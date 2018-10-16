 Евросоюз сможет вводить санкции против разработчиков химического оружия, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
"Это решение позволит ЕС вводить санкции против индивидов и организаций, вовлеченных в разработку и использование химического оружия, где угодно, независимо от их национальности и расположения", - пояснила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини в понедельник, 15 октября.
Ранее в этот день Совет Евросоюза по иностранным делам на своем заседании в Люксембурге утвердил механизм введения санкций за разработку и применение химического оружия. О разработке такого механизма главы государств и правительств ЕС договорились на саммите в конце июня.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".
А вот то же самое, в отношение РФ, которая не просто угрожает Европе применением оружия массового поражения, а уже начала его точечно применять - не находит вменяемой реакции. Сейчас уже становится понятно, насколько Москве удалось скупить, тем или иным образом, огромное количество еврочиновников. Эта прикормленная публика оказалась не готовой делать что-то существенное даже после того, как были выявлены все действующие лица и установлены все обстоятельства попытки убийства перебежчика из ГРУ РФ Скрипаля в британском Солсбери.
Что характерно, никто не может поручиться за то, что дипломатическая почта не доставила упаковки с тем же «новичком» или подобным боевым отравляющим веществом в Берлин, Париж или другие города, и что близнецы «Боширова-Чепиги» не высматривают подходящее место, где можно удачно применить это вещество через систему вентиляции крупного сооружения или через местный водопровод, например. Видимо, эти деятели считают, что друг Владимир не способен на такую «подляну».
Но англичане тоже не думали, что такое может произойти на их земле, поскольку семьи самых богатых россиян давно окопались в Лондоне и его окрестностях, а даже дикие звери не гадят там, где живут. Но теперь стало понятно, что птенцы Путина - не дикие звери и будут гадить везде, даже в местах своих «лёжек».
Тем не менее, со скрипом и воплями, был изменен порядок введения новых санкций. При этом, существенно расширены права организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая теперь будет констатировать сам факт применения ХО и устанавливать органы, организации и конкретных лиц, причастных к нарушению конвенции о запрещении ХО. И дальнейший механизм их введения - тоже упрощен. Теперь следует ожидать его обкатки в деле на том самом солсберийском инциденте. По крайней мере, в этом направлении двигают процесс инициаторы сегодняшнего решения - Великобритания и Франция.