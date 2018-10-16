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 "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий

Руководство Кремля через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт меду православными церквами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер Парламента Андрей Парубий на согласительном совете ВР.

Он поздравил с принятием Синодом Вселенского патриархата исторического решения, которым объявлено о начале процесса создания Украинской автокефалии.

"Историческая правда победила, как это всегда бывает с любой империей. И я уверен, что в ближайшее время состоится украинский православный собор в Киеве, в котором примут участие все иерархи – патриоты Украины, которые провозгласят создание Единой поместно украинской православной церкви. После объединительного собора в Киеве Патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Поместной украинской православной церкви Томос про автокефалию", - заявил Парубий, отметив, что это будет уже фактически формальное действие после проведения собора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Томос возможен уже к концу года, - архимандрит Кирилл (Говорун). ВИДЕО

Говоря о вмешательстве в дела церкви в Украине, Парубий также напомнил, что в России было созвано специальное заседание совета безопасности РФ, чтобы обсудить решение Константинополя, а вчера пришла новость, что РПЦ разрывает общение со Вселенской Патриархией.

"Фактически Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт меду православными церквами", - подчеркнул Парубий.

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По мнению представителя УПЦ КП, теперь верующие УПЦ МП поставлены перед выбором.

"Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через поместную украинскую Церковь?", - написал Зоря.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3091534
 
 
 Топ комментарии
 
В последние пару дней в многочисленных темах посвящённых гундяевской самоизоляции в связи с тем, что объявлено об этом историческом событии было в Минске, часто возникали вопросы об отношении беларусов к симу эпохальному событию. Насколько беларусы религиозны, насколько важным они считают это событие и с кем они пойдут дальше.
Так, вот. Любуйтесь.
Важность решения минского Синода РПЦ для беларусов в одном ФОТО.

О важности решения для беларусов свидетельствует численность и состав публики, которая ожидает спикера у входа в Минское епархиальное управление: здесь собрались только расейские журналисты и беларуские спецслужбы.
Вместе с тем журналист одного из российских каналов в прямом включении заявляет: «….Множество верующих ожидает решения Синода у дверей….» "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий - Цензор.НЕТ 1074
"Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий - Цензор.НЕТ 9755
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в чому в чому ,але в данному питанні парубій має рацію
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проводите уже вселенский собор побыстрее
пока гундяевцы в нокауте)
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Как он это выговорил? "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий - Цензор.НЕТ 3167
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Долбанный логопед! Ты еще больше с барыгой дай "преференций" медведчуку, вилкулу, новинскому...
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в чому в чому ,але в данному питанні парубій має рацію
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После победы Евромайдана среди экономистов царила эйфория и все давали прогнозы о предстоящем сумасшедшем экономическом росте в Украине, которую просто завалят инвестициями. Но кто мог тогда, во время эмоционального подъема всего общества, спрогнозировать, что Порошенко полностью заблокирует все реформы и обречет страну на дальнейшее прозябание?! Никто! Это казалось просто невероятным и невозможным. Но случилось именно так!
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Где вы такую траву берёте? Уже весной 14го, с началом войны, каждый вменяемый инвестор получил недвусмысленный сигнал подождать и посмотреть, чем всё закончится. Порошенку ещё даже на царство посадить не успели.
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В последние пару дней в многочисленных темах посвящённых гундяевской самоизоляции в связи с тем, что объявлено об этом историческом событии было в Минске, часто возникали вопросы об отношении беларусов к симу эпохальному событию. Насколько беларусы религиозны, насколько важным они считают это событие и с кем они пойдут дальше.
Так, вот. Любуйтесь.
Важность решения минского Синода РПЦ для беларусов в одном ФОТО.

О важности решения для беларусов свидетельствует численность и состав публики, которая ожидает спикера у входа в Минское епархиальное управление: здесь собрались только расейские журналисты и беларуские спецслужбы.
Вместе с тем журналист одного из российских каналов в прямом включении заявляет: «….Множество верующих ожидает решения Синода у дверей….» "Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий - Цензор.НЕТ 1074
"Кремль через подконтрольную ему религиозную организацию развязывает международный религиозный конфликт", - Парубий - Цензор.НЕТ 9755
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просто многочисленная неконтролируемая толпа прихожан не иначе...
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"И создал бог твердь...и назвал твердь небом..и поместил небо между водой которая
находилась на земле и водой над землей.(Быт1.7.8).
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РПЦ ввела наказания за молитву в храмах Вселенского патриархата.

Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольского (Вселенского) патриархата, напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Он перечислил список территорий, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.
В Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдыха российских туристов - в Анталии. Кроме того, под запрет подпадает ряд церквей в Греции - на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый крупный из которых - Родос.
Кроме того он подтвердил, что запрет будет распространяться и на церкви Афона.

Ума не приложу, и как же теперь истинно православный "тагилрулит" будет жрать водку, ссать в бассейн, воровать полотенца и быдлить на курортах без ежедневной молитвы в церкви? Это что ж, весь отдых без главной скрепы насмарку? "Кремль через підконтрольну йому релігійну організацію розв'язує міжнародний релігійний конфлікт", - Парубій - Цензор.НЕТ 1502
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І я впевнений, що найближчим часом відбудеться український православний собор у Києві, у якому візьмуть участь усі ієрархи - патріоти України, які проголосять створення Єдиної помісної української православної церкви. Після об'єднавчого собору в Києві Патріарх Варфоломій вручить предстоятелю Помісної української православної церкви Томос про автокефалію", - заявив Парубій, зазначивши, що це буде вже фактично формальна дія після проведення собору. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3091534
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Вашу ж мать!!! Чого ж тоді той собор ше не почався???? Його тра' було скликати ше 30 років тому!!! Ладно, не вірили в можливість отримати томос, так вже півроку йде конкретний процес в Константинополі. Чому тут собору не сталось? Чому не йшла підготовка, хоча б?!?!?! РадаБезпеки РФ та РПЦ вже збирались і навіть бамагу состряпалі по результатам останнього рішення Вселенського собору, а наші попи сра... потилиці чухають - Варфоломєй розвернеться під тиском москви, і ми знову чекатимем 333 роки автокефалії - та нам не дадуть тих років, а наступатимуть з усіх боків!!!
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