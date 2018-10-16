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 Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень" засветилась в оккупированном Донецке. РАССЛЕДОВАНИЕ

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm собрали доказательства использования в оккупированном Донецке в 2014 году современной российской станции спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Informnapalm.org, эта станция была принята на вооружение министерством обороны России в 2007 году. В Украину не поставлялась. Ранее такую станцию обнаружили в оккупированном Луганске.

Р-441-ОВ "Ливень" в оккупированном Донецке

Фотографию станции Р-441-ОВ "Ливень" в Донецке опубликовал в своем фотоальбоме 07 декабря 2014 российский военнослужащий 34-й отдельной мотострелковой бригады горной (в/ч 01485, ППД — станица Сторожевая-2, Карачаево-Черкесия, РФ) Виталий Олегович Синявский.

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 01

На фото станция спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень" на втором плане слева. Возле станции "Ливень" справа — КШМ Р-142 в кузове К66Н.

Удалось сделать привязку к местности и выяснить, где именно было сделано это фото: Синявский стоит возле здания по адресу г. Донецк, переулок Покрышева, 23.

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 02

Также Синявский сфотографировался неподалеку, на территории военизированной горно-спасательной части, адрес: Донецк, улица Николенко, 7.

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 03

Штаб российских оккупационных войск в Донецке

На территории военизированной горно-спасательной части фиксировалось присутствие не менее 4 подразделений ВС РФ: 18-й ОМСБр (1, 2), 66-й бригады связи, 33-й ОМСБр и, как свидетельствуют новые доказательства, 34-й ОМСБр горной. Есть все основания предполагать, что там расположен штаб российских оккупационных войск. Наличие станции спутниковой связи подтверждает это предположение.

34-я ОМСБр(г) ВС РФ участвовала в захвате Крыма

Свой путь военного преступника Виталий Синявский начал, участвуя в спецоперации захвата и оккупации Крыма.

Синявский Виталий, 30.10.1993 г. р., уроженец Краснодарского края — станица Динская. Образование — Краснодарский технический колледж. 2013-июнь 2014 — срочная служба в 34-й ОМСБр (г) ВС РФ, затем служба по контракту, водитель медроты.

В фотоальбоме Синявского выявлено фото, сделанное на пароме "Николай Аксененко", опубликовано фото 19 апреля 2014.

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ

Об использовании этого парома для переброски в Крым оккупационного контингента уже говорилось в материале о 18 ОМСБр ВС РФ.

Вот фото российских военных из 34-й ОМСБр (горной) на станции Азовская (Джанкойский район АРК).

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 05

Есть у Синявского в альбоме и традиционное для русских оккупантов фото украинской валюты:

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 06

7 сентября 2014 года Синявский пишет статус о командировке:

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 07

Куда же снова отправили Синявского после участия в операции захвата Крыма? Ответ на следующем фото, где Синявский с шевроном российской террористической организации "ДНР".

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 08

За убийства украинцев награда от министерства обороны РФ — медаль "За боевые отличия".

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 09

В 2016 году Синявский получает награду за участие в параде. Эта награда интересна тем, что в удостоверении указан номер той же в/ч — 01485.

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теперь российских военных нет еще и в Ливии", - Явлинский о переброске спецназа РФ в Тобрук и Бенгази

Другие фото и скриншоты фотоальбома Синявского:

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 11

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 12

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 13

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 14

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 15

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 16

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 17

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 18

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 19

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 20

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 21

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 22

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 23

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 24

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 25

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 26

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 27

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новейшая российская система спутниковой связи "Аурига" обнаружена на Донбассе. ФОТОрепортаж

Командиры 34-й ОМСБр(г)

С 2011 по 2014 год командующим 34-й ОМСБр (г) был Зусько Михаил Степанович. С лета до конца осени 2014 г. — М. Зусько командовал 1 АК (Донецк, Украина) 12 Командования резерва (в то время — Центр территориальных войск, Новочеркасск, Россия) Южного военного округа РФ. За участие в боевых действиях на территории Украины получил повышение по должности. Фигурирует в списке лиц командного состава ВС РФ и представителей власти РФ, которым Главная военная прокуратура Украины сообщила о подозрении.

