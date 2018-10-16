 Россия обвиняет Украину в катастрофе ракеты "Союз" с космонавтами на борту

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НТВ в Twitter.
"Ракета "Союз", потерпевшая аварию при запуске с Байконура, была оснащена системой управления украинского производства, выяснили СМИ. Источники также сообщают, что не исключена версия саботажа", - сказано в сообщении.
Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.
УКРАЇНЦІ і в С-400 вставили свої фітюльки
Не?...)))
Пэдро же кричит что Украина не сотрудничает с оккупантами?
А выяснилось что Пэдро ошибся.
И про участие Украины в строительстве моста в Крым (поставки материалов) вдруг стало известно по завершении строительства.
Так что брэшуть кацапы - ничего такого нет.
Це тобі не ГРЮ, яке наслідило по всій Британії, це СБУ. Ну, найшли там жовтоголубий і що з того.
Але я думаю, що порох попала вода при освяченні і порох не спрацював - відсирів.
- Кто всрався?
- Невістка.
- Так її ж дома немає !
- Та он сукня висить.
- невістка!
- так її ж немає.
- а он плаття висить....
Интересно а визитка Яроша там нелетела часом ?
Он вчора хунта землетрус організувала в Азовському морі, а що кли в Керченські протоці тряхне.
Украина во главе с президентом не сотрудничает с оккупантами...