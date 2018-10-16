EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1028  12
Все про:неприкосновенность (868) Парубий (1759) Дунаев (15)

 Рада начнет неделю с вопроса снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова

Верховная Рада Украины на этой неделе начнет работу с принятия присяги двух депутатов, а также с рассмотрения вопросов, которые касаются снятия неприкосновенности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер парламента Андрей Парубий заявил на согласительном совете ВР.

Он напомнил, что на прошлой неделе Регламентный комитет ВР принял решение о внесении в зал вопроса о снятии неприкосновенности относительно депутатов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Парубий заявил, что, согласно регламенту, не позднее семи дней с момента принятия этого решения Рада должна эти вопросы рассмотреть. И сегодня фактически крайний срок.

Таким образом, по словам Парубия, Рада заслушает присягу двух депутатов, после этого рассмотрит вопросы снятия неприкосновенности и перейдет к блоку экологических вопросов.

Он отметил, что в среду традиционный день вопросов, касающихся ратификации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты не проголосовали за снятие неприкосновенности с Дунаева - "за" 125 голосов. ВИДЕО

Также Парубий сообщил, что в повестке на четверг стоит вопрос бюджета – бюджетной резолюции, которую, согласно регламенту, Рада должна принять не позднее 20 октября.

Кроме этого, в четверг перед депутатами стоит ряд вопросов, касающихся бюджета – в частности, закон о публичных закупках.

Парубий также подчеркнул важность принятия закона, который предусматривает выделение средств на кибербезопасность и защиту работы Центральной избирательной комиссии в связи с неоднократными попытками РФ вмешаться в выборы.

"Фактически предлагается, чтобы четверг был бюджетным днем и днем внесения изменений в бюджет и принятия бюджетной резолюции", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.

Источник: https://censor.net.ua/n3091543
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ящик пива на то что рыгов не тронут
 показать весь комментарий
 
 
Начало хорошее! Не разменивайтесь на мелочах!
 показать весь комментарий
 
Кернес, Розенблат, Бойко, Кивалов, Новинский и многие другие уже оправданы "реформированным судом". Ты думаешь, этих посадят? Я не на что не намекаю, но в это верит либо порохобот, либо идиот.
 показать весь комментарий
 
Можно подумать, что все остальные - святые. Отменить давно пора это позорное явление - неприкосновенность.
 показать весь комментарий
 
НУ І ШО? Хтось ще вірить що знімуть? Я, на жаль, вже не вірю.
 показать весь комментарий
 
***

школьник... на уроке... нечаянно ударил молотком по пальцам трудовика...
и получил пять... ну, в смысле... ему так послышалось
 показать весь комментарий
 
И что дальше? Скольких регионалов уже оправдали, это просто спортивная рыбалка. С этой властью за 5ый год НИКТО из топ-чиновников и виновных в расстреле Небесной Сотни не сел! Потужные реформы работают только для власти.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада начнет неделю с вопроса снятия неприкосновенности с Вилкула и Колесникова
 
 
 
 
 
 вверх