 Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.

В частности, в течение избирательной кампании, которая охватит конец октября и весь ноябрь, будет удаляться ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

Как сообщалось ранее, Facebook уже заблокировал более 800 аккаунтов и страниц за распространение неправдивой информации накануне намеченных на ноябрь промежуточных выборов в США.