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 ЕС рассматривает меры по усилению реакции на кибератаки, которые несут угрозу европейской безопасности, - Могерини

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел во время заседания в Люксембурге 15 октября рассмотрел вопрос усиления ответственности за кибератаки против европейских интересов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности – вице-президент Еврокомиссии Федерика Могерини во время пресс-конференции в Люксембурге после завершения министерской встречи.

"Мы размышляем над тем, как осуществлять совместную деятельность по противодействию киберактивности. Это обсуждалось сегодня и это является предметом обсуждения внутри Европейского Союза, как усилить наш ответ на киберактивность, которая несет угрозу европейской безопасности", - заявила она.

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Как известно, сейчас в ЕС рассматривают механизм введения санкций за кибератаки – такой как новый санкционный режим за применение химоружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3091512
 
 
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