то там будут какие-то драки, они даже подготовили своих титушек, которые должны были исполнять эти роли", - сказал он.

Порошенко напомнил, что вчера "с очевидной подачи Кремля полностью от него зависимое церковное начальство" заявило о разрыве еврхастического общения с Константинопольской матерью-церковью. "Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны были быть готовы к этому процессу", - сказал он.

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Экзарх отметил, что в Украину они вернулись для продолжения работы над последним этапом, "который доведет нас до объединительного собора, а тогда и к вручению новому предстоятелю окончательного документа - томоса о независимости, автокефалии украинской православной церкви".

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.