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 Политика Украины
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 Недава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии "Наш край" у Третьякова, - Казанский

Экс-"регионал", экс-глава Донецкой областной организации "Нашего края" Сергей Третьяков заявил о захвате нардепом от БПП Олегом Недавой областной ячейки партии "Наш край". Вместе с тем, Третьяков заявил, что "Наш край" - это проект Администрации президента.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области локальный политический скандал. Нардеп от БПП Олег Недава отжал руководство областной ячейкой партии "Наш край" у депутата Донецкого облсовета от ПР Сергея Третьякова, который возглавлял эту партию раньше. В принципе, ничего сенсационного в этом нет. Недава и так по факту давно курировал ячейку "Нашего края" и развивал в Донецкой области эту партию, хоть сам и состоит в БПП. Но Третьяков решил не уступать и устроил скандал. На своей странице в ФБ он написал пост, в котором обвинил Недаву в захвате партийной ячейки, а также подтвердил, что партия "Наш край" - это проект администрации президента", - рассказал журналист.

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"Прекрасная иллюстрация к пословице "вор у вора дубинку украл". Енакиевский браток, ставленник Иванющенко Олег Недава отжал партийную должность у регионала, а тот внезапно прозрел и стал сливать бывших соратников, сознался, что его партия на самом деле - спойлер, проект АП. Особенно смешно читать, как Третьяков пытается обставить свои терки с Недавой в героическом свете. Пишет, что ему "за державу обидно", что "он не может молчать", хотя до того, как у него отжали ячейку, молчал несколько лет и за державу обидно не было. Сначала пишет, что его отстранили от руководства, и тут же через несколько предложений пытается вывернуть все так, как будто сам уходит якобы из принципа. Регионалы, конечно, умеют развеселить", - добавил он.

"Печально в данном случае, что этот гадюшник под названием "Наш край" действительно курируется АП и действует с благословения президента. Впрочем, про Недаву и его деятельность я писал уже много раз. Например, вот здесь", - резюмировал Казанский.

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Недава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии Наш край у Третьякова, - Казанский 01
Недава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии Наш край у Третьякова, - Казанский 02
Недава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии Наш край у Третьякова, - Казанский 03

Источник: https://censor.net.ua/n3091516
 
 
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адин казёл отжал у другого

петина политика по внедрении идей Майдана (да просто идей цивилизованного развития страны) в действии....

грёбанные упыри
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Эта тот который правая рука Юры Енакиевского?! ...А теперь дружище семейки Луценко и Бабы Яги 3-го тысячелетия до нашей Эры. ...Олеже выноси казла из зала.....Ублюдки.
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Чего печалиться? Соевый гадюшник-куратор гадюшника "нашкрай". Все логично. Перемога за перемогою.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНедава отжал руководство Донецкой областной ячейкой партии "Наш край" у Третьякова, - Казанский
 
 
 
 
 
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