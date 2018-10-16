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 Происшествия, За рубежом
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Все про:катастрофа (380) космос (566) ракеты (651) спутник (109)

 Россия обвиняет Украину в катастрофе ракеты "Союз" с космонавтами на борту

Причиной недавней аварии российской ракеты "Союз" может быть "саботаж".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице НТВ в Twitter.

"Ракета "Союз", потерпевшая аварию при запуске с Байконура, была оснащена системой управления украинского производства, выяснили СМИ. Источники также сообщают, что не исключена версия саботажа", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Провал "Роскосмоса": катастрофа российской ракеты "Союз" на старте. ВИДЕО

Россия обвиняет Украину в катастрофе ракеты Союз с космонавтами на борту 01

Напомним, 11 октября на 119-й секунде после старта с космодрома Байконур в Казахстане к Международной космической станции у носителя Союз-ФГ аварийно отключились двигатели второй ступени. Как сообщили в Роскосмосе, находившимся в ракете астронавтам Нику Хейгу и Алексею Овчинину удалось аварийно приземлиться в спасательной капсуле. К ним отправили поисково-спасательный отряд.

Источник: https://censor.net.ua/n3091517
 
   
 Топ комментарии
 
Так педерация должна знать ответ :НАС ТАМ НЕТ !
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С каждым днем новости мордора все тупее и тупее.
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Во как! Уже хАхлы им в ракету насрали)
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ты ушастый, наверно не в курсе, что любое изделие имеет свой срок годности и поддержание в рабочем состоянии(проведение регламентных работ) происходит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО специалистами завода-изготовителя продукта!
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Мордастый , твои соостадники уже давно не соблюдают никаких норм и регла ентных обслуживаний в силу рукожопости и дебильности
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Тепер зрозуміло, чому в Криму почали ватани колотити своє ПВО.
УКРАЇНЦІ і в С-400 вставили свої фітюльки Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 701
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Угу, да не тут то было... предупрекждающий землетрус на границе поубавил их пыл...
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Оправдания Вермахта. ФАУ-2 взорвалось потому что в СССР делают плохие двигатели.
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мабуть компоненти для сплавів пропили, от дірка і прогоріла.
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Но последуют все-таки оправдания от орков, мол, Союз рвонул, бо кремлядь наконец-то вдуплила насчет ошибки в чертежах ФАУ-2...
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следующая версия - её сбил украинский истребитель. Испанский диспетчер всё подтвердит (фотошоп прилагается)
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А може це таки "Кривизна земли" там, чи "визитка Яроша" ненароком у топку попала разом iз дровами...
Не?...)))
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Скорее всего это непрогнозируемая трактория, которой так пугал хуйло в своих мультиках.
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Скорее всего -это результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКАГА ШОВИНИЗМА В РАКЕТОСТРОЕНИИ.
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Та ну?

Пэдро же кричит что Украина не сотрудничает с оккупантами?
А выяснилось что Пэдро ошибся.

И про участие Украины в строительстве моста в Крым (поставки материалов) вдруг стало известно по завершении строительства.

Так что брэшуть кацапы - ничего такого нет.
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если взрывать ракты это сотрудничество, тогда да.
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если взрывать ракеты - то это называется терроризм...
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терроризм над террористами это правосудие.
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И за такое сотрудничество обычно дают звезду героя... как бы орку это объяснить , хотя диалог с орком, имеющем импортозамещенное мышление, - это шо лаять на Луну (в Космос)...
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аха - и щебень для моста поставляли понадкушуваний - вишивата радіє...
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Що ти понімаєш, це СБУ під керівництвом Пєдро провели операцію проти ватників.
Це тобі не ГРЮ, яке наслідило по всій Британії, це СБУ. Ну, найшли там жовтоголубий і що з того. Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 7947
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А как же "неттакогагасударстфаУкраина" если куда ни плюнь-везде у кацапов Украина? Дебилы,блеать.😊
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Там ще є інформація, що не правильно спрацювали при відділенні піропатрони. А як відомо в піропатронах використовують порох, а Порошенко походить від ПОРОХ. От і все замкнулося.
Але я думаю, що порох попала вода при освяченні і порох не спрацював - відсирів.
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стецьки будь-яку недолугість тулять аби прорекламувати свого вальцмана
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Напоминает анекдот:
- Кто всрався?
- Невістка.
- Так її ж дома немає !
- Та он сукня висить.
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- хто всрався?

- невістка!

- так її ж немає.

- а он плаття висить....
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Хороший проект и тема развита. Только.....нестіковочка маленькая......там был амерский космонавт. Саботаж исключается.
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Так все було продумано, щоб екіпаж не загинув. Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 5425
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Фашисты все в кремле и на рф кучею, ваньок. . .
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Хто всравсь....невистка....
Интересно а визитка Яроша там нелетела часом ?
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Хорошо,что мордору,уже не верят даже полные дураки.
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Да причина банальна. Поп то был РПЦ. А они сектанты и раскольники, ихнее освящение не действительное. К маме не ходи.
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О небесную твердь ударилась, не иначе.
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То фігня, там Кримський потрібно тримати, щоб не впав.
Он вчора хунта землетрус організувала в Азовському морі, а що кли в Керченські протоці тряхне.
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Украинский неизвестный слесарь-инструментальщик награжден орденом "За труд на благо планеты"
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А кто им мешал поставить российскую систему управления?
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отустствие мозгов и постоянные пьянки
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кто-кто... - Вековая лапотная тупость... Блин , кичатся достижением, шо блоху подковали... Блохи шо, бегая по москалям без подков буксуют? Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 8599
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Вы русофобы что ли, всему миру известно, какая у них прекрасная система импортозамещения, чего то Во-Во не видать. Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 7327
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В принципі вона на рашці ще за совка розроблена, лише виготовлялась в Харкові
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Кремль "опробует" перед своими "дядя вова мы с тобой" новые "отмазки"--почему все падает и не летает. К радасти кремля,это им легко удается.
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эти мордовиты просто умиляют ...перед этим доказывали что дырку на МКС просверлили сверлом украинского производства
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Надо дождаться 3 ноября, когда "Союз" снова полетит на орбиту. На этот раз со спутником. Возможна новая перемога.
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Ну да, к этому времени мы поболее преуспеем, бо уже подписали с японцами о милитарисотрудничестве... А там эдектроника уже на уровне аэрозолей... Так шо мордору пора кончать все эти космические шутки... Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 2817 Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 2636
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Ще може виявитись, що аварійна "евакуація" була непотрібна
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назначить дегенерата руководить высокотехнологичной отраслью , а потом удивляться невиданным успехам
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Ну моцкали! Ну затейники! Нашли все таки виноватых! Ими оказались украинцы...А как же в предыдущем сообщении говорилось что космонавты благополучно были доставлены на Землю благодаря украинской спасательной системе? Ну вы,рукожопые, ещё раз подтвердили что вы ещё и врали завиральные.. Росія звинувачує Україну в катастрофі ракети "Союз" із космонавтами на борту - Цензор.НЕТ 5863
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"...благодаря украинской спасательной системе..." - шо ты гонишь!

Украина во главе с президентом не сотрудничает с оккупантами...
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Сейчас наши переведут стрелки на агентов Тимошенко. Ждем реакции властей....
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Так и запишем: за 27 лет независимости Рашка так и не смогла разработать свою систему управления. Она мультики про гиперзвуковые ракеты рисовала.
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