 Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.
В частности, в течение избирательной кампании, которая охватит конец октября и весь ноябрь, будет удаляться ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках.
Как сообщалось ранее, Facebook уже заблокировал более 800 аккаунтов и страниц за распространение неправдивой информации накануне намеченных на ноябрь промежуточных выборов в США.
"ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках."
В этих случаях легко проверять какая информация правдивая, а какая ложная.
Мене банили на ФБ за мізер.
Будет налету определять ложь или нет.