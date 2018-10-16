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Все про:бюджет (4251) ВР (22375) Гройсман (4355)

 На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает, что на текущей пленарной неделе, 16-19 октября, в Верховной Раде состоится первое чтение проекта Государственного бюджета на 2018 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений.

Но наша общая задача - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы", - написал Гройсман.

На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман 01
Инфографика: Гройсман/Facebook

По словам главы правительства, в повестку дня также возвращается законопроект 8265 с ТОП-35 экономическими инициативами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Больше работы для украинцев, высокие зарплаты и справедливые пенсии", - Гройсман заявил, что Госбюджет-2019 сбалансированный и абсолютно реальный. ВИДЕО

"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - подчеркнул премьер.

На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман 02

Источник: https://censor.net.ua/n3091528
 
 
 Топ комментарии
 
Білих ниток хвате, хай шиють. В людей знову "радість", в третье з 1-го вересня подорожчав хліб. Реформи в дії, не зупинити!! Скоріш би томос прийняли, будемо переходити на духовну їжу, від матеріальної нас старанно відтісняють.
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Неуч....Правительство Гройсмана!....А не Украины? Не?
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А Офшоренко вообше уху_ел....Моя страна, Мой народ! Это типа всё вокруг МОЁ!!! Цинчный лживый лицемерный Барыга.
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Любимая тема секты зрады.... зачтодидыплатилиналоги...
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Хотелки, политическая коррупция. за лояльность......Дерибанище!
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Неуч....Правительство Гройсмана!....А не Украины? Не?
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так всем удобнее
особенно петру алексеевичу
в том что Украина самое бедное государство европы виноват гройсман
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А Офшоренко вообше уху_ел....Моя страна, Мой народ! Это типа всё вокруг МОЁ!!! Цинчный лживый лицемерный Барыга.
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Білих ниток хвате, хай шиють. В людей знову "радість", в третье з 1-го вересня подорожчав хліб. Реформи в дії, не зупинити!! Скоріш би томос прийняли, будемо переходити на духовну їжу, від матеріальної нас старанно відтісняють.
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Е-е-е, шановний, ви не розумієте що таке нік..
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бесспорно
судя потому что 65% населения сидят на субсидиях
и являются официально нищими
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так а он... скорее всего, не о населении говорил....а о тех, кто действительно,
в разы, стал лучше жить... даже деньги закапывать в 3-х литровых бутылях ленятся... так...по всему дворцу валяются в пачках... а пачки... в мусорных пакетах... Цього тижня очікуємо на Бюджетні висновки та перше читання проекту Держбюджету-2019, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4588
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А почему на Рошеновом Цензоре до сих пор нет никакой информации про гланую перемогу ВР и соево-барыжного шабаша???? Теперь соевый бюджет будет наполняться не слабо...
Можно будет не просто ездить отдыхать на Мальдивы каждому ублюдку с ВР, можно будет оставаться там жить...
Про налог на все старые автомобили:
Налог на старые автомобили: депутаты готовят украинцам сюрприз

Цього тижня очікуємо на Бюджетні висновки та перше читання проекту Держбюджету-2019, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4430

Цэ пэрэмога!!!
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ну а шо
эти сечас напринимают, а разгребать вона будет
единственный плюс что если шо
приняла его предыдуща злочинна влада
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И завтра поднимут цену на газ. Это победа... Над народом.
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После победы Евромайдана среди экономистов царила эйфория и все давали прогнозы о предстоящем сумасшедшем экономическом росте в Украине, которую просто завалят инвестициями. Но кто мог тогда, во время эмоционального подъема всего общества, спрогнозировать, что Порошенко полностью заблокирует все реформы и обречет страну на дальнейшее прозябание?! Никто! Это казалось просто невероятным и невозможным. Но случилось именно так!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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