 Евросоюз сможет вводить санкции против разработчиков химического оружия, - Могерини

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

"Это решение позволит ЕС вводить санкции против индивидов и организаций, вовлеченных в разработку и использование химического оружия, где угодно, независимо от их национальности и расположения", - пояснила верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини в понедельник, 15 октября.

Ранее в этот день Совет Евросоюза по иностранным делам на своем заседании в Люксембурге утвердил механизм введения санкций за разработку и применение химического оружия. О разработке такого механизма главы государств и правительств ЕС договорились на саммите в конце июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет глав МИД стран ЕС намерен утвердить план новых санкций против РФ‍, - МИД Великобритании

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС утвердил новый санкционный режим для противодействия химическому оружию

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. 9 октября расследовали опубликовали биографию второго обвиняемого в отравлении Скрипалей Александра Мишкина, скрывавшегося под именем "Александр Петров".