EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  2576  49
Все про:Константинопольский патриархат (51) Порошенко (15595) православие (147)

 РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко

Русская православная церковь, разорвав евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"С очевидной подачи Кремля, руководства страны-агрессора полностью от него зависимое российское церковное начальство заявило о разрыве христианского общения с Константинопольской Матерью-Церковью. Я убежден, что такая реакция духовной и светской российской власти и полностью зависимого от российской власти церковного руководства подтверждает, что мы с вам на правильном пути. И так же, как Россия противопоставила себя всему миру во вопросах российской агрессии на востоке нашего государства, незаконной аннексии Крыма, позиции по Абхазии, по Осетии, по Приднестровью, так же сейчас, к сожалению, и Русская церковь поставила себя на путь самоизоляции и конфликта со всем мировым православием", – сказал П.Порошенко на встрече с экзархами Константинопольского патриархата во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрыв РПЦ со Вселенским Патриархатом означает прекращение сослужения между священниками и епископами, - УПЦ МП

14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Синода РПЦ о прекращении молитвенного общения с Константинополем не оправдано ни с богословской, ни с канонической, ни с исторической точек зрения, - УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3091541
 
 
 Топ комментарии
 
Тепер РПЦ стала не церквою, а сектою.
 показать весь комментарий
 
Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 13 жовт.


Священник Всеволод Чаплин заявил, что Константинополь развязал гибридную войну.
А что, вам не нравится гибридная война? В 2014-ом вы аж ссались от счастья!
 показать весь комментарий
 
я вчера думал, что РПЦ наложит анафему на Пороха, но Гуньдяй очканул.. побоялись выглядить идиотами в глазах всего мира.. и скромно ушли в раскол
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь это сывочолый дьякон МП в изоляции? РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1656
 показать весь комментарий
 
 
Тепер РПЦ стала не церквою, а сектою.
 показать весь комментарий
 
 
наглядно это выглядит так,будто Бразилия,например,послала Папу и Ватикан в придачу,и объявила,что отныне Дартаньян - только она и никто другой..
 показать весь комментарий
 
 
я вчера думал, что РПЦ наложит анафему на Пороха, но Гуньдяй очканул.. побоялись выглядить идиотами в глазах всего мира.. и скромно ушли в раскол
 показать весь комментарий
 
 
пробой изоляции был в Киевской лавре вчера.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Кучерявому пора в монастырь, уж слишком церковными делами озаботился.
 показать весь комментарий
 
 
И что? Почему бы им там не быть?
Отдохни, касабчег. Не флуди по порожняку.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ты торгуешь с ними, конфетки вагонами им присылаешь и налоги им платишь специально, что бы они наших солдат убивали.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А твой шеф--Лолита Мальдивская.
 показать весь комментарий
 
Ми, кацик, мабуть не зрозумів української? іди в сраку - так зрозуміло?
 показать весь комментарий
 
Дональд Трамп 🇺🇸‏ @DJ__Trump 13 жовт.


Священник Всеволод Чаплин заявил, что Константинополь развязал гибридную войну.
А что, вам не нравится гибридная война? В 2014-ом вы аж ссались от счастья!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как то расстроено это говорит дьякон МП
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В РФ эти константинопольские качели на время отвлекли внимание обывателя от пенсий, беззаконий и общей деградации страны и режима, а в Украине - от саботажа реформ, роста коррупции, горящих складов и других радостей обанкротившейся братвы.

Универсальная тема, а главное, надолго.
 показать весь комментарий
 
 
главное что эффектиано валит паРашу, лучше любых санкций.
 показать весь комментарий
 
 
Три раза подряд напоминание о конфетах)))) Это чтоб не забыли через секунду и прониклись трагизмом???? РПЦ поставила себе на шлях самоізоляції з усім світовим православ'ям, розірвавши відносини з Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9049
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это что бы слиплось у Гидранта от жадности.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так это же контрабанда и осуществляет её сам президент. Это же незаконно.
 показать весь комментарий
 
Петя в клетчатых сумках через Армянск возит?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапчег, тобі подобається коли тебе в сраку посилають? охальнік заднєприводний
 показать весь комментарий
 
 
Канхветы от Рошен нынче для крымчан непозволительная роскошь.
Крым. В Евпаторийском супермаркете «Фуршет» в холодильные камеры разместили туалетную бумагу. Жители города сразу вспомнили совок, когда таким образом скрывали дефицит товаров.

РПЦ поставила себе на шлях самоізоляції з усім світовим православ'ям, розірвавши відносини з Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2373
 показать весь комментарий
 
 
Тогда вместо туалетной бумаги надо было газеты разместить.
 показать весь комментарий
 
тупин и рпц снова всех переиграли...... РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6137 Это как если устроить скандал и драку за подушку и быть, в результате, выгнанным в ночь из дома с этой подушкой. Ваше место в том мире, в котором вы начали борьбу за подушку, дабы упрочить свое положение, утрачено. Подушка только есть.
 показать весь комментарий
 
 
Как,Достоевский умер?!Не может быть!
Писатели,таки ж як Рыбаченко
РПЦ поставила себе на шлях самоізоляції з усім світовим православ'ям, розірвавши відносини з Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1593
 показать весь комментарий
 
да и Х,,,Й на них!!! кому нужна эта мокшанская,гбэшная гопота в мантиях без Томоса!!! из них попы как из гавна пуля!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
пусть теперь пингвинам проповедуют шестую и восьмую заповедь
РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4371
 показать весь комментарий
 
 
Важно очень внимательно фильтровать тех попов которые побегут из мп в Украинскую церковь! Подлость и саботаж никто не отменял от переметнувшихся!!
 показать весь комментарий
 
 
Кремль через подконтрольную РПЦ объявил о готовности к религиозной войне "за царя, веру и отечество".
 показать весь комментарий
 
 
Интересно,а кто остался?Православных не так уж и много.
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ разорвала общение со Вселенским Патриархатом, совсем мировым православием, тогда московская секта не имеет права применять все церковные атрибуты Вселенского Патриархата - библию, церковные одежды, иконы, обращаться к Богу, не должны крестится как православные.
 показать весь комментарий
 
 
З Третім Римом не вийшло, то може вийде Другий Ватикан?
Вірніше, Ватнікан.
 показать весь комментарий
 
 
вопрос автокефалии стал обоюдовыгодным как для Украины, восстановившей свою церковную самостоятельность, так и для Константинополя, который избавился от больных ублюдков, которым идея «третьего Рима» давно жмет причинные места. Причем, по факту, московские попы сами себе выкопали могилу, залезли в нее и со вчерашнего дня сами же и закапываются. Со вчерашнего дня организация бородатых мужиков в расшитых платьях может называть себя как угодно, но по факту они стали сектой, причем как в самой РФ, так и в Украине, утратив статус церкви.
 показать весь комментарий
 
 
Совершненно верно, Константинополь давно ждал этого повда, потому что его много критиковали за поведене Гундяя. Особенно болгары возмущались.
 показать весь комментарий
 
 
Дурик...РПЦ поставила себя на путь саморазрушения.
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием,

А ханство Парашная Педерация Хуйлостан поставила себя раком пред всем мировым сообществом.
 показать весь комментарий
 
Что бы не потерять в званиях и регалиях, Гундяй свою самозванную секту поставил в еще большую жопу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРПЦ поставила себя на путь самоизоляции со всем мировым православием, разорвав отношения с Константинополем, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх