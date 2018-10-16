 "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Парламента Андрей Парубий на согласительном совете ВР.
Он поздравил с принятием Синодом Вселенского патриархата исторического решения, которым объявлено о начале процесса создания Украинской автокефалии.
"Историческая правда победила, как это всегда бывает с любой империей. И я уверен, что в ближайшее время состоится украинский православный собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи – патриоты Украины, которые провозгласят создание Единой поместно украинской православной церкви. После объединительного собора в Киеве Патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Поместной украинской православной церкви Томос про автокефалию", - заявил Парубий, отметив, что это будет уже фактически формальное действие после проведения собора.
Говоря о вмешательстве в дела церкви в Украине, Парубий также напомнил, что в России было созвано специальное заседание совета безопасности РФ, чтобы обсудить решение Константинополя, а вчера пришла новость, что РПЦ разрывает общение со Вселенской Патриархией.
"Фактически Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт меду православными церквами", - подчеркнул Парубий.
По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.
"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
пока гундяевцы в нокауте)
Так, вот. Любуйтесь.
Важность решения минского Синода РПЦ для беларусов в одном ФОТО.
О важности решения для беларусов свидетельствует численность и состав публики, которая ожидает спикера у входа в Минское епархиальное управление: здесь собрались только расейские журналисты и беларуские спецслужбы.
Вместе с тем журналист одного из российских каналов в прямом включении заявляет: «….Множество верующих ожидает решения Синода у дверей….»
находилась на земле и водой над землей.(Быт1.7.8).
Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольского (Вселенского) патриархата, напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Он перечислил список территорий, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.
В Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов - в Анталии. Кроме того, под запрет подпадает ряд церквей в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый крупный из которых - Родос.
Кроме того он подтвердил, что запрет будет распространяться и на церкви Афона.
Ума не приложу, и как же теперь истинно православный "тагилрулит" будет жрать водку, ссать в бассейн, воровать полотенца и быдлить на курортах без ежедневной молитвы в церкви? Это что ж, весь отдых без главной скрепы насмарку?
==================
Вашу ж мать!!! Чого ж тоді той собор ше не почався???? Його тра' було скликати ше 30 років тому!!! Ладно, не вірили в можливість отримати томос, так вже півроку йде конкретний процес в Константинополі. Чому тут собору не сталось? Чому не йшла підготовка, хоча б?!?!?! РадаБезпеки РФ та РПЦ вже збирались і навіть бамагу состряпалі по результатам останнього рішення Вселенського собору, а наші попи сра... потилиці чухають - Варфоломєй розвернеться під тиском москви, і ми знову чекатимем 333 роки автокефалії - та нам не дадуть тих років, а наступатимуть з усіх боків!!!