 На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019, - Гройсман. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"На этой неделе ожидаем Бюджетные выводы и первое чтение проекта Госбюджета-2019. Народные депутаты уже подали более 2 тысяч предложений.
Но наша общая задача - принять сбалансированный и реалистичный бюджет, который позволит профинансировать приоритетные сферы", - написал Гройсман.
Инфографика: Гройсман/Facebook
По словам главы правительства, в повестку дня также возвращается законопроект 8265 с ТОП-35 экономическими инициативами.
"Его нововведения, по оценкам Минэкономразвития, позволят вывести из тени около 250 тыс. госзакупок. Это означает еще более прозрачные условия для бизнеса и большую экономию государственных средств", - подчеркнул премьер.
особенно петру алексеевичу
в том что Украина самое бедное государство европы виноват гройсман
судя потому что 65% населения сидят на субсидиях
и являются официально нищими
в разы, стал лучше жить... даже деньги закапывать в 3-х литровых бутылях ленятся... так...по всему дворцу валяются в пачках... а пачки... в мусорных пакетах...
Можно будет не просто ездить отдыхать на Мальдивы каждому ублюдку с ВР, можно будет оставаться там жить...
Про налог на все старые автомобили:
Налог на старые автомобили: депутаты готовят украинцам сюрприз
Цэ пэрэмога!!!
эти сечас напринимают, а разгребать вона будет
единственный плюс что если шо
приняла его предыдуща злочинна влада