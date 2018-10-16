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Все про:пенсионный возраст (719) пенсия (1767) Россия (70748) смерть (5394)

 Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59

В возрасте 59 лет скончался глава Карельского пенсионного фонда России Николай Левин, призывавший всех жить и работать до 80+.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Ока.FM, об этом сообщила пресс-служба администрации города Петрозаводска 13 октября на официальном сайте.

Левин скончался в одном из аэропортов Москвы во время командировки, не дотянув до 60 лет. А именно в 60 по старому законодательству положено было выходить на пенсию мужчинам.

Отметим, что всего месяц назад он активно поддерживал повышение пенсионного возраста.

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"Сегодня стоит задача не только принять поправки в пенсионное законодательство: нужно реализовать задачу 80+, чтобы достичь необходимой средней продолжительности жизни. А это вопросы демографии, создания условия для занятий физкультурой, спортом, ведь самое главное – это здоровье" — сказал Николай Левин в своем выступлении 5 сентября 2018 года, сообщало издание "Российская Газета".

Источник: https://censor.net.ua/n3091513
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец - спас бюджет паРашки от выплаты ему пенсии в будущем....настоящий пукинец... Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59 - Цензор.НЕТ 3691
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Молодец - спас бюджет паРашки от выплаты ему пенсии в будущем....настоящий пукинец... Глава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59 - Цензор.НЕТ 3691
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хуйло тоже уже подзадержался на этом свете.
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Сподіваєтесь, його замінить на кремлівському троні видатний демократ та миротворець?
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молодець кацап)- зекономив пенсійний хфонд) хуйлостану!
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Всем бы падлам так быстро воздавалось по заслугам его !
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А он и без пенсии правнукам безбедную жизнь обеспечил
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может быть и так, а может быть дети просрут всё и внукам ничего не останется.
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ЗЫ:
"И частенько, не веря уже в одряхлевших богов,
Сыновья пропивают награды примерных отцов."
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Когда ты сердцем и душой - пламенный патриот России ... но жоп@й чувствуешь, что скоро придётся валить в Штаты!


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Наші соціальні теж не доживуть, по їх пупках бачимо
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"Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете."Луки 13:4-5
Многие, живущие с бюджета, считают, что вот увеличат поборы с народа и им будет с чего поживится. Не думайте, что этот был самым большим грешником. Думайте о том, что он был просто одним из вас, а теперь вот ктото нежданно займёт его место и будет радоватся повышению и возможностям.
Хотя если Бога нет то, это просто прискорбное стичение обстоятельств и вам волноватся нечего.
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А с такими "рехыорматорами" как в Украине так скоро МОР чиновников и депутатья начнётся. Глава Пенсійного фонду з РФ, який пропагував підвищення пенсійного віку до 65 років, помер у 59 - Цензор.НЕТ 4293
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А тем кто придумал увеличить трудовой стаж до 35 лет??? замполит Рева с Розенко ещё не чухаются?
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по делам ему и заслугам. Бог не фраер, все видит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава Пенсионного фонда из РФ, который пропагандировал повышение пенсионного возраста до 65 лет, умер в 59
 
 
 
 
 
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