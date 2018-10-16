EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  4367  29
Материалы по теме:
Все про:Порошенко (15595) РПЦ (432) УПЦ (702) Онуфрий (34)

 Я был очень разочарован, - Порошенко о голосовании Онуфрия и Луки на Синоде РПЦ

Президент Петр Порошенко разочарован голосованием митрополита Киевского УПЦ МП Онуфрия и митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки на Синоде Русской православной церкви, где было принято решение разорвать отношения с Вселенским патриархатом.

Об этом он сказал на встрече с экзархами патриарха Варфоломея в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я не должен этого говорить, но я был очень разочарован голосованием двух украинских представителей. Я уверен, что мы должны искать мир", - заявил президент. Одним из голосовавших был митрополит Киевский и всея Украины, глава УПЦ МП Онуфрий, другим - митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко

По словам президента, российские спецслужбы приготовили для провокаций в Украине своих титушек, пишет ЛигаБизнесИнформ.

"С таким нетерпением они ждали, что кто-то будет штурмовать храмы, что где-то там будут какие-то драки, они даже подготовили своих титушек, которые должны были исполнять эти роли", - сказал он.

Порошенко напомнил, что вчера "с очевидной подачи Кремля полностью от него зависимое церковное начальство" заявило о разрыве еврхастического общения с Константинопольской матерью-церковью. "Я надеялся, что этого не произойдет, но мы с вами должны были быть готовы к этому процессу", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий

Экзарх отметил, что в Украину они вернулись для продолжения работы над последним этапом, "который доведет нас до объединительного собора, а тогда и к вручению новому предстоятелю окончательного документа - томоса о независимости, автокефалии украинской православной церкви".

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3091547
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Онуфрий полковниак кгб-фсб-рпц, разве он мог не голосовать?
 показать весь комментарий
 
 
Созданная монголами пятьсот лет назад секта раскольников самоназвавшаяся РПЦ, которой никто и никогда не давал Томоса об автокефалии - вчера вышла из православия объявив материнскую церковь всех православных верующих Вселенский патриархат не канонической и прервав с нею все отношения...
Это равноценно отмене для себя Бога... теперь для мокшан: Вселенский патриарх никто, христианство зародилось в Суздали, а вместо Иисуса будет божественное Хуйло родом из какой то подворотни...
Ну а украинские верующие которые по глупости зайдут в храмы секты Московского патриархата чтобы помолиться Богу - будут слышать в ответ: «Невірно набаний номер…»
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего страшного. Когда лошье подзабудет, назначишь своего Онуфрия епископом в Винницу. Главное вышиванку ему не забыть выдать. Финт-то старый
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
петюня или типил или на лохов рассчитано
скорее второе Я был очень разочарован, - Порошенко о голосовании Онуфрия и Луки на Синоде РПЦ - Цензор.НЕТ 2055
 показать весь комментарий
 
 
Не нужно разочаровываться!! Нам строить свою церковь без московитских упырей!! Незаменимых священников нет! Лука и Онуфрий сами себя вымели поганой метлой из церковной жизни Украины!!
 показать весь комментарий
 
 
А що, могло бути інакше, знаючи, як ці особи "зарекомендували" себе проти України?!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а петька думал или косил под то что думает что они попы - они просто гебушники!!! Я был очень разочарован, - Порошенко о голосовании Онуфрия и Луки на Синоде РПЦ - Цензор.НЕТ 9081
 показать весь комментарий
 
Запретить законом рашистскую церковь, нафиг с украинской земли.
 показать весь комментарий
 
 
Запретить нельзя.
1. Свобода вероисповедания.

2. Государство отделено от церкви.

Но можно постепенно выдавить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Завышенные ожидания - признак небольшого ума.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мания величия порошенко - одна из основных угроз национальной безопасности.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я очень расстроился.

 показать весь комментарий
 
 
Онуфрий и Лука предатели Украины и путинско-московские холуи.
 показать весь комментарий
 
кстати, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, закадычный дружбан хозяина "Мотор Сич" и фанатичного "рускамирца" Богуслаева.. Запорожье нужно засыпать хлоркой, для очистки от "рускавагамира"Источник:https://censor.net.ua/n3091547
 показать весь комментарий
 
 
Я бы лишил Онуфрия украинского гражданства за сотрудничество с врагом и шпионаж в пользу Москвы. Онуфрий и Лука агенты ГРУ на украинской земле. И я бы не впускал их обратно в Украину, пусть остаются в паРашке
 показать весь комментарий
 
 
Ну началось. Одни идиоты будут противостоять другим. Як нэ в коммунисты, так в попы. Так и живем. МРАКОБЕСЫ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Воры и бандиты, что в Украине, что на России, ограбив и выпотрошив страны, ради выживания своих криминальных кланов, ввергли государства в разруху и войну, отбросив в средневековье.
 показать весь комментарий
 
Надо взять этих путинососов в заложники и обменять на Сенцова, Балуха и побольше наших граждан. А потом постараться их сжечь.
 показать весь комментарий
 
Порошенко должен радоваться, что Москва разорвала отношения с церковью-матерью. Это станет основанием для иереев малых епархий массово переходить в объединенную церковь, которая теперь канонична и общается с Константинополем. Мол, нафига нам раскол, мы с Патриархом, а не московскими единоличниками.
 показать весь комментарий
 
был митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, должен стать метрополитом Салехардским и Няганским...
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко заявив, що готовий віддати життя за український народ
 показать весь комментарий
 
Насилуют, грабят, убивают. Вот и вся религия, кому она на ........ нужна? Возврат, 100 процентов, в феодализм и тьму. Да, какими были такими и остались. Один пиар, а пользы х....... .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ был очень разочарован, - Порошенко о голосовании Онуфрия и Луки на Синоде РПЦ
 
 
 
 
 
 вверх