Медаль за участие в боевых действиях в Украине фигуранту этого расследования В. Синявскому датирована 10 декабря 2014 г., а подписал наградное удостоверение врио командира в/ч 01485 полковник Алексей Николаевич Симаков, который до войны был заместителем командира бригады и имел звание подполковник.

В ноябре 2015 командующим 34-й ОМСБр (г) стал полковник Сергей Дмитриев.

Расследователи обращают внимание, что в списке подразделений ВС РФ, участвовавших в аннексии Крыма, озвученном военным прокурором Русланом Кравченко в ноябре 2016 года, отсутствует 34-ОМСБр (горная) ВС РФ. Теперь есть все основания включить это подразделение в список оккупантов и дополнить доказательную базу, которая подается в Международный Уголовный Суд.

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Расследователи также отмечают, что российский оккупант Виталий Синявский испугался и почистил профиль от фотодоказательств участия в захвате Крыма и оккупации украинских территорий на Донбассе в составе российской террористической организации "ДНР". Из 284 фото в ОК осталось 56. Так он фактически подписался под расследованием. Наверное у Синявского сейчас большие проблемы с ФСБ, ведь он засветил штаб оккупационных войск и российскую станцию спутниковой связи "Ливень". 

Было: 

Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 28

Стало:
Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 29

Было:
Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 30

Стало:
Российская станция спутниковой связи Р-441-ОВ Ливень засветилась в оккупированном Донецке 31

Станция спутниковой связи Р-441-ОВ обеспечивает работу через ИСЗ-ретрансляторы ЕССС-2 на геостационарной орбите "Глобус-1", "Глобус-1М", "Глобус" и через ИСЗ-ретрансляторы ЕССС-2 на высокоэллиптической орбите "Меридиан" в режимах с обработкой сигналов на борту и с прямой ретрансляцией в диапазонах частот 4/6 и 7/8 ГГц, а также через ИСЗ-ретрансляторы гражданского назначения типа "Экспресс", "Ямал" в режимах с прямой ретрансляцией в диапазоне частот 4/6 ГГц. Станция спутниковой связи Р-441-ОВ предназначена для организации помехозащищенной спутниковой связи в интересах воинских частей и подразделений тактического и оперативно-тактического звеньев управления, а также отдельных объектов оперативного и оперативно-стратегического звеньев управления. Станция обеспечивает организацию засекреченной телефонной, телеграфной, фототелеграфной связи и передачу данных с пропускной способностью 1,2; 2,1; 4,8; 9,6; 19,2 кбит/сек при работе с аналогичными станциями, а также со станциями "Кристалл", "Ливень", "Легенда", Р-439КУЛ. Серийный выпуск данной станции и оснащение войск начаты с 2007 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3091531
 
 
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это легко летит БЛА высота 9 тыс метров 9 эшелон может и до 10 подняться.. на борту одна-две электронные бимбочки.. запуск от цели на расстоянии 40 км..т.н. с Украины бамц и пошли и по координатам или наземному лазерному доводчику..ИЛИ НА ЧЕЙ ТО ТЕЛЕФОН русских золдат офицеров сканировав его через датчик GPS ориентиром ближайшая вышка мобильной связи...или настроится на рабочие параметры спутниковой связи.. и бабах на высоте 100-200 метров вспышка.. и все в округе 40 кв. км. погорело трансформаторы, станция вовсе оплавиться, а у операторов ослепнут глаза и взорвутся барабанные перепонки...
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Чудові матеріали для міжнародногдного трибуналу.І дурне кацапченя само надає їх в руки правосуддя. Патамушта тупе кацапське бидло...
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НУ И ЧТО?
Они нафиг никому не нужны эти картинки.
Даже если будет фото лично путина с автоматом в Донецке что с того?
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а как насчет Путин с автоматом в Квебеке Монреале...
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Какиевашидакасательсфа,что эти картинки никому не нужны?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийская станция спутниковой связи Р-441-ОВ "Ливень" засветилась в оккупированном Донецке. РАССЛЕДОВАНИЕ
 
 
 
 
 
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