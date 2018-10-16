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 Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США

Социальная сеть Facebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Reuters.

В частности, в течение избирательной кампании, которая охватит конец октября и весь ноябрь, будет удаляться ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook удалил десятки российских аккаунтов за слежку за пользователями

Как сообщалось ранее, Facebook уже заблокировал более 800 аккаунтов и страниц за распространение неправдивой информации накануне намеченных на ноябрь промежуточных выборов в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3091509
 
 
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А как они поймут, какая информация ложная, а какая нет?
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Четко написано какую информацию будут проверять:
"ложная информация относительно правил голосования, возможных очередей и стычек на избирательных участках."

В этих случаях легко проверять какая информация правдивая, а какая ложная.
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Хто буде визначати - брехня чи правда.
Мене банили на ФБ за мізер.
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Як хто, зроблять свій мінстець з блекджеком та журналістками і визначать
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Кто то возомнил себя супер Детектором лжи! Facebook блокуватиме неправдиву інформацію під час проміжних виборів у США - Цензор.НЕТ 1108
Будет налету определять ложь или нет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook будет блокировать ложную информацию во время промежуточных выборов в США
 
 
 
 
 
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